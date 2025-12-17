Le Lomo MC-A, la surprise haut de gamme que personne n’attendait

Lomography a annoncé le Lomo MC-A en octobre

Il est équipé d’un objectif en verre avec autofocus, et d’un boîtier en métal

Il est disponible en précommande, au prix de 499 €

Les appareils photo Lomography testés au fil des années avaient pour mot d’ordre le caractère, bien plus que la qualité pure.

Du Sprocket Rocket panoramique 35 mm à la petite Lomourette façon jouet, en passant par le kit de reflex à construire soi-même Konstruktor, l’originalité a toujours été au menu. Mais récemment, Lomography a dévoilé un tout autre type d’appareil, lancé dans une nouvelle gamme « Classic » : le Lomo MC-A.

Le MC-A a brièvement pu être pris en main par un collègue du site partenaire Digital Camera World, en pleine phase de test. Et les photos promotionnelles ne lui rendent clairement pas justice.

Le MC-A a une vraie présence en main, et pour cause : c’est un appareil de qualité, avec un objectif en verre et un boîtier métallique. La première impression a été sans appel : « Tiens, Lomography aurait-il enfin conçu un vrai appareil 35 mm ? »

Et après tout, pourquoi pas ? Peu de marques ont autant investi que Lomography dans le matériel pour passionnés de photo argentique ces dix dernières années. Mais les habitués des appareils de la marque sont prévenus : tout ce qu’ils pensaient savoir sur Lomography est à oublier. Le MC-A change la donne, à l’exception notable du Lomo’Instant Wide Glass.

Le prix, d’ailleurs, en dit long. Le MC-A est affiché à 499,00 € sur le site de Lomography, en version argent ou noire, en précommande. Les livraisons doivent débuter en janvier.

(Image credit: Lomography)

Un vrai appareil Lomography pour les amoureux du 35 mm

Alors, quelles sont les caractéristiques à attendre du Lomo MC-A ? Le boîtier compact en métal a déjà été mentionné. L’objectif, quant à lui, est un 32 mm f/2.8 rétractable, multi-traité et en verre, avec autofocus et mise au point par zones à partir de 0,4 m. Une fois déployé, cet objectif émet un son bien distinct – l’avertissement est lancé.

Le contrôle de l’exposition offre trois options : automatique, priorité à l’ouverture (de f/2.8 à f/16) ou manuel (vitesse d’obturation de 1/500 à 20 secondes, plus un mode bulb). Le flash intégré propose plusieurs modes créatifs, avec des accessoires fournis.

Le MC-A fonctionne avec des pellicules 35 mm, peut réaliser des expositions multiples et longues, inclut un retardateur et une fixation pour trépied. Le nombre de vues, la mise au point et les réglages d’exposition s’affichent sur un petit écran LCD situé sur le dessus de l’appareil.

Certes, le marché regorge d’appareils compacts 35 mm dans le même esprit – comme le Pentax 17, l’Analogue aF-1 ou le Rollei 35AF – mais ce MC-A a quelque chose de spécial. Il serait peut-être temps de prendre Lomography au sérieux.