ChatGPT a reçu une mise à jour majeure de son mode vocal avancé, désormais plus naturel pour les abonnés payants

Les abonnés payants de ChatGPT bénéficient d’un mode vocal plus naturel qu’avant

Il est désormais capable de traductions en direct dans d’autres langues

Quelques petits défauts subsistent

Tous les utilisateurs disposant d’un abonnement payant à ChatGPT (qu’il s’agisse des offres Plus, Pro, Teams ou Enterprise) ont reçu une mise à jour bienvenue du mode vocal avancé. L’amélioration rend la voix bien plus fluide et proche de celle d’un véritable interlocuteur.

Selon OpenAI, il s’agit d’une évolution “significative” : l’intonation et le naturel des voix ont été affinés dans ce mode vocal avancé. Ce sont de légers ajustements, mais ce type de détail fait souvent toute la différence quand il s’agit de rendre une voix informatique crédible.

À l’écoute, l’intonation est désormais plus subtile, la cadence paraît plus réaliste, et des pauses viennent rythmer certaines phrases pour souligner un mot ou une émotion. Le ton semble plus authentique, qu’il s’agisse d’exprimer de l’empathie ou une pointe d’ironie.

En parallèle, les capacités de traduction en direct ont été renforcées. Il suffit de dire quelque chose comme “Peux-tu traduire ça en espagnol ?” pour que ChatGPT se mette à traduire automatiquement toutes les paroles dans cette langue, jusqu’à ce qu’on lui demande d’arrêter.

Des applications comme Google Traduction proposaient déjà ce type de service, mais disposer de cette fonctionnalité directement dans l’application ChatGPT, sur smartphone, ajoute une touche de simplicité bien appréciable.

Une amélioration bien visible

Après mise à jour, le mode vocal avancé de ChatGPT laisse clairement entendre la différence. Il suffit de lui demander de prononcer une phrase sarcastique pour percevoir l’étendue de ses nouvelles nuances vocales et l’effet des pauses désormais mieux placées.

En comparant avec Gemini Live, sur une même requête, la version vocale de ChatGPT offre une palette d’expressions bien plus riche.

Autre point frappant : en écoutant la version gratuite de ChatGPT, puis celle avec abonnement, l’écart de qualité vocale saute immédiatement aux oreilles.

Humain ou machine ?

Le nouveau ChatGPT paraît plus humain, sans pour autant tromper quiconque. Il reste encore quelques tournures un peu mécaniques lorsqu’on utilise le mode vocal.

OpenAI l’a reconnu dans une note officielle, précisant :

“Lors des tests, il a été observé que cette mise à jour pouvait parfois entraîner une légère baisse de la qualité sonore, notamment des variations inattendues de ton ou de hauteur. Ces défauts s’entendent davantage avec certaines voix. Une amélioration de la stabilité audio est prévue dans les prochaines versions.”

Autre avertissement publié par la même source :

“Des hallucinations vocales rares peuvent encore survenir avec cette mise à jour, sous forme de bruits imprévus évoquant des publicités, des sons incompréhensibles ou une musique de fond. Nos équipes travaillent activement à la résolution de ces problèmes.”

La mise à jour est déjà déployée. Il suffit de cliquer sur l’icône du compositeur vocal à droite de la fenêtre de saisie dans l’application mobile de ChatGPT pour l’activer.