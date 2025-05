Sony WH-1000XM6 : la date de sortie officielle et 6 choses à savoir

Le casque Sony WH-1000XM6 sera lancé le 15 mai

Presque toutes les informations ont déjà fuité

Les premières livraisons sont attendues en juin

Le prochain casque haut de gamme de Sony, le Sony WH-1000XM6, sera officiellement présenté le 15 mai. Sony Australia a publié un teaser sur son compte Instagram, précisant uniquement la date et l’heure : pour l’Australie, cela correspond à 2 heures du matin le 16 mai.

En raison du décalage horaire important, cela équivaut à une présentation le jeudi 15 mai à 18 heures (heure de Paris) dans les pays plus à l’ouest. Les premières livraisons sont attendues pour juin 2025.

La quasi-totalité des caractéristiques techniques a déjà fuité, à l’exception d’un détail essentiel : le prix à l’international. Le tarif pour le marché espagnol a été révélé par une fuite sur le site Amazon Espagne, mais les prix aux États-Unis et au Royaume-Uni n’ont pas encore été confirmés, même s’il est possible d’en faire une estimation raisonnable.

Voici le teaser ainsi que six éléments à attendre de l’événement de lancement du WH-1000XM6 prévu la semaine prochaine.

6 choses à attendre du Sony WH-1000XM6 (d'après les rumeurs)

1. Une légère augmentation du prix

La fuite sur Amazon indique un prix de 470 € TTC pour les acheteurs espagnols, soit 439 € HT.

Les rumeurs laissaient entendre que le prix du modèle 2025 de Sony augmenterait. Ce qui correspond donc à cette information.

2. La charnière est de retour !

Le WH-1000XM4 de Sony (ci-dessus) était doté d'une charnière qui lui permettait de se replier dans son étui de transport, une caractéristique qui semble revenir sur le XM6. (Image credit: Future)

Des images récemment divulguées sur The Walkman Blog montrent la nouvelle conception, qui comprend des oreillettes redessinées, une charnière épaisse et pliable, ainsi qu'un bandeau plus large.

C'est une bonne chose, car l'une des principales critiques formulées à l'encontre du modèle actuel est que certains utilisateurs ont trouvé sa construction assez fragile.

3. Une réduction du bruit encore plus efficace

(Image credit: Future)

Les spécifications divulguées sur Amazon mettent en évidence un nouveau processeur de réduction du bruit HD, baptisé QN3. Le QN3 serait sept fois plus rapide que le QN1 qui équipe l'actuel WH-1000XM5.

Il est accompagné de 12 microphones, de la technologie Multi Noise Sensor et d'un optimiseur automatique de réduction du bruit ; ensemble, ces éléments devraient améliorer la réduction du bruit déjà excellente de Sony.

4. Amélioration du traitement audio

Le processeur intégré V1 des XM5 comprenait le processeur QN1. Une version actualisée de ce processeur devrait donc également permettre d'obtenir un meilleur son.

Les documents marketing divulgués par Sony indiquent que les WH-1000XM6 disposent d'un son haute résolution, de DSEE Extreme, de LDAC, d'Adaptive Sound Control, de Personalized Spatial Audio et de 360 Reality Audio avec suivi de la tête.

5. Petits conducteurs rigides

L'une des surprises du XM5 est que Sony a opté pour des haut-parleurs plus petits que ceux du XM4, réduisant leur taille de 25 % pour atteindre 30 mm. Cette fois-ci, les haut-parleurs sont également de 30 mm.

Comme nous le disions dans notre test du Sony WH-1000XM5, plus petit ne veut pas dire moins bon : le haut-parleur de 30 mm « utilise un dôme à haute rigidité et un bord doux pour atténuer les sons les plus aigus ».

Nous avons trouvé que le XM5 sonnait mieux que le XM4 (bien qu'il n'y ait pas grand-chose à en tirer, donc si vous voyez que les XM4 sont très bon marché, foncez).

6. Un meilleur étui

(Image credit: Future)

Le Walkman Blog rapporte que l'étui a été redessiné : la fermeture éclair a disparu, remplacée par une fermeture magnétique, et il y a une petite poche pour vos câbles 3,5 mm et USB.

Quelques propriétaires de XM5 ont signalé sur Reddit que la fermeture éclair de leur étui (ci-dessus) ne fonctionnait plus, il s'agit donc peut-être d'une réaction à ce problème ; espérons que l'aimant soit aussi puissant que celui de l'étrange étui AirPods Max d'Apple.

Nous suivrons bien sûr l'événement de lancement et nous vous tiendrons au courant de tous les détails confirmés et du prix dans votre région.