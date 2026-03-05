5 prompts pour Gemini 3.1 qui montrent vraiment ce dont il est capable

Gemini 3.1 Pro constitue une mise à niveau étonnamment importante par rapport à Gemini 3. Le point décimal masque ce qui ressemble davantage à un véritable saut générationnel, pensé pour affronter la logique désordonnée et non linéaire du monde réel. En pratique, Gemini 3.1 Pro fournit moins de réponses génériques et davantage d’aide précise. Mais pour révéler pleinement son potentiel, un certain sens de la créativité s’impose. Afin d’en faire la démonstration, une série de requêtes a été conçue pour pousser différents aspects du modèle, chacune mettant en avant une capacité spécifique.

1. Débat pour une soirée en amoureux

(Image credit: Shutterstock)

Gemini 3.1 intègre une couche de raisonnement spécialisée qui lui permet de simuler des scénarios contradictoires. Au lieu de produire immédiatement la première réponse cohérente, le modèle ralentit et met les idées à l’épreuve sous plusieurs angles. Lui demander d’identifier les failles d’un plan revient en quelque sorte à engager un stratège de haut niveau chargé de saboter ses propres idées afin de les renforcer ensuite. Cette approche a été utilisée pour concevoir une soirée romantique infaillible. La requête formulée était la suivante :

« Je prépare une soirée surprise avec un dîner romantique tardif suivi d’une séance d’observation des étoiles sur un toit-terrasse. Trouve trois façons réalistes dont ce plan pourrait mal tourner, puis révise l’itinéraire en intégrant des plans B pour chaque scénario. »

La réponse soulignait qu’un dîner tardif avant l’observation des étoiles pouvait créer un important « creux d’énergie », susceptible de briser l’ambiance romantique. Elle indiquait également qu’une couverture nuageuse soudaine n’était pas le seul risque météorologique, une hausse du point de rosée pouvant rendre le mobilier extérieur humide et inconfortable pour une tenue de soirée. L’itinéraire est revenu réécrit sous forme de plan structuré avec des points de décision.

Cette même approche contradictoire peut s’appliquer à des propositions commerciales, des itinéraires de voyage ou même à de grands choix de carrière, lorsque des failles cachées risquent d’apparaître au pire moment. Laisser le modèle simuler des scénarios d’échec en amont transforme une anxiété diffuse en planification concrète des imprévus.

2. Géographie cinématographique

(Image credit: HBO Max/Studio Ghibli)

Gemini 3.1 peut réaliser des analyses vidéo impressionnantes, en repérant des motifs et des détails liés aux personnes et aux lieux, puis en les reliant au monde réel. L’objectif était d’évaluer sa capacité à extraire l’ADN esthétique d’une vidéo et à identifier les qualités intangibles qui lui donnent une atmosphère particulière. Le test reposait sur la requête suivante :

« Analyse cette vidéo de paysages du Studio Ghibli. Trouve des lieux dans l’État de New York qui correspondent à l’ambiance des scènes. »

Gemini a décomposé les motifs visuels de la compilation et a associé ces caractéristiques à des lieux réels. L’animation s’est transformée en géographie.

L’IA a proposé des endroits comme le réservoir d’Ashokan, dans les Catskills, pour ses vastes étendues d’eau réfléchissante et son arrière-plan montagneux, ou encore le village de Cold Spring pour ses vues sur la rivière et ses rues bordées d’arbres. Chaque lieu était accompagné d’un court paragraphe expliquant comment la lumière et le relief faisaient écho à certaines scènes animées. Ce type de traduction esthétique peut servir aussi bien au repérage de lieux de tournage qu’à la conception d’une soirée à thème capturant une ambiance cinématographique précise.

