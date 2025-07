Des fichiers internes et des outils de biosécurité laissent penser qu’OpenAI teste actuellement GPT-5

Le futur modèle est supposé réunir mémoire, raisonnement, vision et exécution de tâches au sein d’un même système

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais son lancement officiel pourrait intervenir dans les prochains mois

Les rumeurs autour de tests déjà en cours pour GPT-5 se sont intensifiées après plusieurs fuites et indices repérés en ligne. Un exemple marquant a été partagé sur X par l’ingénieur Tibor Blaho, qui a publié une capture partielle d’un fichier de configuration évoquant un “GPT-5 Reasoning Alpha” daté du 13 juillet 2025.

Cette même semaine, des chercheurs indépendants ont identifié une mention de GPT-5 dans le dépôt interne BioSec Benchmark d’OpenAI, laissant entendre que le modèle serait déjà à l’essai dans des domaines sensibles comme la biosécurité.

Autre signal plus explicite encore : Xikun Zhang, membre d’OpenAI, a confirmé que “GPT-5 arrive” lors d’une discussion autour de la nouvelle fonctionnalité ChatGPT Agent.

L’intérêt porté à la date de lancement n’a rien d’étonnant. Depuis la sortie de GPT-4 en 2023, les attentes n’ont cessé de croître, surtout après l’arrivée de GPT-4.5 l’an passé. Avec l’introduction des Agents dans ChatGPT – capables de réserver des billets ou d’organiser un agenda – beaucoup ont cru entrevoir des fonctionnalités annoncées pour GPT-5.

L’avenir de GPT-5

Les retours des utilisateurs sur les Agents de ChatGPT pourraient être exploités pour finaliser l’entraînement de GPT-5. Un travail colossal, si l’on en croit les rumeurs sur une fenêtre de contexte d’un million de tokens. Cela vaut également pour l’architecture unifiée que ce modèle semble adopter.

GPT-5 ne devrait plus seulement alterner entre différentes compétences – analyse d’image, interprétation de code, automatisation de tâches – mais les réunir au sein d’un seul et même système. Il deviendrait alors possible de lui demander, en une seule requête, d’interpréter une image, d’envoyer un e-mail, de planifier un rendez-vous et de générer un résumé vocal.

Un parent pourrait ainsi organiser les emplois du temps scolaires, les repas et une fête d’anniversaire de dernière minute en un seul échange. De la même manière, GPT-5 permettrait de planifier un voyage, réserver des hôtels, mettre le tout dans un calendrier et prévenir ses proches par e-mail, sans avoir à jongler entre plusieurs instructions.

Le modèle serait également conçu pour réduire les hallucinations et les erreurs d’interprétation fine, améliorant ainsi la confiance accordée par rapport à GPT-4 ou GPT-4.5.

La question de la mémoire se pose aussi. OpenAI a commencé à intégrer une mémoire long terme dans ChatGPT, permettant au modèle de conserver des informations sur l’utilisateur. GPT-5 pourrait aller encore plus loin sur ce point.

Mais cette avancée soulève déjà des inquiétudes sur le plan de la sécurité. Le fait que GPT-5 soit testé dans des contextes de biosécurité en alerte plus d’un. Si le modèle peut raisonner sur la biologie à un niveau avancé, pourrait-il aussi, s’il est mal utilisé, produire des informations dangereuses ? OpenAI promet des garde-fous, mais l’expérience a montré que les utilisateurs savent souvent contourner les restrictions.

Quoi qu’il en soit, les réponses ne devraient plus tarder. À l’instar des versions précédentes, le déploiement initial pourrait être réservé aux abonnés premium de ChatGPT. Une chose est sûre : OpenAI attendra d’avoir la certitude d’un lancement maîtrisé avant de dévoiler GPT-5 au grand public.