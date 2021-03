Arvostelussa LG CX OLED TV (OLED65CX)

Pika-arvio

LG CX OLED TV ei välttämättä näytä päällisin puolin merkittävältä edistysaskeleelta viime vuoden suosittuun LG C9:ään verrattuna. LG on kuitenkin tehnyt taustalla lukuisia pieniä korjauksia, jotka on suunnattu juuri niihin puutteisiin, jotka nostimme esiin edellisessä mallissa. Tämä johtaa uuteen OLED-televisioon, joka on miltei kaikilta osa-alueiltaan täydellinen. Lopputuloksena syntyy äärimmäisen elokuvallinen suorituskyky niin elokuvien kuin sarjojen katseluun, jotka saavat ansaitsemansa käsittelyn.

Uuden mallin muotoilu ja tekniset tiedot muistuttavat osin viime vuoden mallia. Se on kuitenkin huomattavasti edullisempi kuin viime vuoden C-sarjalaiset, minkä lisäksi uusi Alpha a9 Gen 3 -suoritin on hionut LG C9 OLED -malleissa vaivanneet viat pois sekä parantanut kasvojentunnistusta.

Tätä televisiota ei ole kuitenkaan suunniteltu ainoastaan elokuva- ja sarjakäyttöön. PS5:n ja Xbox Series X:n julkaisun myötä uusi konsolisukupolvi on viimein täällä, mutta onneksi CX on myös täydellinen ehdokas pelikoneen kylkeen. Siinä on alle 1 ms viive, VRR (vaihteleva virkistystaajuus), tuki 4K/120fps:lle ja uskomaton OLED-paneelien tarjoama kontrasti. Jos sinulla on vain varaa ostaa tämä televisio, kyseessä on paras 4K-televisio tällä hetkellä.

Vuosi 2021 näyttää niin ikään loistavalta vuodelta LG:n OLED-televisioille. Yhtiö esitteli liudan uusia malleja CES 2021:ssä ja jotka ovat hiljalleen saapumassa kauppojen hyllyille. Myös CX-sarja on saamassa päivityksen LG C1:stä, Gallery Series OLED -malli saa päivityksen uuden OLED evo -teknologian voimin LG G1:stä ja täysin uusi A1 OLED on suunnattu entistä halvempaa mallia etsiville.

Hinta ja julkaisupäivä

LG CX OLED saapuu markkinoille useissa eri kokoluokissa, joista 48 tuumaa on täysin uusi vaihtoehto vuodelle 2020. Edullisimmillaan 48-tuumainen LG CX maksaa 1 199 €, kun taas kookkaampi 77-tuumainen on 2 999 €. 55-tuumaista myydään puolestaan 1 299 €.

Arvosteltavana ollut 65-tuumainen malli maksaa Suomessa nykyään 1 799 €.

Muotoilu

LG CX OLED - tekniset tiedot (Image credit: LG) Koko: 48-, 55-, 65- ja 77 tuumaa | 4K: Kyllä | HDR: Kyllä (HDR10, Dolby Vision, HLG) | Paneeli: OLED | Smart TV: WebOS | Kaareva: Ei | Mitat: 1 449 (l) x 830 (k) x 46,9 (s) mm | 3D: Ei | Sisääntulot: 4 x HDMI ( 40 Gt / s HDMI 2.1), 3 x USB, Wi-Fi, Bluetooth, optinen sisääntulo

OLED65CX on kaunis. Kuten OLED-paneeleille on ollut jo pitkään tapana, sen ehdoton tähti on television ohuus: käytännössä kaksi kolmasosaa televisiosta on vain muutaman millimetrin paksuinen. Tätä ei kuitenkaan huomaa kuin katsomalla television selkämystä, joten syvyyttä ei luultavasti noteeraa enää asennuksen jälkeen.

Television alaosa on sen sijaan aavistuksen paksumpi kuin muu osa televisiosta. Muotoilu näyttää silti upealta, eikä se muutu liian paksuksi. Kaiuttimet, liitännät ja suorittimet täytyy kuitenkin sijoittaa johonkin.

Näyttö on yhdistetty yhteen keskelle sijoitettuun metalliseen levyyn, jota on käytetty jo jonkin aikaa C-sarjalaisissa. Tämä luo näyttävän ja kestävältä tuntuvan viimeistelyn, mutta näyttää ehkä aavistuksen kömpelöltä verrattuna muun television äärimmäiseen ohuuteen.

