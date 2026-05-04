Apple refond Photos à l’IA, et ce virage ressemble surtout à une mise à niveau devenue inévitable

Apple prépare une refonte majeure de son application Photos, alimentée par l’IA, sur iPhone, iPad et Mac

De nouveaux outils comme Extend, Enhance et Reframe visent à égaler les fonctionnalités avancées d’édition déjà populaires sur les appareils Android

Cette initiative reflète la nécessité pour Apple de rester compétitif dans l’un des domaines les plus visibles de l’intelligence artificielle

Apple prend enfin l’édition photo par IA au sérieux, et il était temps. Selon un rapport de Bloomberg, l’entreprise prépare une refonte significative de l’application Photos intégrée sur iPhone, iPad et Mac, en introduisant un nouvel ensemble d’outils propulsés par sa plateforme Apple Intelligence. La mise à jour, attendue avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 plus tard cette année, vise à rapprocher les meilleurs iPhone des fonctionnalités dont les utilisateurs Android bénéficient depuis un certain temps.

Le calendrier n’a rien d’un hasard. Apple ajoute de l’IA à Photos parce que l’édition d’images est devenue l’un des domaines où ses concurrents ont clairement pris de l’avance. Google et Samsung ont transformé la retouche photo en vitrine des capacités de l’IA. L’approche plus mesurée d’Apple correspond à sa culture, mais à mesure que le public se familiarise avec ces outils, l’écart avec d’autres fabricants de smartphones devient de plus en plus visible.

Édition photo par IA dans Apple Photos

La mise à jour d’Apple Photos devrait s’articuler autour d’une nouvelle section « Apple Intelligence Tools » au sein de l’application. Les utilisateurs y trouveront les nouveaux outils Extend, Enhance et Reframe aux côtés de la fonction Clean Up déjà existante.

Extend permet d’étirer les bords d’une image pour générer du contenu au-delà du cadre original. Une prise de vue rapprochée peut ainsi être élargie, avec des détails générés par l’IA en fonction de ce qui paraît plausible. Enhance utilise l’IA pour améliorer les couleurs, la luminosité et d’autres paramètres d’une photo, au-delà des méthodes traditionnelles de machine learning. Reframe est l’outil le plus ambitieux, puisqu’il modifie la perspective d’une image après la prise de vue et en recompose entièrement le cadrage.

Ensemble, ces outils marquent un passage de la correction subtile à la création active, le logiciel étant capable d’inventer des éléments d’une image plutôt que de se contenter de l’affiner. Les futurs outils de Photos suggèrent qu’Apple a décidé qu’il n’était plus possible de rester en retrait face à cette évolution.

Apple Photos ne peut plus se permettre de rester conservateur

Les appareils Pixel de Google démontrent depuis plusieurs années ce que peut devenir l’édition photo par IA lorsqu’elle est considérée comme une fonctionnalité centrale plutôt qu’un simple ajout. La suppression d’objets indésirables, l’amélioration de visages flous ou l’extension de scènes sont passées du statut de curiosité à celui d’attente standard. Samsung a suivi de près en intégrant des capacités similaires à son propre écosystème.

Cet enjeu est plus important qu’il n’y paraît. L’édition photo est devenue l’un des moyens les plus concrets pour le public d’expérimenter l’IA. Le label Apple Intelligence a besoin de démonstrations convaincantes de ce type. Les photos attirent l’attention, même de celles et ceux qui ne s’intéressent pas aux chatbots. Si Apple veut prouver que son approche de l’IA est compétitive, Photos constitue l’un des terrains les plus évidents pour le faire.

Cette urgence explique pourquoi l’entreprise s’aventure vers des fonctionnalités plus ambitieuses, même si les résultats ne sont pas encore parfaitement aboutis. Apple est réputée pour sa prudence lorsqu’il s’agit de déployer des fonctions inachevées. Mais elle doit accélérer pour suivre le rythme de ses concurrents. Les enjeux sont donc importants alors que la marque accélère ses lancements malgré des rumeurs d’outils d’IA encore en cours de finalisation.

Siri aussi dopée à l’IA

Les mises à jour de Photos devraient également être liées au nouvel assistant Siri enrichi par l’IA, attendu au même moment. L’assistant vocal serait plus conversationnel, capable de gérer plusieurs commandes en une seule requête et plus flexible dans l’exécution des tâches.

Ces évolutions sont importantes, mais elles restent plus abstraites que ce qui se joue dans Photos. Modifier une image est immédiat et personnel. C’est une action fréquente, souvent réalisée sans y penser. Cela en fait un terrain idéal pour démontrer ce que l’IA peut accomplir lorsqu’elle fonctionne efficacement. Apple doit convaincre que ses appareils sont aussi performants que ceux du marché, voire davantage.