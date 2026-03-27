Le hack ChatGPT que personne n’utilise (et qui le rend bien plus intelligent)

ChatGPT a le talent de donner l’impression d’être sûr de lui. Posez-lui une question et il fournit une réponse claire, structurée et soignée. Mais faut-il toujours lui faire confiance ?

Le ton laisse entendre une autorité incontestable, et cette assurance est séduisante. Pourtant, elle peut aussi masquer le fait que la réponse proposée n’est qu’une interprétation possible parmi d’autres.

Un simple ajustement dans la conversation peut tout changer et permettre d’obtenir une réponse bien plus nuancée. Après la réponse de ChatGPT, il suffit d’écrire : « convaincs-moi du contraire » et d’observer ce qui suit.

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La même IA qui vient d’exposer un raisonnement limpide se met alors à le tester, à chercher les failles et les points faibles qu’elle n’avait pas évoqués la première fois. Le résultat peut surprendre.

La réponse initiale peut recommander une décision, expliquer un concept ou justifier un choix. La seconde reformule ce même contenu en mettant en avant ses limites, des interprétations alternatives et des situations dans lesquelles la conclusion initiale pourrait ne pas tenir.

Convaincs-moi

Imaginons que la question porte sur l’intérêt de payer pour une application promettant d’améliorer la productivité. La première réponse pourrait mettre en avant les bénéfices, souligner les gains de temps et les fonctionnalités utiles dans un argumentaire clair et favorable.

Demandez à ChatGPT de convaincre du contraire, et le ton change nettement. La fatigue liée aux abonnements, l’existence d’alternatives gratuites et la possible inadéquation de l’application avec la vie réelle apparaissent pour la première fois. La décision ne semble plus aussi évidente.

Prenons un exemple plus personnel, comme un changement de carrière. La réponse initiale peut insister sur les nouvelles opportunités et l’attrait du changement. Elle peut sembler encourageante, presque motivante.

En demandant à l’IA de convaincre du contraire, elle commence à faire émerger les incertitudes. ChatGPT peut évoquer les risques financiers, la difficulté d’entrer dans un nouveau secteur ou encore les avantages du poste actuel que l’on néglige facilement. La seconde réponse n’annule pas la première, mais elle rééquilibre l’analyse en donnant du poids à l’angle qui manquait.

ChatGPT est capable de générer plusieurs lignes de raisonnement, mais il tend à les présenter une par une. Par défaut, il cherche à être utile et à s’aligner sur la question posée.

Lorsque l’on demande explicitement un point de vue opposé, il ne s’agit pas tant de l’obliger à inventer quelque chose de nouveau que de l’inviter à révéler des éléments qui ne correspondaient pas à son inclination initiale.

Un double débatteur

Ce qui rend la formule « convaincs-moi du contraire » si efficace, c’est sa simplicité dans une conversation. Il n’est pas nécessaire de rédiger un prompt complexe ni de donner des instructions détaillées.

C’est un réflexe humain familier, le type de remarque que l’on pourrait adresser à un collègue pour tester la solidité d’une idée. ChatGPT réagit dans le même esprit, passant de la présentation d’une réponse à son examen critique. On commence alors à voir où le raisonnement initial reposait sur des généralisations ou omettait certaines complications.

Cette approche présente un avantage pratique, notamment pour les décisions du quotidien. Beaucoup utilisent ChatGPT pour réfléchir à des achats, des projets ou des choix personnels. Une réponse assurée peut convaincre simplement parce qu’elle est bien formulée. Demander un contre-argument réintroduit de l’équilibre. Le système est amené à reconnaître les inconvénients et les limites avant que l’on ne s’appuie sur son conseil.

Cela modifie également la manière dont la réponse est perçue. La première intervention devient un point de vue parmi d’autres, et non une conclusion définitive. Introduire un désaccord, même issu du même système, crée une forme de friction. Cette friction incite à ralentir et à examiner les options avec davantage d’attention.

L’approche n’est pas infaillible — ChatGPT peut parfois basculer excessivement dans l’autre sens. L’intérêt réside dans la comparaison des deux réponses et dans l’observation des divergences.

L’astuce consiste à élargir ce que ChatGPT propose comme réponse. L’IA expose une position, puis la met à l’épreuve, offrant la possibilité d’en voir simultanément les forces et les faiblesses. Un peu d’autocritique suffit à rendre l’IA moins univoque dans son utilité.