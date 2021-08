Arvostelussa Samsung QN900A Neo QLED 8K

Samsung Neo QN900 QLED on huikea televisio, joka nostaa huippumallien riman ennätyskorkeuksiin. Sen kuva häikäisee kirkkaudella, minkä lisäksi lähes reunaton muotoilu miellyttää silmää. Vaikka 8K-sisältöä on tarjolla toistaiseksi niukasti, Samsungin Multi-Intelligence AI -skaalaus hioo kuvanlaatua aiempaa paremmaksi. Valitettavasti ominaisuuslista näkyy hinnassa, sillä kyseessä on todella kallis vaihtoehto.

TV-teknologia on ottanut uuden harppauksen, kun Samsungin QN900A Neo QLED 8K saa luotua uskomattoman kuvanlaadun, poikkeuksellisen värisyvyyden sekä huikean kirkkauden Samsungin Mini LED -teknologian avulla. Kun mukaan lisää vielä erinomaisen äänenlaadun sekä syvät mustan sävyt, on kokonaisuus lippulaivamalli sanan varsinaisessa merkityksessä.

Mikäli Samsungin "Quantum Mini LED" ei ole vielä tuttu, on kyseessä lyhykäisyydessään 1/40-osaan pienentyneet ledit. Tämän ansiosta ruudulle voidaan ahtaa tuhansia entistä pienempiä valojohteita, jotka puolestaan mahtavat merkittävästi tarkemmat mustan sävyt. Silmätestillä ero OLED-teknologiaan jää olemattomaksi.

Tietenkään Samsung Neo QLED ei pysty aivan samanlaiseen valaisuun sekä värikylläisyyteen kuin OLED-mallit. Sen sijaan kontrasti on täysin vertailukelpoinen.

QN900A tarjoaa huikaisevan 8K-tarkkuuden avulla erinomaisen kuvanlaadun. Vaikka 8K-sisältöä on vielä vähäkkäästi, television älykäs Neo Quantum Processor 8K -skaalaus saa ehostettua 1080p- ja 4K-materiaalit entistä upeammiksi.

Pelitelevisiota etsivät saavat QN900A-mallista itselleen erinomaisen työkalun. Laite sisältää kattavat liitännät, HDMI 2.1:llä tuen 4K/120fps:lle ja 8K/60fps:lle, Game Motion Plus -pelitilan sekä AMD FreeSync Premium Pron.

Lienee sanomattakin selvää, että QN900A on lippulaivamalli myös hintansa puolesta. Erityisesti arvosteltu 85-tuumainen versio kustantaa pitkän pennin, mikä on monille kynnyskysymys. Jos kuitenkin olet valmis panostamaan televisioon tavallista enemmän, tarjoaa Samsung QN900A Neo QLED 8K pitkäikäisen ja huippuominaisuuksilla varustetun vaihtoehdon.

Hinta ja saatavuus

65-, 75- ja 85-tuumainen vaihtoehto

Ominaisuudet näkyvät korkeana hintana

Ilmestyi toukokuussa 2021

Tekniset tiedot Koot: 65", 75", 85" | Viritin: Freeview Plus | 8K: Kyllä | HDR10: Kyllä | HLG: Kyllä | Dolby Vision/Atmos: Ei/Ei | Paneeli: Mini LED (LCD) | Älyominaisuudet: Samsung / Tizen OS | Kaareva: Ei | Mitat: 2 140 x 1 872 x 1 053 mm (85-tuumainen ilman alustaa) | Paino: 43 kg (ilman jalustaa) | 3D: Ei | Sisääntulot: 4 x HDMI 2.1 (1 x eARC), 3 x USB, 1 x RF, Ethernet | Ulostulot: 1x optinen ulostulo

Keväällä 2021 julkaistu QN900A nostaa Samsungin televisiovalikoiman uudelle tasolle. Sen myötä jo entuudestaan huippulaadukkaat 8K-mallit ovat saaneet Mini LED -päivityksen. Uudistuksen vuoksi Samsung Neo QLED 8K on erittäin kallis vaihtoehto.

QN900A maksaa Suomessa 65-tuumaisena mallina 4 899 euroa. Kookkaammat versiot nostavat hintaa entisestään, ja ainakin elokuun alussa 75-tuumainen malli on saatavissa 6 499 eurolla ja 85-tuumainen 8 999 eurolla. Arvostelussamme olemme perehtyneet kookkaimpaan malliin.

Mallisto saapui myyntiin toukokuussa 2021.

