4 points clés révélés lors de l’AMA Reddit sur GPT-5

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ainsi que plusieurs chercheurs et ingénieurs, se sont rendus sur Reddit le lendemain de la présentation du nouveau modèle d’intelligence artificielle GPT-5, perpétuant ainsi la tradition bien établie du thread « Ask Me Anything ».

Si les échanges ont couvert un large éventail de sujets techniques et liés aux produits, certains thèmes se sont démarqués par la fréquence et l’intensité des réactions des participants. Voici quelques-uns des points les plus marquants relevés lors de cet AMA d’OpenAI.

La nostalgie de GPT-4o

Le sujet le plus récurrent de la discussion a été la plainte de nombreux utilisateurs regrettant profondément la disparition de GPT-4o. Certains ont exprimé un attachement presque personnel, comme ce message : « RENDEZ-NOUS 4o GPT-5 porte la peau de mon ami mort ». Altman a répondu : « quelle… image évocatrice. d’accord, on vous entend sur 4o, on travaille sur quelque chose en ce moment ».

Ce n’était pas un cas isolé. Un autre participant a suggéré de conserver à la fois GPT-4o et GPT-4.1 aux côtés de GPT-5, estimant que ces modèles plus anciens avaient des personnalités et des rythmes créatifs distincts. Altman a reconnu : « nous étudions cela en ce moment ».

Des demandes plus mesurées ont également émergé, comme celle d’un internaute demandant : « Pourquoi supprimer les variantes et 4o alors que chacun a son propre style de communication ? S’il vous plaît, ramenez-les ! »

La réponse d’Altman, concise mais claire, a confirmé que le message était passé : « d’accord, on vous entend tous sur 4o ; merci pour le temps pris pour nous faire part de vos retours (et de votre passion !). Nous allons le réintroduire pour les abonnés Plus et suivrons son utilisation pour décider de la durée de son maintien ».

Il est intéressant de constater que de nombreux utilisateurs intensifs semblent préférer le style de l’ancien modèle, parfois même davantage que celui des modèles plus performants sur le plan technique.

Filtrage de l’historique

Un autre sujet majeur a concerné le filtre de sécurité de ChatGPT, actuel et antérieur à GPT-5, que plusieurs participants ont jugé excessif. L’un d’eux a raconté avoir été signalé pour avoir évoqué des sujets historiques : une réponse au sujet de Gauguin avait été bloquée au motif que l’artiste était un « prédateur sexuel », et même la question de clarification de l’utilisateur avait été censurée.

Altman a reconnu le problème tout en rappelant sa complexité : « Oui, nous allons continuer à améliorer cela. C’est un vrai défi ; les limites sont parfois très floues ». Il a affirmé qu’OpenAI souhaitait accorder « une très large latitude », tout en admettant que la frontière entre contenu sûr et contenu risqué restait imparfaite. Il a précisé : « les gens ne devraient évidemment pas être bannis pour apprendre ».

Un nouvel abonnement

Un participant a mis en lumière un manque dans l’offre d’abonnements d’OpenAI : « Prévoyez-vous un plan intermédiaire pour les utilisateurs individuels intensifs qui ne sont pas des pros ? L’offre à 20 $ est trop limitée pour certains, et celle à 200 $ est excessive ».

La réponse d’Altman a été brève mais affirmative : « Oui, nous allons faire quelque chose à ce sujet ». Aucun détail n’a été donné, laissant planer l’incertitude sur le calendrier, de la possibilité d’un lancement imminent à celle d’un simple début de réflexion. Cette lacune tarifaire est importante pour les utilisateurs intensifs qui se sentent à l’étroit avec la formule Plus mais ne peuvent justifier le prix de l’offre entreprise. Un palier intermédiaire pourrait changer la manière dont ces utilisateurs investis interagissent avec la plateforme.

L’avenir

En conclusion de l’AMA, Altman a partagé quelques informations sur l’état actuel et futur de ChatGPT et de GPT-5. Il a d’abord reconnu certains problèmes lors du lancement : « Nous nous attendions à quelques accrocs en déployant autant de nouveautés à la fois. Mais cela a été un peu plus chaotique que prévu ! »

Ces difficultés ont donné l’impression que GPT-5 n’était pas aussi performant qu’il aurait dû l’être au départ.

« GPT-5 paraîtra plus intelligent dès aujourd’hui », a annoncé Altman. « Hier, nous avons eu un incident (sev) et le système d’auto-basculement était hors service une partie de la journée, ce qui a donné l’impression que GPT-5 était bien moins performant ».

Il a également promis davantage d’accès pour les abonnés ChatGPT Plus, avec un doublement des limites de requêtes, ainsi que le retour annoncé de GPT-4o pour ces mêmes utilisateurs. Cet AMA a ainsi montré qu’OpenAI restait ouvert à modifier ses choix sous la pression de sa communauté.

Le retour de GPT-4o pour les abonnés Plus confirme que la performance brute n’est pas le seul critère qui compte. Si les utilisateurs manifestent autant d’attachement à un ancien modèle, les futures versions de GPT-5 et suivantes pourraient intégrer davantage de « saveurs » différentes, au-delà des seules variations de personnalité déjà annoncées.