3. Intervention Lego

(Image credit: Lego)

Gemini 3.1 Pro peut analyser l’espace dans les images avec autant de précision qu’il analyse l’atmosphère d’une vidéo. Son raisonnement spatial lui permet de comprendre comment les éléments s’imbriquent, même lorsque cela n’est pas évident. La requête était la suivante :

« À partir de cette photo d’une voiture Lego partiellement assemblée et d’un tas de pièces restantes, indique précisément où placer les axes techniques restants pour stabiliser le châssis et permettre aux roues de tourner librement. »

Le modèle a identifié que l’essieu avant était légèrement désaligné par rapport à l’assemblage arrière et a noté que deux axes techniques bleus du tas restant correspondaient à des connecteurs ouverts près du milieu du châssis. Il a ensuite détaillé la correction à apporter.

L’attention portée à l’équilibre s’est révélée notable, et les roues tournaient sans frottement après application des instructions. Ce raisonnement spatial peut s’étendre bien au-delà des jouets. Des réparations domestiques, l’assemblage de meubles ou le diagnostic d’une étagère instable peuvent bénéficier de cette assistance. Lorsqu’un modèle peut raisonner sur les forces, l’alignement et la structure à partir d’une seule image, il devient un véritable partenaire de dépannage plutôt qu’un simple observateur passif.

4. Animation instantanée

Le rendu natif en SVG permet à Gemini 3.1 d’agir à la fois comme développeur front-end et graphiste. Au lieu de fournir uniquement du code à copier-coller, le modèle peut désormais générer et prévisualiser des animations interactives directement dans l’interface. Pour tester cette capacité, la requête suivante a été formulée :

« Écris le code d’un SVG interactif animé pour un enfant nommé Orion. Crée un ciel nocturne où les étoiles scintillent et où la constellation d’Orion est mise en évidence, avec son prénom affiché. Lorsque l’on clique sur son nom, fais décoller une fusée du bas vers le haut de l’écran. »

La réponse incluait un bloc SVG complet avec des animations CSS intégrées et une courte fonction JavaScript pour gérer l’événement de clic. Une vidéo de démonstration permettait d’en voir le fonctionnement.

Le résultat était simple mais soigné. Gemini 3.1 Pro a géré avec précision le timing des animations et structuré le code de manière à faciliter l’ajustement des couleurs et des vitesses. L’ensemble ressemblait davantage à une carte numérique personnalisée qu’à un simple extrait de code.

Le rendu natif ouvre la voie à la création d’invitations interactives, d’outils pédagogiques personnalisés ou d’expériences web légères sans recourir à un développeur. Au lieu de conceptions statiques, il devient possible de générer des graphiques vivants, réactifs aux clics et adaptés à une personne ou à un moment précis.

5. Ambition littéraire

(Image credit: Tosnail)

Le mode Deep Research de Gemini 3.1 est conçu pour les projets situés entre la passion amateur et les standards professionnels. Dans ce cas précis, l’objectif était d’obtenir un véritable guide pour fabriquer des couvertures rigides personnalisées. La requête formulée était la suivante :

« Je souhaite créer des couvertures rigides haut de gamme et personnalisées pour ma collection de livres de poche existante, sans retirer les couvertures d’origine ni utiliser de colle sur les livres eux-mêmes. Lance une session Deep Research pour identifier la meilleure méthode de reliure à étui “amovible” et un guide étape par étape pour calculer le “jeu de dos” afin que la nouvelle couverture reste ajustée lorsque le livre est ouvert et refermé. »

L’IA ne s’est pas contentée de parcourir quelques tutoriels bien référencés. Elle a recoupé des forums spécialisés, des documentations de fournisseurs et des guides détaillés, puis synthétisé ces informations en un contenu exploitable. La section la plus impressionnante concernait l’explication du calcul des dimensions appropriées afin d’assurer un ajustement précis sans contrainte excessive. Les instructions restaient claires malgré les détails techniques. Le guide respectait l’intégrité des ouvrages d’origine tout en les transformant en éditions à l’apparence sur mesure. Il est possible de le consulter ici pour celles et ceux que le sujet intéresse.

Une recherche approfondie de ce type peut s’appliquer à tout hobby spécialisé dont les conseils sont dispersés entre forums, manuels et communautés de niche. Elle permet de synthétiser des standards professionnels et l’ingéniosité du bricolage en un point de départ cohérent, abaissant ainsi le seuil pour se lancer dans un projet ambitieux.