Lähikuvassa QN900A:n todella ohuet reunat. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Upea ja lähes reunaton muotoilu

Minimalistinen jalusta

Heijastuksenesto ei järin tehokas

Kun QN900A:n näkee ensimmäisen kerran, katse kiinnittyy välittömästi mallin minimalistiseen luonteeseen. Televisio keskittyy kuvaan eikä mihinkään muuhun.

Ensimmäinen huomio koskee reunoja – tai pikemminkin niiden puutetta. Kehykset ovat 0,9 millimetrin paksuudellaan lähes olemattomat. Kehityksen on mahdollistanut uusi ja Samsungin yksinoikeudella käyttämä matrix-teknologia, joka pienentää reunalla olevia pikseleitä reunusta kohden.

Toinen kadonnut asia koskee kaiuttimia. Ämyrit eivät ole lainkaan näkyvissä edestäpäin katsoessa, sillä on kätketty television vasempaan ja oikeaan reunaan. 80 W 6.2.2 -äänijärjestelmä sisältää yhteensä kymmenen kaiutinta.

QN900A:n kaiutingrillit on sijoitettu mallin sivuun. (Image credit: TechRadar)

Jalusta jatkaa mallin tyylikästä ja hillittyä muotoilua. QN900A:n tukena oleva jalusta on ohut, tasapintainen ja keskelle sijoitettava, joten television alle ei tarvitse hankkia erityisen kookasta tasoa.

Samsung on viimeisten vuosien aikana panostanut vahvasti piuhasotkun ratkaisemiseen erillisen One Connectin avulla. Se sisältääkin yhtä lukuun ottamatta kaikki TV:n liitäntäpaikat.

Kyseessä on erittäin näppärä ja käytännöllinen tapa välttää piuhojen summittainen tunkeminen television takapuolelle ahtaassa tilassa. Mikäli telkkarin haluaa kiinnittää seinään, QN900A mahdollistaa One Connectin liittämisen jalustan taakse. Tämä on toimiva ratkaisu silloin, kun tila ei mahdollista muutoin hyvää paikkaa rasian kätkemiseen.

Kaikki neljä HDMI-liitäntää tukevat HDMI 2.1 -tekniikkaa, minkä lisäksi yhdessä on eARC-tuki. Mukana on myös kolme USB 2.0 -väylää, yksi Ethernet-paikka, liitäntä optiselle sisääntulolle sekä antennipiuhan paikka.

Samsungin One Connect -rasia yhdistettynä QN900A:n jalustaan. (Image credit: Future)

Ainoa selkeä moitteen paikka on QN900A:n näyttö, joka heijastaa valoa hyvin valaistuissa huoneissa. Tämä kävi erityisen selväksi ottaessamme kuvaa ruudun mustan sävyistä. Vaikka Samsung hehkuttaa heijastuksenestoa, ikkunasta tullut valo heijastui käytännössä kaikkiin otoksiimme.

Muilta osin Samsung QN900A Neo QLED 8K on huipputelevisio kaikilla mittareilla. Sen muotoilu hyväilee silmää lähes reunattomalla ulkomuodollaan. Lisäksi kaiuttimien sijoittaminen sivustalle sekä hillityn tyylikäs jalusta nostavat kokonaisuuden tasolle, jota kilpailijoiden soisi matkivan.

(Image credit: Future)

Käyttöliittymä (Tizen)

Tizen-käyttöliittymä on nopea ja tuttu

Suositummat sovellukset käytössä

Kaukosäädin ei tarvitse enää paristoja

Jos olet omistanut tai käyttänyt Samsungin telkkareita viimeisten vuosien aikana, tiedät varsin hyvin mitä QN900A:n Tizen-pohjainen käyttöjärjestelmä pitää sisällään.

Koti-painikkeella avautuu näkymä suosikkisovelluksiin sekä palveluihin, jotka näkyvät ruudun alalaidassa vierekkäin.

Kun palveluiden välillä siirtyy eteenpäin, näytölle ilmestyy lisätietoja palvelun sisällöstä. Esimerkiksi Netflixin tapauksessa näytetään viimeksi katsotut sarjat ja elokuvat, minkä ansiosta kesken jäänyttä tuokiota voi sujuvasti jatkaa napinpainalluksella.

(Image credit: TechRadar)

Keskeisimmät ja tunnetuimmat palvelut on tarjolla valmiiksi, minkä lisäksi käyttöliittymä tarjoaa erillisen Sovellukset-valikon lisäpalveluiden lataamista varten. Esimerkiksi kotimainen C More on haettava Samsungin televisioilla erikseen.