Liitäntöjen osalta OLED65CX:ssä on tarjontaa riittävästi, varsinkin HDMI:n osalta. Televisiossa on neljä HDMI 2.1 -tuellista liitäntää, joten ne kaikki yltävät 4K/120 Hz -kuvaan 10-bittiseen 4:4:4:-värisävyjen aliotantaan. Kyseinen nimihirviö on erityisen hyödyllinen pelikäytössä uusien konsolien osalta.

Yksi HDMI-liitännöistä on lisäksi ARC/eARC (audio return channel), joten televisio pystyy vastaanottamaan Dolby Atmosta suoratoistopalveluista, kaiuttimista tai 4K Blu-ray-soittimista.

Viimeinen huomionarvoinen muotoiluseikka on television kaukosäädin, joka on yhtiön kutsuma Magic-kaukosäädin. Painikkeiden sijaan sitä voikin käyttää osoittimena liikkuakseen television valikoissa, minkä lisäksi siinä oleva rulla nopeuttaa valikoissa selaamista.

Osoitus on toisinaan hivenen epätarkka ja rullan herkkyys johtaa usein vahinkopainalluksiin. Silti näistä huolimatta kyse on erinomaisesta ja näyttävästä kaukosäätimestä.

Lyhyesti: LG OLED65CX:n mykistävän ohut muotoilu tekee siitä upean lisän olohuoneeseen.

(Image credit: LG)

Smart TV (webOS-käyttöliittymä ThinQ AI:lla)

Muiden LG OLED -televisioiden lailla LG OLED65CX:ssä on yhtiön oma WebOS-käyttöjärjestelmä, joka on erinomainen. Se on yksinkertainen ja toimiva käyttöliittymä, joka on lisäksi helppokäyttöinen sekä muokattavissa.

Päänäkymän sisältö on jaoteltu erillisten ikonien alle, joita painamalla avautuu toinen rivi ikoneita eri sisällöille. Usein näiden pääikkunoiden avaaminen johtaa toisiin ikkunoihin, jotka saattavat ehdottaa sisältöön vastaavia elokuvia tai sovelluksia, kuten vaikkapa Netflixin ohjelmistoa. Tätä tuetaan tosin ainoastaan sovelluksissa, jotka ovat antaneet luvan LG:lle.

Nykypäivänä erilaisia palveluita alkaa tosin olla sen verran, että webOS:n pitkät ikonirivit saattavat käydä hivenen epäkäytännölliseksi joidenkin käytössä. Mutta toisaalta tämä on melko pieni murhe muutoin todella hyödyllisessä ominaisuudessa.

LG on myös televisioiden kärkeä äänentunnistuksessa ja OLED65CX tukee yhtiön omaa ThinQ AI -alustaa, Amazon Alexaa ja Google Assistantia. Näiden tuki on sisäänrakennettu, joten televisioon ei tarvitse hankkia mitään lisälaitteita. Puhetunnistus on luonnollisesti englanniksi, joten suomenkielisen sisällön löytäminen esimerkiksi YouTubesta on toisinaan hivenen hankalaa.

Tuettujen sovellusten osalta televisioon voi asentaa uusimmat suoratoistopalvelut Disney+:sta Apple TV+:aan sekä ne perinteisemmät edustajat, kuten Netflix, Amazon Prime, Viaplay ja Yle Areena.

Ehkä oudoin lisä webOS:n uusista toiminnoista on sen sisäänrakennettu urheiluseuranta. Kun CX:lle kertoo omat lempijoukkueet valmiiksi kootusta listasta, televisio tarjoaa jatkossa näiden otteluiden ottelutilastoja sekä muistuttaa tulevista lähetyksistä. Toiminto ei ole tosin järin hyödyllinen muille kuin urheilufaneille, eikä se myöskään toimi Suomessa aivan niin hyvin kuin Yhdysvalloissa.

Home Hub -näytön kautta saa myös tietoa ja sen kautta pystyy hallinnoimaan muita älylaitteita, jotka on liitetty verkkoon. Lisäksi ikoneita voi kustomoida asetuksista, josta voi myös säätää television opasteiden ja vinkkien määrää. Suositteluosion kautta voi taas määrittää, antaako televisiolle pääsyn ehdottaa uusia palveluihin tulleita sisältöjä katsojalle, ja kokemusta on parannettu uudessa mallissa entisestään.

Lyhyesti: LG:n webOS on edelleen sulava ja helppokäyttöinen. Lisäksi se tukee useita suomalaisia sovelluksia.

