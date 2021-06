Arvostelussa LG C1 OLED TV (OLED65C1)

LG C1 OLED jatkaa viime vuoden parhaan television jäljillä ja tarjoaa vuoden 2021 parhaan katselukokemuksen. Siitä uupuu uusi OLED evo -paneeli, joka tuotiin G1 OLED -malleihin, mutta tästä huolimatta C1:n näyttö tarjoaa värikkään, kirkkaan ja elävän kuvan sekä tukee lähes kaikkia HDR-standardeja. Siitä löytyy yksi tai kaksi parannettavaa asiaa, mutta muutoin LG C1 OLED on vuoden 2021 uusi kultainen standardi OLED-televisioiden osalta.

JUMP TO:

Pika-arvio

LG C1 OLED on TechRadarin viime vuoden parhaimmaksi televisioksi nousseen LG CX OLED:n seuraaja. Siten odotukset yhtiön uutta mallia kohtaan oli valtavat, mutta onneksemme voimme todeta C1:n lunastavan ne.

LG tuo viime vuoden malliin muutamia pienempiä parannuksia, joihin lukeutuvat uusi Alpha a9 Gen. 4 -suoritin parempaa ylöspäinskaalausta ja virtuaalista tilaääntä varten sekä PS5- ja Xbox Series X- ja Xbox Series S -konsoleiden ominaisuuksia tukevat neljä erillistä HDMI 2.1 -liitäntää. Pelaajat rakastuvat myös Game Optimiser -valikkoon, jonka kautta voi kätevästi vaihtaa kirkkautta, kontrastia ja VRR:ää lennosta.

Edellisen vuoden mallin lailla televisio tukee Google Assistantia ja Amazonin Alexaa, joihin voi ottaa yhteyden kaukosäätimen nappia painamalla. Lisäksi WebOS-käyttöjärjestelmästä löytyvät käytännössä kaikki tunnetut suoratoistopalvelut, kuten Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, Yle Areena ja Viaplay.

LG C1 ei ole kuitenkaan virheetön, sillä kohtasimme muutamia ongelmia uuden Alpha a9 Gen. 4 -suorittimen ylöspäinskaalauksessa. Lisäksi television lasinen näyttö heijastaa ikävästi auringonvalossa, mutta nämä ovat verrattain pieniä murheita kokonaisuudessa.

LG:llä on myös tarjolla 8K-resoluutiolla varustettuja malleja kuten LG Z1 OLED sekä uusi LG G1 Gallery -sarja, jossa on uusi ja himottu OLED evo -paneeli parempaa kirkkautta varten. Mielestämme LG C1 OLED tarjoaa kuitenkin parhaan hinta-laatusuhteen vuoden 2021 malleista.

Hinta ja julkaisupäivä

Saatavilla maaliskuussa 2021

Saatavilla 48-tuumaisesta 83-tuumaiseen asti

Hinta alkaen 1 499 €

LG C1 OLED on LG:n vuoden 2021 uusia malleja, joihin lukeutuvat myös LG A1 OLED, LG G1 OLED ja LG Z1 OLED, sekä täysin uusi QNED TV -sarja, QNED99, QNED95, QNED90 ja QNED85. LG C1 on edullisin malli, jossa on uusi Alpha a9 Gen. 4 -suoritin (A1 OLED käyttää edullisempaa a7-suoritinta), joskaan se ei missään nimessä ole halpa televisio.

Hinnat:

48 tuuman OLED48C14LA - 1 499 €

55 tuuman OLED55C14LA - 1 799 €

65 tuuman OLED65C14LA - 2 599 €

77 tuuman OLED77C14LA - 4 299 €

83 tuuman OLED83C14LA - 7 999 €

Jos hintoja verrataan viime vuoden malleihin, LG C1 OLED maksaa suunnilleen saman verran kuin LG CX OLED julkaisussa. Nykyään hinnoissa on jo luonnollisesti eroja jälkimmäisen eduksi. Koska näiden mallien välillä ei ole muita merkittäviä eroja kuin prosessori, voi olla melkein järkevämpää ostaa viime vuoden malli hyvällä tarjouksella.