QN900A:n kauko-ohjaimessa on erilliset painikkeet pikakomennoille. Näiden avulla saa käynnistettyä Netflixin ja Amazon Prime Videon kirjaimellisesti napinpainalluksella.

Neo QLED 8K:n kaukosäädin luottaa muotoilun puolesta Samsungin perinteiseen ja tuttuun tyyliin. Mukana on kuitenkin yksi merkittävä muutos: pattereita ei enää tarvita. Kaukosäätimen takapuolella sijaitseva uusi paneeli imee itseensä valoa, jonka avulla laite pysyy latautuneena.

Muutos on paitsi ympäristöystävällinen mutta myös kaikin puolin miellyttävä. Sen avulla kaukosäädin tuntuu merkittävästi aiempaa kevyemmältä. Tosin kaukosäätimen asettaminen pöydälle väärinpäin ottaa taatusti aikansa, kunnes latausmekaniikan kanssa on sujut.

(Image credit: TechRadar)

Suorituskyky

Erinomaiset värit ja selkeys

Kirkkaus ylittää OLED-mallit

OLED-tason kontrasti ilman kompromisseja

Samsung Neo QLED -mallit ovat puskeneet perinteistä LED-teknologiaa yhä pidemmälle. Pikselien koko on tippunut 1/40-osaan alkuperäisestä, mikä on nostanut kirkkauden sekä mustan sävyt uudelle tasolle.

Tekniikan kehittyminen mahdollistaa selvästi aiempaa tarkemman kuvan. Tämän ansiosta aiempi vuotoefekti, jossa kirkkaat kohdat tuntuvat leviävän tummien kohtien puolelle, on kadonnut lähes tyystin.

Aloitimme testijakson katsomassa Netflixin Our Planet: Uskomaton planeettamme -luontodokumenttisarjaa. Elämys käynnistyi näkymällä, jossa katsottiin Maata ja tähtiä Kuusta käsin läpi sysimustan avaruuden. Se, että yksittäisen valonlähteet saattoi erottaa ongelmitta, oli tajunnanräjäyttävää. OLED-teknologialta tätä saattaisi odottaa, mutta QLED-mallilta emme olisi moista tohtineet olettaa.

Pian tämän jälkeen siirryimme vehreisiin sademetsiin sekä vuoristoisiin maisemiin. Yksityiskohtien määrä häikäisi myös planeetan pinnalla. Kun huomioi lähdemateriaalin olevan "vain" 4K-tarkkuutta, osoitti sen kirkkaus varmaksi, että 8K-resoluution suhteen ei ole hengenhätää.

(Image credit: TechRadar)

Tämän jälkeen siirryimme elokuvien pariin. Testimateriaaliksi valikoitui Robert Rodriguezin visuaalinen spektaakkeli Alita: Battle Angel (Ultra HD). Tälläkin kertaa terävyys ja elokuvan yksityiskohtaisuus tekivät vaikutuksen. Kokeilun perusteella ei jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä siitä, etteikö QN900A loistaisi yksityiskohtien, rikkaiden värien sekä syvien mustan sävyjen saralla.

On kuitenkin mainittava, että huomasimme lievää valovuotoa Alita-elokuvan alkupuolella kohtauksessa, jossa Alita tutkailee uutta vartaloaan.

Alla olevassa kuvassa on nähtävissä lievää valovuotoa kirkkaista rintalevyistä alaosan mustaan palkkiin. Emme kuitenkaan havainneet ongelmaa muualla, joten murhe saattaa johtua kohtauksen poikkeuksellisesta kirkkaudesta. Joka tapauksessa valovuodon mahdollisuus on syytä huomata.

(Image credit: TechRadar)

8K-televisioiden tärkein myyntivaltti koskee niiden skaalausominaisuutta. Tältä osin QN900A tekee erinomaista työtä, sillä kuva näyttää kristallinkirkkaalta. Tyypillistä pehmennystä tai muita seurauksia ei testissämme ilmennyt. Otetaanpa esimerkiksi jälleen Alita-elokuva. Yllä oleva otos esittelee selkeyden ja terävyyden ilman elokuvamaisen rakeisuuden katoamista.

