OpenAI dévoile comment ChatGPT est utilisé au quotidien, avec des surprises à la clé

OpenAI vient de dévoiler la plus vaste enquête jamais réalisée sur l’utilisation de ChatGPT

D’après les résultats, 70 % des utilisateurs s’en servent en dehors du cadre professionnel

L’étude a été menée par l’équipe de recherche économique d’OpenAI, en collaboration avec l’économiste de Harvard David Deming

OpenAI a publié les résultats de sa plus grande étude consacrée à l’usage de ChatGPT, et les données sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le chatbot d’IA se révèlent fascinantes.

Sur son blog, OpenAI a détaillé trois enseignements principaux : qui utilise ChatGPT, à quelles fins, et comment les usages évoluent au fil du temps.

L’étude a été conduite par l’équipe de recherche économique d’OpenAI et l’économiste de Harvard David Deming, pour le compte du National Bureau of Economic Research (NBER).

Alors que le groupe Future (maison mère de TechRadar) avait déjà mené ses propres travaux pour mesurer l’adoption de l’IA dans la population générale, disposer cette fois de chiffres directement issus des créateurs de l’outil d’IA le plus populaire au monde offre un éclairage unique.

Voici trois enseignements majeurs tirés de la plus grande enquête jamais menée sur ChatGPT et ses usages.

1. Les écarts d’usage se réduisent

Selon OpenAI, l’écart entre hommes et femmes dans l’utilisation de ChatGPT s’est fortement resserré. En janvier 2024, seules 37 % des personnes identifiées par des prénoms « typiquement féminins » figuraient parmi les utilisateurs.

En juillet 2025, cette part atteint désormais 52 %. La méthodologie de classification peut soulever des interrogations, mais la tendance demeure claire : l’écart de genre dans l’adoption de l’IA s’estompe.

Par ailleurs, le taux d’adoption dans les pays à plus faibles revenus progresse quatre fois plus vite que dans les pays les plus riches.

2. Les usages de ChatGPT

Toujours selon OpenAI, la principale raison qui pousse à utiliser ChatGPT est la recherche d’efficacité. Trois quarts des conversations portent sur des conseils pratiques, des demandes d’information ou de la rédaction.

L’étude distingue trois catégories : Demander, Faire et Exprimer. Près de la moitié des requêtes relèvent de la catégorie « Demander », lorsqu’un utilisateur cherche des conseils ou des réponses. Environ 40 % sont classées dans « Faire » – cela inclut la rédaction de textes, la planification ou la programmation. Enfin, 11 % concernent « Exprimer », avec des usages tournés vers la réflexion personnelle, l’exploration ou le jeu.

Cette répartition montre que l’écriture reste l’un des usages les plus répandus de l’IA, surtout dans le cadre professionnel.

3. Surtout pour le loisir, moins pour le travail

La partie la plus surprenante de l’étude concerne la finalité des usages. OpenAI affirme que 70 % des utilisateurs se servent de ChatGPT dans un cadre non professionnel. Selon l’étude, l’IA contribue malgré tout à améliorer le discernement et la productivité.

Sans ces données, beaucoup auraient sans doute pensé que ChatGPT était principalement utilisé dans un contexte professionnel, pour exécuter des tâches simples et répétitives. En réalité, l’outil accompagne désormais les utilisateurs en dehors du bureau, dans leur quotidien et leurs loisirs, ce qui souligne à quel point l’IA s’est intégrée à la vie de tous les jours.

Le rapport complet, avec de nombreuses statistiques supplémentaires, est disponible sur le site du NBER.