Mutta miten C1 OLED:n hinta vertautuu muihin OLED-televisioihin? Sony A80J:n hinta 65-tuumaiselle mallille on Suomessa täsmälleen sama 2 599 €. Kalliimpi 77 tuuman malli on sen sijaan Sony A80J:n osalta noin 300 € edullisempi kuin LG C1.

Markkinoilla on tietenkin olemassa myös niin edullisempia kuin kalliimpiakin malleja, joista varsinkin edullisempaan päähän mentäessä aletaan menettämään HDMI 2.1:n kaltaisia ominaisuuksia kuvanlaadusta puhumattakaan.

(Image credit: LG)

Muotoilu

Runko tuntuu kestävältä ja tukevalta

Veitsenohut yläpäästä

Heijastava lasipinta

Upea Magic-kaukosäädin

Vaikka television muotoilusta puhuminen voi olla hieman outoa – koska kuvanlaatuhan se on tärkein – LG C1 OLED näyttää upealta. Television etupuoli edustaa puhdasta minimalismia, eikä etupuolella ole kuin pitkä hopeinen jalusta, jonka varassa televisio seisoo. Ruudun ja reunan välillä on niin ikään vain millimetri väliä, joten etupuoli koostuu lähes yksinomaan pelkästä näytöstä.

Seinään laittaessa televisiosta ei oikeastaan näe muuta kuin näyttöä, mutta malli näyttää upealta myös oman jalustansa varassa. Jalka on lisäksi tukeva, joten televisio ei heilu ja sen painopiste on alhaalla.

Sivulta katsoessa OLED-paneeli on luonnollisesti äärimmäisen ohut, jopa ohuempi kuin nykyisten puhelinten, ja se näyttää upealta. Televisio on paksumpi sen alaosasta, jossa sijaitsevat kaikki tarvittavat komponentit sekä kaiuttimet. Silti alaosakaan ei ole niin paksu kuin useimmat LED-LCD-televisiot.

(Image credit: LG)

Itse asiassa ainoa oikea ongelma C1:n muotoilussa on sen etupuolen lasinen pinta, joka heijastaa melko paljon valoa. Jos television sijoittaa valoisaan huoneeseen, se todennäköisesti heijastaa jossain vaiheessa päivää ikävästi. Tätä ei luonnollisesti huomaa silloin, kun ruudullakin nähdään valoisia ja kirkkaita kohtauksia, mutta pimeät ja yöaikaan tapahtuvat kohtaukset uhkaavat jäädä katselukelvottomiksi, jos valoa ei pysty jollain tapaa estämään.

Tätä lukuun ottamatta LG C1 ansaitsee muotoilustaan käytännössä täydet pisteet. Liitäntöjen osalta mallissa on neljä HDMI 2.1 -liitäntää, jotka tukevat 4K:ta 144 Hz:llä, kolme USB:tä, digivastaanotin, WiFi, Bluetooth ja optinen audioliitäntä. Yksi HDMI-liitännöistä tukee lisäksi eARC/ARC:ia, joka on omiaan erillisen vahvistimen tai soundbar-kaiuttimen omistajille.

Televisio saapuu lisäksi yhtiön erinomaisen LG Magic Remote -kaukosäätimen kera, joka toimii Bluetoothilla ja jossa on sisäänrakennettu mikrofoni äänikomentoja varten. Kaukosäädin tuntuu mukavalta kädessä ja käyttää kahta AA-patteria. Käyttöliittymää voi hallita lisäksi Wiin tyyliin ohjainta heiluttamalla tai sitten perinteisesti nappeja painellen. Siinä on lisäksi neljä pikakäynnistyspainiketta, joihin voi ohjelmoida omat lempisovellukset.

(Image credit: LG)

Älytelevisio

Tukee lähes kaikkia suoratoistopalveluita

Nopea, responsiivinen käyttöliittymä, joka tukee AirPlayta ja Castingia

Sisäänrakennettu Amazon Alexa ja Google Assistant

Jos olet käyttänyt LG:n televisioita viimeisten vuosien ajan, tiedät mitä LG C1 OLED:lta voi odottaa. WebOS on yhtiön vakiintunut käyttöliittymä, joka on monipuolinen ja kasvaa usein nopeasti uusilla palveluilla sitä mukaa kun ne ilmetsyvät. Se ei myöskään ole Googlen, Amazonin tai Applen omistuksessa, joten se tukee kaikkia tasa-arvoisesti nopealla ja kattavan kustomoitavalla järjestelmällä.

