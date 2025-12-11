Les pubs débarquent dans les IA : Gemini est-il le prochain ?

Alors que l’année 2026 approche à grands pas, le monde de l’IA continue d’évoluer au quotidien, avec des mises à jour régulières et de nouvelles façons d’interagir avec les chatbots.

Cette semaine, l’attention s’est justement portée sur la publicité au sein des assistants IA. Tout a commencé lorsque des abonnés à 200 dollars par mois de ChatGPT ont remarqué l’apparition de « suggestions d’applications » au cours de leurs conversations.

OpenAI a rapidement reconnu sa responsabilité et désactivé ces fenêtres pop-up, jugées trop proches de publicités. Mark Chen, directeur de la recherche de l’entreprise, a déclaré : « Tout ce qui ressemble à une publicité doit être traité avec prudence, et nous n’avons pas été à la hauteur. »

Désormais, c’est le principal concurrent de ChatGPT, Google Gemini, qui se retrouve sous les projecteurs après une rumeur affirmant que la publicité allait bel et bien arriver sur la plateforme d’IA. Seul bémol : Google a formellement démenti cette information, en affirmant : « Il n’y a aucune publicité dans l’application Gemini, et aucun projet en cours ne vise à en introduire. »

Les publicités sont inévitables

(Image credit: X)

Cette déclaration se veut rassurante, mais elle est accompagnée d’un élément qu’il est difficile d’ignorer : l’expression « aucun projet en cours ».

C’est là que la position de Google devient intéressante. Oui, Gemini ne le fait pas aujourd’hui, et c’est vrai. Il est également exact d’affirmer que les conversations ne sont pas utilisées à des fins publicitaires.

Mais OpenAI vient de montrer ce qui se produit quand le modèle économique doit composer avec des factures de calcul astronomiques et une croissance à plusieurs milliards de dollars. À un moment donné, il faut faire un choix, même si l’entreprise a fait marche arrière pour l’instant.

Les assistants IA deviennent rapidement le nouvel espace de recherche, de recommandation et de découverte d’applications. Autrement dit, un terrain idéal pour les publicités.

Et même si Gemini résiste encore, il semble difficile d’imaginer un avenir où aucune de ces plateformes ne testera l’intégration de « suggestions » dans la fenêtre de discussion, surtout maintenant qu’un des géants a déjà franchi le pas.

(Image credit: OpenAI & Google)

Dans sa version actuelle, Gemini reste convivial, ciblé, et remarquablement épargné par les interruptions. Mais s’il y a bien une chose que cette semaine a prouvée, c’est que l’ère des publicités dans les assistants IA a bel et bien commencé. OpenAI a ouvert le bal, les utilisateurs ont réagi comme prévu, et toute l’industrie observe attentivement.

La vraie question est de savoir si Gemini restera exempt de publicité pour de bon… ou s’il attend simplement le moment opportun. Après cette semaine, plus rien ne semble totalement exclu.