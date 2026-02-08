Vertailimme kolme edullista OLED-televisiota: näin LG B5, Samsung S85F ja Philips OLED760 pärjäsivät

Edullinen OLED-televisio tarkoitti vielä takavuosina isoja kompromisseja toiminnoissa sekä kuvanlaadussa. Onneksi tilanne on sittemmin muuttunut merkittävästi, sillä erityisesti LG:n B-sarja on jo pidemmän aikaa ollut tuttu näky parhaiden OLED-televisioiden listallamme. Valmistajan tuorein LG B5 on jo niin hyvä kokonaisuus, ettei ero parempiin LG C5- ja LG G5 -isoveljiin ole monille ratkaisevan tärkeää.

Vaikka LG B5 on monille synonyymi tämän hetken parhaalle edulliselle OLED-televisiolle, on tarjolla muutama erinomainen kilpakumppani. Huomiomme on kiinnittynyt erityisesti Samsung S85F- ja Philips OLED760 -malleihin, jotka tarjoavat rahalle erinomaisen vastineen.

Samsungin valttikorttina on loistava kirkkaus sekä väritoisto, kun taas Philips satsaa edelleen Ambilight-taustavalaistukseen. Koska kaikilla kolmella mallilla on omat valttikorttinsa, laitoimme ne vierekkäin vertailua varten.

1. Kirkkaus

Samsung S85F (keskellä) on kuvaltaan kirkkaampi kuin Philips OLED760 (vasen) tai LG B5 (oikea). (Image credit: Future)

Ennen kuin aloitamme, on syytä mainita muutama asia asetuksista. Vaikka yleensä suosimme Filmmaker Moder -tilaa, tässä vertailussa tulokset pohjautuvat vertailukelpoisempiin Movie/Cinema-kuvatiloihin. Syynä on myös se, etteivät budjettimallit yllä kirkkaudessa huippumallien tasolle.

Säädimme Philips OLED760:n asetuksia hieman kattavammin saadaksemme aidon kuvan tilanteesta. Kytkimme tekstuurien parannuksen (texture enhancement) ja kohinan vähennyksen (noise reduction) pois, kun taas värilämpötila asetettiin oletuksena olevasta lämpimästä normaaliin. Viimeisenä asiana asetimme maksimikirkkauden maksimiin. Näiden muutosten avulla mallia voi verrata kilpakumppaneihinsa.

Kirkkauden osalta Samsung S85F vei selvästi pisimmän korren. Sen kuva on selvästi väkevämpi auringonvalossa sekä kirkkaissa kohtauksissa. Lumiset kohtaukset sisälsivät sellaista terävyyttä ja kirkkautta, johon muut mallit eivät pystyneet.

Wicked-elokuvan kohtauksessa Elphaba juoksee viljapellolla, mikä tarjosi erinomaisen tilaisuuden tarkastella värien terävyyttä. S85F oli jälleen porukan ykkönen, kun taas OLED760:n kuva oli kaikista pimein. Vaikka Philips on väritarkkuudeltaan hyvä, ei se ole yhtä kirkas kuin S85F. LG B5 puolestaan istahti sujuvasti kaksikon välimaastoon. Se on kuitenkin vielä sanottava, että S85F tuntui ampuvan väreiltään jopa hieman yli kun valo heijastui hiekanvärisistä rakennuksista poispäin. Tässä hetkessä OLED760 ja B5 olivat napsun verran parempia.

Asetuksilla voi muokata tilannetta. S85F saa Tone Mapping -asetuksesta runsaasti kirkkautta, sillä se on oletuksena Active-tilassa. Jos tämän asettaa Static-tasolle, tipahtaa kirkkaus samalle viivalle muiden mallien kanssa.

Puhtaasti numeroiden valossa Samsung nappaa voiton. S85F ylsi HDR-maksimikirkkaudessa 777 nitiin. LG B5 kellotti 668 nitiä ja OLED760 665 nitiä. Lukemat ovat taltioitu Filmmaker Moder -tilassa. Koko ruudun kuvalla HDR-lukemat jäävät 130-150 nitiin, mutta kokonaisuutena Samsung S85F vie tässä taistossa kuitenkin voiton.

