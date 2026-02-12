Jag testade tre prisvärda OLED TV-modeller från LG, Samsung och Philips sida vid sida — här är den jag skulle köpa

Budget-OLED-TV brukade tidigare göra kompromisser för att bli billigare och saknade ofta viktiga funktioner, men det har minskat under de senaste åren. LG:s B-serie, som rankas bland de bästa OLED-TV-modellerna år efter år, har kontinuerligt förbättrats vad gäller funktioner varje år, och fjolårets B5 erbjöd nästan samma nivå av gamingfunktioner som steget upp till LG C5 och LG G5.

Även om LG:s B-serie utan tvekan är den mest populära budget-OLED-modellen varje år finns det två andra märken som erbjuder lockande alternativ: Samsung och Philips. För att utmana LG B5 släppte dessa två märken Samsung S85F respektive Philips OLED760.

Samsungs OLED-TV har visat upp mycket bra ljusstyrka och färgåtergivning, och Philips OLED-TV har hemliga vapnet Ambilight, något jag är ett stort fan av. Så jag bestämde mig för att testa B5, S85F och OLED760 sida vid sida för att ta reda på vilken prisvärd OLED som presterar allra bäst.

1. Ljusstyrka

Med högst ljusstyrka hade Samsung S85F (mitten) ett övertag över Philips OLED760 (vänster) och LG B5 (höger) i ljusare scener. (Image credit: Future)

Innan jag går in på den första jämförelsekategorin, en snabb notis om inställningarna. Även om jag främst använder Filmmaker Mode när jag testar TV använde jag Movie/Cinema-läget för detta test, eftersom alla dessa TV har relativt låg ljusstyrka jämfört med premiumklassade OLED-modeller.

Jag ändrade också några inställningar på Philips OLED760 eftersom de påverkade bilden. Dessa var: texture enhancement (av), noise reduction (av), ändra färgtemperatur från Normal till Warm och slutligen sätta peak brightness till Maximum. Dessa ändringar gjorde OLED760 mer lik de andra två TV-apparaterna.

När det gäller ljusstyrka fanns det en tydlig vinnare: Samsung S85F, som upplevdes betydligt mer slagkraftig under dagtid och i ljusa scener. Snöscener såg krispiga och ljusa ut på S85F, och även om de fortfarande var bra på de andra två TV-apparaterna var skillnaden tydlig.

Under en scen i Wicked där Elphaba springer över ett vetefält visade S85F de mest livfulla gula tonerna. OLED760 var mörkast och även om den var korrekt saknade den S85F:s intensitet. B5 hamnade någonstans mitt emellan. En sak jag märkte, fortfarande i Wicked, var att ljus som reflekterades från de sandfärgade byggnaderna i Shiz såg lite överexponerat ut på S85F, medan OLED760 och B5 hanterade detta bättre.

En titt i inställningarna visade att en stor del av ljusstyrkan i S85F kom från dess Tone Mapping-inställning. När den stod på Active (standard i Movie-läget) var bilden mycket ljusare. När jag bytte till Static blev den betydligt mörkare och mer lik de andra två modellerna.

När det gäller faktiska ljusstyrkemätningar stack S85F ut. Den nådde 777 nits i maximal HDR-ljusstyrka jämfört med B5-modellens 668 nits och OLED760-modellens 665 nits (alla mätta i Filmmaker Mode för så jämförbara resultat som möjligt). För HDR-ljusstyrka över hela skärmen låg alla mellan 130–150 nits, men det är den högre toppnivån som ger S85F den extra intensiteten.

2. Färger

Image 1 of 2 S85F (mitten) hade de mest kraftfulla färgerna i både Wicked (1) och The Mask (2), men de andra TV-apparaterna var stundtals mer korrekta. (Image credit: Universal Pictures / Future ) S85F (mitten) hade de mest kraftfulla färgerna i både Wicked (1) och The Mask (2), men de andra TV-apparaterna var stundtals mer korrekta. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future )

OLED-TV sticker ut för sina fylliga färger, och även om dessa budgetmodeller inte riktigt når upp till samma intensitet som dyrare modeller levererade de alla utmärkt färgåtergivning. Med hjälp av Wizard & I-scenen från Wicked fångade alla tre TV-apparater den livfulla känslan i de rosa blommorna i trädet som Elphaba står under. Tack vare sin högre ljusstyrka hade S85F de mest djärva rosa tonerna överlag, men OLED760 och B5 såg mer naturliga ut samtidigt som de fortfarande hade bra tryck.

Jag gick vidare till The Mask, närmare bestämt huvudkaraktärens starka och skrikiga gula kostym, och S85F hade återigen mest pop, där kostymen verkligen brände till på skärmen. Ibland gränsade det till översaturerat.