Ainoa merkittävä muutos tänä vuonna on tehty ThinQ AI -alkuvalikkoon, joka ilmestyy ruudulle Home-painiketta painamalla. Tämä valikko mukautuu käyttäjäkokemuksen perusteella, jolloin ruudulla näkyvät useimmiten käytetyt sovellukset ja laitteet.

Sovelluksista puheen ollen käytännössä kaikki isot palvelut ovat tuettuja ja saatavilla. Näihin lukeutuvat Netflix, Amazon Prime, Yle Areena, Hulu, Viaplay, Disney+ ja Apple TV+. Musiikkipuoli on aavistuksen rajallisempi, mutta siltäkin osin televisio tukee Spotifyta, Plexia, Amazon Musicia ja monia muita.

Vaikka WebOS:iin ei ole lisätty kovinkaan montaa uutta ominaisuutta tänä vuonna, siinä on muutamia käteviä lisäyksiä edellisvuoden malliin verrattuna. Yksi näistä on urheiluseurannan integraatio, jolloin C1 kertoo käyttäjän omien lempijoukkueiden tuloksia ja tulevia otteluita.

Hyödyllisempi lisä on Amazon Alexan ja Google Assistantin integraatio suoraan televisioon, jolloin niihin voi olla yhteydessä suoraan kaukosäätimessä olevien painikkeiden kautta. Lisäksi televisio tukee AirPlayta ja Castingia suoraan puhelimelta tai tabletilta. Meillä oli tosin pieniä ongelmia AirPlayn kanssa, mutta Casting toimi sen sijaan ongelmitta.

Kuva

Ei käytä uutta LG OLED evo -paneelia (mutta näyttää silti upealta)

Ylöspäinskaalauksen jälki on loistavaa yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamatta

Tukee HDR10:ntä, HLG:tä ja Dolby Visionia, mutta ei HDR10+:aa

LG:n vuoden 2021 OLED-mallit on jaettu tänä vuonna kahteen kategoriaan: LG:n uutta OLED evo -paneelia käyttävät ja muut. LG C1 lukeutuu jälkimmäiseen leiriin, mutta silti se on yksi tämän vuoden parhaimmista OLED-televisioista.

OLED evo -paneelit parantavat televisioiden kirkkautta käyttämällä uusia valaisuelementtejä itsevalaisevissa pikseleissä. Vaikka moinen teknologia uupuu LG C1 OLED:sta, emme huomanneet sen jäävän juuri jälkeen kirkkaudessa. Testihuoneena toimineessa melko valoisassa olohuoneessa kuva näytti upealta. Näytön heijastukset söivät toki tummien kohtien mustan tasoa, mutta näytön kirkkaus tasapainotti hyvin ympäröivää valoisuutta.

Tämä onnistuu television sisäänrakennetun valotunnistimen avulla, joka mittaa ympäröivää valoisuutta ja säätää television asetuksia sen perusteella. Jos televisio havaitsee valoa olevan keskivertoa enemmän, se nostaa näytön kirkkautta entisestään. LG C1:n maksimikirkkaus ei ole kuitenkaan niin korkea kuin esimerkiksi uudessa Samsung QN900A QLED:ssa, mutta se pääsee jo likemmäksi kilpailevien LED-LCD-mallien tuhannen nitin kirkkautta.

C1 OLED tukee lisäksi valtaosaa HDR-standardeista, kuten HDR10:ntä, Dolby Visionia ja HLG:tä. Ainoa isompi puute on HDR10+. Jälkimmäisen vuoksi Amazon Primen potentiaali jää kokematta, mutta sen sijaan Netflix ja Disney+ käyttävät Dolby Visionia.

The Falcon and the Winter Soldieria katsoessa Captain American kilven punainen väritys ja sininen taivas näyttävät upeilta. Vaikka mikään kohtaus ei suoranaisesti häikäissyt meitä HDR-kirkkaudellaan, tummat kohtaukset olivat paljon rikkaampia C1:llä kuin yhdessäkään viimeisen vuoden aikana julkaistussa LED-LCD-mallissa.

