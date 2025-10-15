Les Galaxy Buds 4 s’apprêtent à changer de visage

Les Galaxy Buds 4 semblent en préparation

Une nouvelle image découverte suggère qu’un redesign est en cours

Aucune fuite concernant les spécifications ou la date de sortie prévue pour l’instant

Il avait fallu patienter un bon moment avant l’arrivée des Samsung Galaxy Buds 3, lancés en 2024, soit trois ans après la seconde génération. Mais l’attente pourrait être bien plus courte pour les Galaxy Buds 4 — une nouvelle image suggère même qu’un redesign serait en préparation.

En matière de fuites, celle-ci sort un peu de l’ordinaire : il ne s’agit ni d’une photo de prototype ni d’un rendu volé, mais… d’une icône. D’après Android Authority, une icône représentant les Galaxy Buds 4 figure dans une version divulguée du système One UI 8.5 — et celle-ci diffère nettement de celle utilisée pour les Buds 3.

Qu’est-ce qui change sur les Galaxy Buds 4 ?

L’icône associée aux Galaxy Buds 3 dans ce même système — identifiée sous le nom "list_ic_earbuds_buds4" — reste familière, avec un petit air d’AirPods Pro.

Celle des Galaxy Buds 4 se montre plus marquée, avec ce qui semble être un embout auriculaire plus petit et plus arrondi, ainsi qu’une tige légèrement différente. Les extrémités des tiges sont désormais arrondies plutôt que triangulaires, et le corps des écouteurs affiche des proportions visiblement revues.

Les deux icônes ont été placées côte à côte pour mieux visualiser les différences.

(Image credit: Android Authority)

L’exercice peut faire penser à une tentative de lire l’avenir dans du marc de café, mais Samsung ne redessinerait pas une icône système sans revoir également le matériel qu’elle représente : la marque se contenterait sinon de remplacer le chiffre 3 par un 4 et de plier boutique.

Cette fuite semble donc bel et bien indiquer qu’un redesign matériel est en cours. Et si l’on y ajoute les récentes fuites de composants liés aux Galaxy Buds 4 Pro, tout porte à croire que d’autres informations plus concrètes devraient rapidement émerger.