2. Värit

Image 1 of 2 S85F (keskellä) on väreiltään räväkin niin Wicked- (1) kuin The Mask (2) -elokuvissa. Muut mallit ovat kuitenkin väritarkkuudeltaan parempia. (Image credit: Universal Pictures / Future ) S85F (keskellä) on väreiltään räväkin niin Wicked- (1) kuin The Mask (2) -elokuvissa. Muut mallit ovat kuitenkin väritarkkuudeltaan parempia. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future )

OLED-televisiot loistavat ennen kaikkea väritoistollaan. Vaikka budjettimallit eivät tietenkään kestä vertailua selvästi kalliimpiin lippulaivamalleihin, on niiden väritoisto silti erinomainen. Hyödynsimme vertailussa Wicked-elokuvan Wizard & I -kohtausta, jossa kaikki kolme mallia ikuistivat pinkit kukat näyttävällä tavalla. Korkein kirkkaus nosti S85F:n kuvan joukosta esiin, mutta vastaavasti OLED760 ja B5 näyttävät luonnollisemmilta.

The Mask tarjoaa kirkkaita värejä sekä päähahmon keltaisen asun. Samsung S85F tuntui jälleen räjäyttävän ruudun, mutta kuva lähestyi monissa kohdin ylisaturaatiopistettä.

LG B5 tuntui kolmikon tasapainoisimmalta mallilta. Sen värikkyys sekä väritarkkuus tuntuvat olevan hyvässä balanssissa. OLED760 taasen vakuutti meidät värien rikkaudella, mutta kirkkauden vähäisyys jätti toivottavaa kuvan pontevuudelta.

Pimeässä katselutilassa OLED760 tekee vaikutuksen Ambilight-toiminnon avulla. Kun ruutu pursuaa värikkäitä kohtauksia, taustavalo tuntuu kasvattavan ruutua ja parantavan immersiota merkittävästi.

3. Kontrasti

OLED760 (vasen) tarjosi kolmikon luonnollisimman kontrastin pimeissä kohtauksissa, mutta S85F (keskellä) on kontrastiltaan napsun verran dynaamisempi. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future)

Vaikka vertailussa tarkastellaankin edullisia OLED-malleja, ovat niiden kontrasti ja mustan sävyt erinomaisella tasolla. OLED-paneeli voi pimentää jokaisen pikselin erikseen, mikä luo puitteet loistavalla tasapainolle valoisien ja pimeiden kohtausten luomiselle.

Tässä tapauksessa vertailukolmikko kuitenkin erosi toisistaan silminnähtävästi. S85F:n kirkkaus tekee sen kontrastista dynaamisimman. Elokuvassa Dark City nähdään lukuisia varjoilla sekä valoilla leikkiviä kohtauksia, jotka saavat Samsungin mallin loistamaan. Näissä S85F on kuvaltaan rohkein ja vaikuttavin.

Jos katsotaan kirkkauden ohi, OLED760 vakuutti autenttisimmalla kontrastilla, joka vakuuttaa luonnollisuudellaan sekä aitoudellaan. Se ja B5 tarjoavat syvemmät mustan sävyt, jotka sopivat Dark Cityn tunnelmaan. Tässäkin tapauksessa LG B5 on sopiva välimalli kahden muun keskellä.

Sama kaiku on askelten kun ruudulla pyörii The Warriorsin avauskohtaus, jossa metrojen valot halkovat pimeyttä. S85F on kolmikon räväkin, kun taas OLED760 erottuu porukasta luonnollisuudellaan. B5 on jälleen tasapainossa näiden kahden välissä. Tosin LG:n osalta on todettava, että kuva tuntui olevan tämän leffakiekon tapauksessa hieman kallellaan vihreään päin, joten ihojen värit sekä kontrasti eivät olleet aivan tasapainossa.

