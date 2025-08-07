OpenAI dévoile une nouveauté majeure qui n’est pas GPT-5

OpenAI vient de dévoiler deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle, gpt-oss-20b et gpt-oss-120b, proposés en accès libre

Le modèle gpt-oss-20b peut fonctionner en local sur un ordinateur personnel doté de spécifications correctes

Ces modèles permettent d’observer chaque étape du raisonnement de l’IA, ce qui les rend plus transparents dans leur fonctionnement

OpenAI a lancé deux nouveaux modèles, gpt-oss-120b et gpt-oss-20b. Au-delà de la nouveauté, il s’agit des premiers modèles à poids ouverts publiés par le créateur de ChatGPT depuis GPT-2.

Le plus petit des deux, gpt-oss-20b, se distingue particulièrement par sa légèreté, qui le rend accessible sur un PC grand public correctement équipé. Avec 16 Go de RAM et un peu de patience, il devient possible de le charger, de lui poser des questions, et surtout d’observer le cheminement de ses réponses. En revanche, le modèle 120b demande une configuration bien plus robuste ou un accès à des serveurs cloud.

Ces modèles s’inscrivent dans une volonté d’OpenAI de permettre aux développeurs d’explorer librement les possibilités offertes, y compris pour des usages commerciaux. Pour la première fois depuis plusieurs années, chacun peut télécharger et exécuter des modèles OpenAI sur sa propre machine, analyser leur logique et les adapter selon ses besoins. Ils sont disponibles sur Hugging Face et AWS sous licence Apache 2.0.

Le caractère "poids ouvert" de ces modèles offre un niveau de transparence et d’indépendance rare depuis le succès viral de ChatGPT. Le raisonnement du modèle devient visible en temps réel, avec la possibilité d’observer comment il parvient à ses options de réponse et sur quels critères il s’appuie.

C’est un changement notable dans la stratégie d’OpenAI, qui avait restreint l’accès à ses outils les plus puissants pendant plusieurs années, réservés à une API ou à des abonnements payants. L’entreprise semble ainsi revenir à l’esprit de GPT-2, avec des modèles bien plus avancés cette fois. Cela dit, le modèle léger ne remplacera pas forcément l’application ChatGPT pour le grand public.

gpt-oss is out!we made an open model that performs at the level of o4-mini and runs on a high-end laptop (WTF!!)(and a smaller one that runs on a phone).super proud of the team; big triumph of technology.August 5, 2025

Accès ouvert

La flexibilité apportée par ces nouveaux modèles pourrait s’avérer précieuse pour OpenAI, alors que l’approche en "poids ouvert" gagne du terrain. Des entreprises comme DeepSeek, Meta ou Mistral ont récemment publié des modèles ouverts, mais la plupart se révèlent semi-ouverts, avec des données d’entraînement non divulguées ou des conditions d’utilisation restrictives.

Les modèles gpt-oss proposent une mise à disposition simple des poids et de la licence, bien que les données d’entraînement restent propriétaires. Leur compatibilité avec l’interface déjà largement adoptée d’OpenAI et leur transparence sur le processus décisionnel les distinguent.

Là où les modèles DeepSeek mettent en avant la puissance brute et les performances à bas coût, OpenAI semble davantage miser sur l’explicabilité. De quoi susciter l’intérêt de nombreux développeurs curieux de comprendre ou de tester en profondeur. Il devient littéralement possible de mettre en pause et d’examiner le fonctionnement interne du modèle.

Ce geste s’adresse clairement à la communauté tech : OpenAI invite à bâtir autour de sa technologie comme cela n’était plus permis depuis plusieurs années. Ces modèles ne se limitent pas à générer des réponses en langage naturel, ils constituent une base que l’on peut affiner, condenser, intégrer ou transformer librement. Et cela, sans passer par un service tiers pour traiter les données. Une perspective prometteuse pour les partisans d’une IA plus décentralisée.

Pour un public moins technique, l’essentiel à retenir, c’est que ces nouveautés pourraient ouvrir la voie à des applications IA performantes, sans abonnement, et sans envoi de données vers le cloud. OpenAI montre ainsi une certaine volonté de réouverture envers les développeurs, même si cela reste partiel.

Pour une entreprise qui a passé les deux dernières années à construire des systèmes fermés et des services premium, proposer deux modèles de cette qualité sous licence ouverte marque une inflexion majeure – ou du moins l’envie de le faire croire.

Et si ces deux modèles ne constituent pas encore l’arrivée de GPT-5, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a laissé entendre que d’autres annonces suivront. Il est donc probable que le prochain grand modèle soit déjà en préparation.