Samsungin Multi-Intelligence AI -skaalaus sai QN900A:lla kuvan näyttämään jatkuvasti lähdemateriaalia paremmalta. Emme sano 4K:n muuttuneen ehdaksi 8K-tarkkuudeksi, mutta lopputulos oli läheltä tarkasteltuna parempi kuin mihin Ultra HD kykenee.

(Image credit: TechRadar)

8K-tarkkuudessa pikselit ovat huomattavan lähellä toisiaan, joten niiden yksittäinen tarkastelu on paljoon vaikeampaa kuin 4K-malleissa. Kokeilimme piinapenkissämme muun muassa Disney Plussan 480p-tarkkuudella kuvattua Gargoyles-jaksoa sekä Netflixin 1080p-resoluution Brooklyn Nine-Nineä.

Vaikka vanhanaikaisen resoluution kohdalla ei voi olettaa ihmeitä, olimme lopputulokseen tyytyväisiä. Gargoylesin kohdalla kuva ei tuntunut väkisin venytetyltä, vaikka materiaalia ei ole isolle 8K-ruudulle tarkoitettukaan.

Sen sijaan nykyaikainen 1080p-sisältö näyttää erinomaiselta. Vaikka FHD-resoluution pikseli joudutaan venyttämään 8K-televisiolla 16 pikseliksi, Samsungin automaattinen skaalausteknologia sai tehtyä taikansa. Lopputuloksena ruudulle ilmestyi tyylikäs ja luonnollinen kuva ilman lieveilmiöitä.

Emme valitettavasti päässeet testijakson aikana kokeilemaan 4K/120 Hz -materiaalia. Sen sijaan nappasimme kokeiluun 8K/60fps-testimateriaalin, jonka kanssa QN900A pärjäsi ongelmitta. Ainoat pätkimiset johtuivat langattoman verkon tökkimisestä, mutta muutoin katselukokemus oli silmiä hivelevää.

Ääni

Yllättävän hyvä ääni

Dynaaminen OTS-ääni seuraa tapahtumia

Soundbar-kaiutin edelleen tarpeen laadukasta tilaääntä etsivälle

Vaikka saimme TV:n oheen käyttöön Samsungin uuden Q950A-soundbarin, päätimme jättää sen käytön minimiin television arvostelua varten. Tämän avulla saimme keskityttyä Neo QLED -mallin sisäänrakennettujen kaiuttimien tarjoamaan ääneen.

Kuten mainittua, QN900A:n kaiuttimet on sijoitettu television vasempaan ja oikeaan sivustaan. Tämän ansiosta ääni ei kajahda takaseinää vasten, sillä ääniä voi painottaa niin oikealle kuin vasemmallekin. Kokonaisuus tuo hienolla tavalla esille Samsungin hehkuttaman dynaamisen Object Tracking Sound Pro -ominaisuuden, joka tuo lisäsyvyyttä katselukokemukseen.

Uusi tekniikka kuuluu selvästi, mutta television omat kaiuttimet eivät tästä huolimatta kykene Dolby Atmosiin kykenevän soundbarin tai kaiutinjärjestelmän tasolle. Täydellistä tilaääntä ja kolmiulotteista kokemusta etsivät joutuvat siis hankkimaan lisälaitteen televisionsa kylkeen.

Samsung Neo QLED 8K -televisio yltää pienistä moitteista huolimatta huomattavasti odotettua parempaan äänenlaatuun. Erityisesti dialogi kuuluu kirkkaana ja selkeänä.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat tämän hetken huipputelevision

Otettiinpa puheeksi Mini LED -teknologia, erinomainen kuvanlaatu tai mainio äänenlaatu, Samsung QN900A Neo QLED 8K nostaa rimaa uudelle tasolle.

Haluat upealta näyttävän television

Lähes reunukseton muotoilu sekä piilotetut kaiuttimet tekevät QN900A-mallista minimalistisen ja upean. Sen tyylikäs ulkonäkö on jotain, josta kilpailijoiden on syytä ottaa mallia.

Haluat pitkäikäisen hankinnan

Samsung QN900A Neo QLED 8K TV on ominaisuuksiltaan sekä liitännöiltään erinomainen vaihtoehto myös pelaajille, jotka haluavat hankkia vuosikausia palvelevan mallin.

Älä osta, jos...

Et halua maksaa maltaita

Kun huomioi Mini LED -valaisuteknologian, upean muotoilun sekä huippuunsa viritetyt ominaisuudet, Samsung QN900A Neo QLED 8K:n hinta tuskin tulee yllätyksenä. Malli maksaa erittäin paljon pienimmässäkin koossa.