4. Liikkeen hallinta ja skaalautuminen

No Time To Die osoitti LG B5:n (oikea) olevan kuvaltaan sulavin ja luonnollisin, kun taas OLED760 (vasen) oli ilmeisissä vaikeuksissa. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Valitun vertailukolmikon välille isoimman eron muodostaa liikkeenhallinta. Kun otimme syyniin No Time To Die -elokuvan vuorenseinää kuvaavan otoksen Cinematic Movement -toimintoa käyttäessä, nousi LG B5 joukon terävimmäksi ykköseksi. Sen kuvan tarkkuus ja sulavuus tekivät meihin ison vaikutuksen. Samsung S85F ei tuntunut aivan yhtä tasaiselta tai luonnolliselta, mutta ei eroa myöskään voi merkittäväksi sanoa.

Sen sijaan OLED760 oli vertailussa selvästi altavastaaja. Siinä ei ole liikkeenhallintaan keskittyvää kuvaprosessointia, joten kuva tuntui nytkähtelevän eteenpäin. Jos asetuksista laittoi minkäänlaisen pehmennyksen päälle, muuttui kuva selvästi sumeammaksi.

Viimeisessä testissä kokeilimme skaalautumisen toimivuutta. Kun pyöritimme DVD-levyltä Amazing Spider-Man -elokuvaa, ylsi LG B5 ylöspäin skaalaamisessa joukon ykkösnimeksi. Tekstuurit olivat sulavammat, värit terävämmät ja kontrasti korkeampi. Samainen tilanne toistui aiemmin LG G5 -mallilla neljän lippulaivamallin vertailussa.

Se oli kuitenkin yllätys, että SDR-tasoisella kuvalla terävimmäksi televisioksi nousi OLED760. Sen värit olivat terävämmät ja kuva ylipäätään parempi kirkkaissa kohtauksissa. Vastapainoksi tekstuurit eivät olleet kuitenkaan aivan yhtä puhtaita.

Samsung S85F oli kokonaisvaltaisesti oivallinen vaihtoehto, joka istui sujuvasti B5:n ja OLED760:n välimaastossa. Se tosin hieman kärsi isommasta ruudusta.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Kaikki kolme mallia loistivat omilla osa-alueillaan, eikä näistä yksikään tuota pettymystä. Kaikissa laitteissa on kattavat pelitoiminnot, joita parhailta pelitelevisioilta sopii odottaakin. Teknisesti erot jäävät siis pieniksi.

On syytä mainita, että Philips on porukan ainoa, jossa on sekä HDR10+- että Dolby Vision HDR -tuki. Samsungin leirissä vannotaan HDR10+:n nimeen, kun taas LG keskittyy vain Dolby Visioniin.

Hintalappu ei tee merkittävää eroa mallien välille. Kaikkien mallien hinta on hieman yli tonnin verran, joskin tarjoukset voivat muuttaa tilannetta puolin tai toisin.

Kirkkauden ja terävyyden osalta Samsung S85F vie voiton. Jos kuitenkin suosit ennemmin tarkkaa kontrastia sekä Ambilight-taustavalaistusta, on Philips OLED760 ykkössuosituksemme. Mikäli taasen vannot sulavuuden sekä skaalauksen nimeen, LG B5 tuntuu sopivimmalta mallilta.

Vertailun voittajan valinta tuntuu lähes mahdottomalta, mutta kokonaisuutena sanoisimme LG B5:n olevan aavistuksen muita edellä. Sen sijaan Philip OLED760 kärsii sen verran pahasti liikkeenhallinnasta, ettei sen kruunaaminen tunnu perustellulta Samsung S85F on porukan räväkin sekä kirkkain malli, joka kuitenkin sortuu ajoittain ylisaturaatioon.

Yksi asia on kuitenkin selvää: valitsitpa minkä tahansa mallin näistä kolmesta, et taatusti pety.