(Image credit: TechRadar)

HD/SDR-suorituskyky

OLED TV:t ovat aina olleet erinomaisia paneeleita SDR-kuvan (standard dynamic range) toistamiseen, joten ei tule yllätyksenä, että OLED65CX toistaa suorastaan mykistävän upeasti kaikki SDR-laatuiset Blu-rayt tai lähetykset.

Värit ovat kirkkaat ja elävät, mutta samalla myös vivahteikkaat ja tasapainoiset. Kontrasti on käytännössä täydellinen, sillä OLED-paneelissa jokainen pikseli pystyy säteilemään oman valon tai sammumaan kokonaan. Tämä takaa erinomaisen hämärätoiston ja mustan tason, joihin LCD-paneelit eivät yksinkertaisesti pääse.

Väri ja kontrasti saavat rinnalleen ilmiömäisen mustan tason, jossa ei ole lainkaan harmaan sävyjä saati alueellisia valo-ongelmia, jotka vaivaat lähes kaikkia LCD-televisioita. Yhtä tärkeää on pääosin mustalla taustalla näkyvien kirkkaiden objektien tasainen voimakkuus, jota ei tarvitse himmentää ylläpitääkseen sen ympärillä olevien tummien alueiden luonnollista sävyä. Tämä on jälleen yksi asia, jonka kanssa jopa laadukkaimmat LCD-televisiot joutuvat kamppailemaan paikallisen himmennyksen vuoksi.

Toisin sanoen OLED65CX:n kevyt jälki ja pikselikohtainen valontuotto saavat kaiken irti SDR-sisällöstä. Hyvälaatuisen SDR:n, kuten Blu-rayn, kohdalla voit jopa hämmästyä, kuinka upealta SDR:n rajattu värimaailma ja valomäärä voivat näyttää televisiossa, joka pystyy toistamaan tämän kaiken.

LG on lisäksi parantanut ylöspäinskaalaustaan entisestään vuonna 2020. Tämä juontaa todennäköisesti yhtiön uuteen tekoälyvetoiseen ylöspäinskaalausmoottoriin, joka on rakennettu yhtiön kolmannen sukupolven Alpha 9 -piirisiruun. Lopputulos on puhtaampi, tasaisempi ja yksityiskohtaisempi kuva 4K-resoluutioon nostetun HD-sisällön osalta.

Paranneltu ylöspäinskaalaus näyttää erityisen upealta HD-kuvien detaljirikkaimmilla alueilla, jotka näyttävät entistä tarkemmilta ja puhtaammilta kuin edellisvuonna. Itse asiassa näiltä osin LG:n ylöspäinskaalaus on yhtä laadukasta kuin parhaimmissa 4K-televisioissa.

Lyhyesti: OLED-teknologian lyömätön pikselikohtainen valonhallinta saa lisäpuhtia LG:n parannellusta kuvankäsittelystä, minkä ansiosta OLED65CX:n SDR/HD-kuva on suorastaan nautinnollista katsottavaa.

4K/HDR-suorituskyky

Niin hyvin kuin OLED65CX suorituukin HD SDR -kuvasta, sen parannukset 4K- ja HDR-kuviin on lopulta tärkeämpiä televisiomallien parhaimpia verratessa.

Ensinnäkin OLED65CX parantaa vuonna 2019 julkaistun LG C9:n mustan tasoa kahdella tapaa. Ensinnäkin mustan tasot menevät entistä syvemmälle säilyttäen kuitenkin syvyyden ja neutraaliuden entistä tasaisemmin. Vain harvakseltaan äärimmäisen tummat otokset saattavat yhtäkkiä hautautua hienoisen kellertävänharmaaseen sävyyn. Tämä on tosin hyvin heikkoa, eikä sitä ilmaannu kovin usein.

Toisekseen CX yhdistää parannellut mustan tasot entistä yksityiskohtaisempiin varjoihin ja tummiin värisävyihin kuin viime vuoden B9-mallissa, jossa oli itse asiassa parempi mustan taso kuin kalliimmassa C9-mallissa. Toisin sanoen CX:n mustan taso ja hämärien kohtausten toisto yhdistää parhaat palat C9:stä ja C9:stä, ja lopputulos on upeaa katsottavaa.

OLED65CX ei kärsi myöskään niin pahasti kohinasta tummissa kohtauksissa ja siinä on myös paljon vähemmän liioiteltuja kompressointiartefakteja, joita on esiintynyt aiemmissa LG OLED -malleissa tiettyjä suoratoistolähetyksiä katsoessa. Tätä on lisäksi onnistuttu vähentämään ilman varjojen yksityiskohtaisuuden menestystä, josta LG:n varhaiset yritykset kärsivät.

