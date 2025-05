Sony WH-1000XM6 : une fuite dévoile le design du futur casque haut de gamme

Les Sony WH-1000XM6 devraient être lancés ce mois-ci, en mai 2025

Ils risquent d’être nettement plus chers que le modèle actuel

Les spécifications ont fuité, et une photo a également émergé

Le nouveau casque haut de gamme de Sony fait l’objet de nombreuses fuites. Ce week-end, The Walkman Blog a indiqué que le WH-1000XM6 était prévu pour une sortie en mai. Deux jours plus tard, une fiche produit est apparue par erreur sur Amazon Espagne, révélant certaines caractéristiques clés. Et désormais, une nouvelle fuite montre ce qui semble être une première photo.

L’information vient de Notebookcheck.net, qui a repéré que l’image en question avait fuité sur Reddit. La qualité est loin d’être optimale, mais elle révèle un détail majeur confirmé par la fiche Amazon : le retour des charnières pliables, abandonnées sur le WH-1000XM5 mais présentes sur le XM4.

L’absence de charnières pliables avait été pointée dans le test du WH-1000XM5, où il était précisé que cela le rendait "un peu encombrant pour le ranger", et que pour une solution vraiment nomade, mieux valait envisager le WF-1000XM4 – remplacé depuis par le WF-1000XM5, et peut-être cette année par une version XM6.

Il semblerait donc que le futur WH-1000XM6 renoue avec un design plus pratique pour le transport, en plus de proposer d’autres nouveautés.

Sony WH-1000XM6 : ce que nous savons pour l'instant

Les écouteurs Sony WH-1000XM6 pourraient être dotés de charnières pliables, comme celles du modèle XM4 (ci-dessus). (Image credit: Aakash Jhaveri)

La fuite sur Amazon indiquait un prix de 470 € TTC, soit environ 439 € hors taxes. Des rumeurs laissaient déjà présager une hausse tarifaire pour cette nouvelle version. À titre de comparaison, le modèle actuel avait été lancé à 329,00 €.

La fiche produit évoquait un nouveau processeur QN3, davantage de microphones pour la réduction de bruit et un nouvel étui magnétique. Elle mentionnait aussi un égaliseur 10 bandes, une autonomie de 30 heures et des haut-parleurs de 30 mm – plus petits que ceux du XM5. Le texte indiquait également une fonction d’upmixing audio à 360 degrés pour un son surround immersif.

La description marketing capturée par The Walkman Blog apportait d’autres précisions intéressantes : un "nouveau processeur HD de réduction de bruit QN3 et 12 microphones", un "nouvel arceau encore plus confortable et stable", ainsi que "six microphones alimentés par l’IA" capables de filtrer les sons indésirables.

Même si la hausse de prix risque d’en refroidir certains, le Sony WH-1000XM6 semble prometteur sur le plan des nouveautés – et son lancement officiel est attendu dans le courant du mois.