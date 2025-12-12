Interdiction ou pas, DJI s’apprête à lancer ses gadgets les plus fous de 2025

La caméra vlogging DJI Pocket 3 (à gauche) et le drone FPV DJI Avata 2 (à droite) pourraient bientôt avoir des successeurs différents.

De nouvelles fuites ont révélé des informations sur les DJI Osmo Pocket 4 et DJI Avata 360

Les deux produits pourraient être lancés avant la fin de l’année 2025

Un projet d’interdiction aux États-Unis plane toujours sur DJI, ce qui pourrait bloquer toute sortie future

Malgré cette menace de bannissement aux États-Unis, DJI continue de dévoiler de nouveaux produits, dans le but apparent de remplir un maximum d’étagères avant l’échéance – et tout indique que l’année 2025 n’a pas encore livré son dernier mot, à en croire les fuites récentes concernant la caméra de vlog DJI Osmo Pocket 4 et le drone DJI Avata 360 (présenté comme le premier modèle 360 degrés de la marque).

Commençons par le DJI Osmo Pocket 4 : le célèbre informateur Igor Bogdanov a partagé un court extrait vidéo montrant la caméra en cours de test, visiblement en conditions réelles. On y distingue assez clairement l’appareil, bien que la séquence soit brève.

👉Who's this handsome guy we have here? Our DJI Osmo Pocket 4.#osmopocket4 pic.twitter.com/8ejsdFBaLxDecember 9, 2025

Cette vidéo vient confirmer les précédentes fuites au sujet du successeur du modèle actuel, décrit comme « une référence de sa catégorie » dans notre test du DJI Osmo Pocket 3. Cette nouvelle version devrait intégrer un second objectif, une autonomie plus longue et un écran rotatif.

Ces améliorations impliqueraient une caméra légèrement plus grande et plus lourde que sa devancière – ce que semble confirmer également cette fuite. Aucune date de lancement précise n’a encore été annoncée, mais la multiplication des fuites laisse penser qu’une présentation officielle pourrait intervenir très prochainement.

Une couverture à 360 degrés

Le DJI Avata 360 pourrait être basé sur le DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Passons au DJI Avata 360, un autre produit de la marque déjà largement dévoilé par diverses fuites, ce qui laisse présager un lancement imminent : les rumeurs précédentes évoquaient une sortie avant la fin de l’année, ce qui ne laisse à DJI que deux ou trois semaines pour l’officialiser.

La dernière fuite provient de New Camera, qui affirme avoir trié les nombreuses fausses images générées par l’IA pour dénicher un visuel crédible de la boîte du DJI Avata 360. Il s’agirait du pack Fly More Combo, contenant trois batteries.

Un casque de réalité immersive semble également faire partie de l’ensemble. Outre la capture photo et vidéo à 360 degrés, cette immersion complète en vue subjective serait l’un des principaux atouts du DJI Avata 360. Ce modèle devrait proposer une captation vidéo en 8K, deux capteurs CMOS 1/1.1’’, un système d’évitement d’obstacles ainsi qu’un mode de suivi automatique.

Le DJI Avata 2 servirait de base de comparaison, même si cette version 360 est censée embarquer une batterie plus grande pour allonger le temps de vol. Quelles que soient ses caractéristiques finales, ce drone viendra concurrencer directement l’Antigravity A1 d’Insta360, qui avait déjà su convaincre.