Uusi malli parantaa myös edeltäjänsä toista ääripäätä, eli kirkkautta. Vaikka se ei mitattuna ylläkään yhtään sen korkeammalle kuin viime vuoden malli HDR:n testisignaalin mukaan (Vivid-tilassa vähän yli 800 nitiä, Standardissa 784 ja Cinemassa 760), rinnakkain vertaillessa erot kirkkaimpien kohtien osalta kääntyy OLED65CX:n eduksi. Ne näyttävät paremmilta ja vakuuttavimmilta. Ero ei ole kuitenkaan merkittävä, mutta kuitenkin sen verran iso, että HDR-kuva näyttää realistisemmalta ja näyttävämmältä kuin C9:ssä.

(Image credit: LG)

Paikallisen kontrastin osalta OLED65CX pystyy loihtimaan HDR-kuvassa kirkkaimman mahdollisen pikselin aivan tummimman viereen ilman, että kumpikaan pikseli joutuu tekemään kompromisseja. Joten toisin kuin LCD-televisioissa, kontrastiltaan vahvoissa kohtauksissa ei ole häiritseviä epäjohdonmukaisuuksia kuten yllättäviä kokonaiskirkkauden vaihtelua, raskasta paikallista himmennystä tai selkeitä valokaaria tai -haloja kirkkaiden objektien ympärillä.

Uusi malli parantaa myös LG:n väritoistoa entisestään. Tehostettu kirkkaudensäädin auttaa luomaan HDR-kuvien kirkkaimmista väreistä entistä luonnollisemman näköisiä. Värit toistuvat lisäksi paljon tasaisemmin, ja ne yhdistyvät entistä hienovaraisemmin ja vivahteikkaammin. Lisäksi ne säilyttävät sävyjen yksityiskohtaisuuden paljon paremmin kuvan kirkkaimmilla alueilla.

Natiivi 4K-kuva näyttääkin häikäisevän terävältä ja yksityiskohtaiselta ilman, että tarkkuus tuntuisi keinotekoiselta tai pakotetulta – kunhan välttää Vivid-kuva-asetuksen.

Yksityiskohdat eivät myöskään puuroudu kuvan liikkuessa. OLED65CX:n uusi suoritin tekee ainakin Cinema Clear -asetuksilla hyvää työtä kuvan vavahtelun eliminoimiseksi ilman, että kuva näyttäisi liian sulavalta tai loisti epätoivottuja sivuvaikutuksia.

Todella monipuoliset liikkeet, kuten pienten objektien liikkuminen kuvan pannatessa, aiheuttaa tosin edelleen joitain ongelmia. Kuvaan mieltyneitä miellyttäneekin tieto siitä, että liikeprosessien poistaminen tekee OLED65CX:n paneelista entistä vapaamman vavahduksista kuin aiempien LG OLED -mallien kohdalla.

Lyhyesti: Liuta pieniä mutta merkittäviä parannuksia tekee OLED65CX:stä mykistävän immersiivisen näytön.

(Image credit: LG)

Uudet kuvatilat

OLED65CX:ssä on kaksi uutta kuvatilaa: Filmmaker Mode on luotu yhdessä UHD Alliancen ja elokuvantekijöiden kanssa ja tarkoitettu viemään television asetukset sellaiseksi, jota tekijät käyttävät lopullisen sisällön masteroinnissa. Toisin sanoen tämä tarkoittaa television kuvankäsittelyprosessien sulkemista, minkä ansiosta kuva saattaa olla osalle vähän liian vavahteleva ja himmeä kirkkaassa huoneessa katsoessa. Se ei myöskään todellisuudessa eroa juurikaan LG:n Cinema Home -valmisasetuksesta.

Filmmaker Mode saattaisi muuttua kuitenkin mielenkiintoisemmaksi, jos levyillä olisi tallennettu tarvittavat tiedot varta vasten ja nämä aktivoisivat kuvatilan automaattisesti. Toistaiseksi en ole kuitenkaan kuullut mistään tällaisesta.

Toinen uusi kuvatila on Dolby Vision IQ, joka käytännössä yhdistää Dolby Vision -tilan ylimääräisellä HDR-kuvatiedolla ja optimoi näytön sisäänrakennetun valotunnistimen avulla ympäröivän huoneen mukaan. Taustalla on idea säätää useita kuvan aspekteja reaaliajassa, mikä johtaisi tasaisena pysyvään kuvanlaatuun, vaikka katseluolosuhteet muuttuisivatkin.