Kuva 1/6 (Image credit: Future) Kuva 2/6 (Image credit: Future) Kuva 3/6 (Image credit: Future) Kuva 4/6 (Image credit: Future) Kuva 5/6 (Image credit: Future) Kuva 6/6 (Image credit: Future)

Koska jokainen pikseli tuottaa oman valon, televisiossa ei ole juurikaan havaittavissa valovuotoa. Kohteet kiitävätkin ruudulla paljon tarkempina kuin LED-LCD-televisioissa. Liikkuvassa kohteessa on havaittavissa hieman liikesumeutta, mutta LG:n liiketoisto on parantunut huimasti viime vuosien aikana.

Oikeastaan ainoa asia, jota olisi voitu parantaa hieman lisää on Alpha a9 Gen 4 -suorittimen kasvojen käsittely. Hahmojen kasvoilla on havaittavissa pientä punertavaa sävyä sekä rakeisuutta. The Grand Tourin kaltaisessa ohjelmassa juontajien kasvot punertavat aavistuksen, minkä lisäksi 4K-resoluutioon skaalatussa HD-materiaalissa on pientä rakeisuutta. LG tiedostaa tosin asian, sillä se oli yksi Alpha a9 Gen. 4 -suorittimen suurimmista kehityskohteista, mutta työtä näyttäisi olevan edelleen jäljellä.

Onneksi prosessori suoriutuu muuten erinomaisesti ylöspäinskaalauksesta. 2000-luvun puolivälissä julkaistut elokuvat näyttävät kuvatun 4K-kameroilla, vaikka ne suoratoistetaan HD-laadulla. Sama koskee myös digilähetyksiä, mikä on jo vakuuttava saavutus.

Ja saavutuksista puheen ollen tämän vuoden C-sarjalaisissa on tehty merkittäviä lisäyksiä uusiin peliominaisuuksiin. Uusi Game Optimiser antaa pelaajille mahdollisuuden säätää valkotasapainoa, mustatasapainoa ja VRR:ää. Televisio tukee lisäksi ALLM:ää, joten se tunnistaa automaattisesti pelisignaalin HDMI 2.1:n kautta ja aktivoi Prevent Input Delay -ominaisuuden, joka tiputtaa input lagin alle 10 ms.

(Image credit: LG)

Televisio tukee lisäksi 4K/120Hz-pelaamista, joka on tosin vielä melko harvinainen tapaus pelirintamalla. Forza Horizon 4 on tosin yksi tällaisista peleistä, ja se näyttääkin upealta C1 OLED:lla pelatessa. Autojen ajaminen kauniissa maalaismaisemissa tuntuu responsiiviselta ja nopealta, eikä visuaalisesta annista ole jouduttu luopumaan lainkaan.

Toisin sanoen jos nautit sekä pelaamisesta että elokuvien katsomisesta, LG C1 OLED on äärimmäisen kyvykäs malli molempiin tarkoituksiin ja loistava päivitys varsinkin LED-LCD-televisioista.

Lopuksi LG C1 on myös täysin kustomoitavissa ja sisältää kattavat kalibrointiasetukset. Jos rakastat kuva-asetusten hienosäätämistä, C1:ssä on syvälliset kustomointimahdollisuudet muun muassa valko- ja väritasapainolle. Mutta jos asetuksiin ei halua koskea pitkällä tikullakaan, television esiasetuksista Calibrated-kohta tarjoaa neutraalit värisävyt, joka saa kuvan näyttämään erinomaiselta.

(Image credit: LG)

Ääni

40 W Dolby Atmos -ääni

2.2-kaiutinjärjestelmä

Puhe saattaa kadota miksaukseen

Dolby Atmos -läpivienti eARC:n kautta

Kuvanparannukset eivät ole ainoat LG C1 OLED:n tämän vuoden parannukset, vaan televisioon on tuotu myös melko näppärä AI Sound -ylöspäinskaalaus, joka muuttaa stereo-äänen virtuaaliseksi 5.1.2-kanavaiseksi Dolby Atmos -ääneksi. Toisin sanoen se lisää tilantuntua sivu- ja pystysuunnassa, minkä ansiosta C1 OLED kuulostaa paljon paremmalta kuin perinteiset television kaiuttimet.

