Fujifilm dévoile les premières images de son appareil photo demi-format — et un écran secret pourrait s’y cacher

Le projet de boîtier demi-format de Fujifilm semble se concrétiser. Quelques semaines après la fuite des premières images supposées du modèle baptisé « X-Half », un teaser officiel vient presque confirmer son existence.

Publié sur la chaîne YouTube de Fujifilm le 22 avril, ce clip de 19 secondes présente le futur appareil avec le slogan « Deux fois plus d’histoires dans la moitié d’un boîtier ». Un message qui renforce l’hypothèse d’un retour au format demi-image.

Le teaser ne précise ni la date de lancement ni le nom du modèle. Il se contente d’un « À très bientôt », laissant entendre que l’annonce complète approche.