LG ei kuitenkaan kutsu kuvatilaa nimellä Dolby Vision IQ, vaan se käynnistyy automaattisesti, jos Dolby Vision Cinema Home -tila ja LG:n AI Brightness -ominaisuudet ovat päällä. Kuvatila toimii verrattain hyvin, jos televisio sijaitsee melko tyypillisessä olohuoneympäristössä, jossa sitä katsotaan melko vaihtelevissa olosuhteissa. Erillisessä ja pimeässä mediahuoneessa tälle kuvatilalle ei ole kuitenkaan käyttöä.

OLED65CX ei ole kuitenkaan täydellinen. Se ei tue esimerkiksi HDR10+:aa, joka kilpailee teknologiasta Dolby Visionin kanssa. Se ei myöskään jollain ihmeen kaupalla pysty ylittämään OLED-teknologian rajoitteita kirkkauden suhteen, vaikka sen ilmiömäinen paikallinen kontrasti korvaakin tätä jossain määrin. Mustan tason toistoa voisi myös parantaa aavistuksen entisestään, minkä lisäksi ruutu heijastaa melko paljon huoneen muita mahdollisia valolähteitä.

Kyseessä on kuitenkin erinomainen näyttö pelikäyttöön. Game-tilassa siinä on vaivainen 13 ms input lag -viive, ja toisin kuin monissa LCD-televisioissa, kyseinen kuvatila ei vääristä automaattisesti väritasapainoa tai kontrastia. Lisäksi televisio tukee ALLM:ää (automatic low latency mode), vaihtelevaa virkistystaajuutta (VRR) sekä 4K/120Hz/4:4:4/HDR:ää.

Ja kaikkien OLED-televisioiden lailla suosittelemme pyrkimään vähentämään kuvan kiinnipalamisen mahdollisuutta. Toisin sanoen kannattaa pyrkiä välttämään katsomaan liian pitkään sisältöä, jossa on kirkkaita logoja tai muita yksittäisiä kirkkaita elementtejä samassa paikassa.

(Image credit: LG)

Ääni

Enimmän osan ajastaan CX-sarjan ääni kuulostaa mahtavalta, kun ottaa huomioon miten hyvin se pystyy toistamaan äänenvoimakkuutta ja laajuutta sen ohuesta muotoilusta huolimatta. Kaiuttimien luomassa äänimaailmassa on havaittavissa oikeasti syvyyttä ja jopa vertikaalisuutta, kunhan vain poistaa vakiona olevan Dolby Atmos -asetuksen ja käyttää LG:n mahtavaa AI Sound Pro -tilaa. Kyseinen äänitila optimoi äänen television kaiuttimille, jolloin lopputulos on dynaamisempi, kovempi ja voimakkaampi äänimaailma.

Ainoa moite OLED65CX:n äänessä on esimerkiksi elokuvien vahvan basson aiheuttamat säröäänet. Onneksi tällaista sisältöä on olemassa tosin melko vähän, joten äänen vahvuudet lyövät sen heikkoudet useimmiten. Mutta alapään säröäänet ovat silti ärsyttävän helposti huomattavissa, silloin kuin se tapahtuu.

Vaihtoehtoiset televisiomallit

Jos haluat CX OLED -paneelia kirkkaamman kuvan, joka silti toistaa syviä mustan tasoja, Samsung Q95T on erinomainen ja suunnilleen samanhintainen vaihtoehto. Se tukee lisäksi LCD-paneeleiden laajempia katselukulmia. Tosin sen todella hyvät mustan tasot ja todella korkeat kirkkaudet vaativat melko rajua paikallista himmennystä kirkkaiden objektien ympärillä.

Toinen kirkas ja edullisempi LCD-vaihtoehto on Sony XH95. Se ei yllä CX:n tai Samsungin tasolle mustan tasossa, mutta sen kuva on silti kauniin kirkas, värikäs ja yksityiskohtainen, mistä saa kiittää Sonyn vakuuttavaa X1 Ultimate -suoritinta.

Yhteenveto

LG OLED65CX on lyömätön televisio, varsinkin jos rakastat katsoa elokuvia pilkkopimeässä tilassa. Uusi malli ei mullista OLED-teknologiaa uusiksi, mutta sen pienet parannukset siellä täällä auttavat tekemään katselukokemuksesta entistä vakuuttavamman ja puoleensavetävämmän. Tämä, jos mikä, todistaa television laadukkuuden.