Se ei tietenkään yllä samalle tasolle kuin erillinen soundbar – ja varsinkaan markkinoiden parhaimpiin soundbareihin lukeutuva Sonos Arc – mutta tarjoaa silti riittävän hyvän äänielämyksen valtaosalle katsojista.

Tosin jos äänen tasoitus ei ole päällä, lopputulos voi olla vähän kaoottinen. Valtava basso saattaa ahmia äänialueen samalla kun korkeat yläpäät kirkuvat lujaa, mutta silti dialogista ei saa mitään selvää isoa Hollywood-elokuvaa katsoessa. Koimme tämän Falcon and the Winter Soldierissa, jossa äänitehosteet kuulostivat upeilta, mutta dialogista ei saanut mitään selvää. Tämä on oikeastaan C1 OLED:n ainoa moite äänen osalta.

Onneksi äänimaailma on säädettävissä joko muuttamalla ääniprofiili Enhanced Dialogueksi tai aktivoimalla äänentasauksen. Kummatkin vaihtoehdot pienentävät basson määrää, mutta lopputuloksena syntyy paljon tasapainoisempi äänielämys.

Soundbarin omistajat voivat sen sijaan ottaa höydyn LG C1:n ARC- ja eARC-tuesta, joka sijaitsee yhdessä HDMI-liitännässä. Tämän avulla televisio välittää Dolby Atmos -äänen soundbar-kaiuttimeen, jonka äänenvoimakkuuta voi säätää television omalla kaukosäätimellä. Kyseessä on äärimmäisen kätevä ominaisuus, jota kannattaa hyödyntää, jos vain mahdollista.

Kannattaako LG C1 OLED ostaa?

(Image credit: LG)

Osta jos...

Haluat vuoden parhaan television

Vaikka markkinoilla on kalliimpia vaihtoehtoja, joissa on korkeampi kirkkaus, LG C1 löytää täydellisen tasapainon hinnan ja suorituskyvyn osalta. Se tarjoaa 99 % vastaavan suorituskyvyn markkinoiden parhaisiin malleihin verrattuna ilman, että siitä joutuu maksamaan itsensä kipeäksi. Tämä malli ei ole kuitenkaan halpa, joten se ei sovi budjettimalleja etsiville.

Haluat hyvän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän

Olemme testanneet kaikki televisioiden käyttöliittymät ja WebOS on helposti yksi parhaimmista. Se on nopea, kattava ja sisältää käytännössä kaikki merkittävät suoratoistopalvelut. Lisäksi sitä voi kustomoida ja se tukee monia digitaalisia avustajia.

Olet uuden sukupolven pelaaja

Neljä HDMI 2.1 -liitäntää, jotka tukevat 4K:ta 120 Hz:llä, tekevät tästä televisiosta pelaajien unelman. Kun mukana on vielä Game Optimiser, joka antaa pelaajille mahdollisuuden kytkeä nopeasti VRR tai Nvidian G-Sync päälle, tässä on erinomainen vaihtoehto myös tietokoneen näytöksi.

Älä osta, jos...

Jos löydät hyvän tarjouksen LG CX OLED:sta

Uusi Alpha a9 Gen 4 -suoritin tekee LG C1:stä paremman television kuin LG CX, mutta erot ovat pienet. Jos siis löydät vielä edullisen tarjouksen viime vuoden lippulaivamallista, suosittelemme kääntymään sen puoleen.

Heijastukset voivat olla ongelma

Vaikka lasinen pinta näyttää tyylikkäältä, se on myös äärimmäisen heijastava. Jos televisiosi sijaitsee paikassa, jossa heijastukset voivat muodostua ongelmaksi, kannattaa harkita QLED-televisiota sen sijaan.

Haluat jotain vielä kirkkaampaa

LG C1 OLED on edellisiä malleja kirkkaampi, mutta se ei vastaa LG:n uusien OLED evo -paneelien kirkkauteen. Jos et ole ollut tyytyväinen OLED-mallien kirkkauteen, suosittelemme harkitsemaan LG G1 OLED -mallia sen sijaan.

LG C1 OLED on tuttu näky meidän parhaiden 4K-televisioiden listalla