B5 hade de mest tilltalande färgerna av de tre och balanserade både intensitet och korrekthet. OLED760, vars färger var mest naturliga och rika, hölls däremot tillbaka av sin lägre upplevda ljusstyrka, vilket minskade effekten av den gula kostymen och den gröna masken.

I mörkare tittförhållanden glänste OLED760 tack vare sin Ambilight-funktion. Scener med starka färger – tänk Pixar, Star Wars – kommer verkligen till liv på OLED760, vilket gör filmer mer uppslukande och till och med får skärmen att kännas större.

3. Kontrast

OLED760 (vänster) visade sig ha den bästa naturliga kontrasten i mörka förhållanden och i mörkare filmer som Dark City, men S85F (mitten) hade den mest dynamiska kontrasten. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future)

Som väntat från tre OLED, även i en mer prisvärd klass, är kontrast och svärta superb på var och en av dessa TV-apparater. OLED:s förmåga att dimma varje enskild pixel ger en mycket bra balans mellan ljusa och mörka toner genomgående.

Det fanns dock några tydliga skillnader mellan de tre. Återigen gjorde S85F:s högre ljusstyrka att den skapade den mest dynamiska kontrasten. I Dark City finns många bilder där skuggor från lampor utanför bild faller över människors ansikten. Med sin högre ljusstyrka hade S85F det djärvaste och mest kraftfulla dynamiska omfånget.

Ser man bortom ljusstyrkan visade OLED760 den mest ”autentiska” kontrasten och såg mer verklighetstrogen ut. Både den och B5 levererade ett djupare spektrum av svarta toner än S85F, vilket passade utseendet i Dark City. B5 hamnade återigen mellan de andra två och gav en fin balans mellan ljus och mörker.

När jag tittade på öppningsscenen i The Warriors skar ljusen från tunnelbaneplattformarna genom nattens svärta på alla tre TV-apparater, men det var samma sak igen. S85F levererade de mest slagkraftiga ljusen, medan OLED760:s svärta såg mer korrekt ut, och B5 hittade en balans mellan de två. Jag märkte dock på denna skiva att B5 hade en svag grön ton, vilket gjorde att hudtoner och kontrast inte var helt lika korrekta.

4. Rörelse och uppskalning

Vid en panorering i No Time To Die visade B5 (höger) den mjukaste och mest naturliga rörelsen, medan OLED760 (vänster) hade problem. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Den största skillnaden mellan dessa tre TV-apparater ligger i hur de hanterar rörelser. När jag tittade på en panorering längs en klippkant i No Time To Die visade B5, med Cinematic Movement aktiverat, den mest korrekta rörelsen: mjuk, med minimal judder och utan såpoperaeffekt. S85F, med judder satt till 4 och blur till 2, såg också mjuk ut men gav något mer judder än B5 och såg inte lika naturlig ut.

OLED760 hade däremot problem. Utan rörelsebearbetning fanns tydlig judder när kameran långsamt panorerade. När jag lade till någon form av rörelseutjämning, även på nivå 1, uppstod en märklig suddig effekt varje gång kameran panorerade eller rörde sig snabbt, vilket påverkade texturer. OLED760 gör sig faktiskt bättre att titta på med judder kvar.

Ett sista test var hur varje TV klarade uppskalning. När jag spelade en DVD av The Amazing Spider-Man var det ingen överraskning att B5 levererade bäst uppskalning, med jämnare texturer och förbättrade färger och kontrast – det var samma resultat för LG G5 i vårt test mellan 4 avancerade OLED-modeller.

Det som däremot överraskade var att den ljusstarkaste TV:n i SDR var OLED760. Den hade lätt de mest livfulla färgerna och såg bättre ut i ljusare scener. Däremot var texturerna inte lika rena och bilden såg fortfarande lite grumlig ut på vissa ställen. S85F gjorde ett bra jobb överlag och placerade sig snyggt mellan B5 och OLED760, även om den hade nackdelen att vara en större skärm.

Slutsats

(Image credit: Future)

Ärligt talat utmärkte sig alla tre TV-apparater inom olika områden och det är svårt att bli besviken på någon av dem. Alla tre har också ett komplett utbud av gamingfunktioner som jag förväntar mig från de bästa gaming-TV-apparaterna, så där finns inget som skiljer dem åt.

Det är värt att notera att Philips är den enda som stöder både HDR10+ och Dolby Vision HDR-format, medan Samsung endast erbjuder HDR10+ och LG endast erbjuder Dolby Vision.

Prismässigt ligger alla tre på ungefär samma nivå, så inte heller där finns något som skiljer dem åt. Det handlar därför egentligen om vad du tittar på och vad du vill ha ut av en TV.

För ljusstyrka och ren intensitet ska du välja Samsung S85F. Vill du ha korrekt kontrast och en unik funktion i Ambilight som får skärmen att kännas större än den är ska du välja Philips OLED760. Vill du ha bra rörelsehantering och uppskalning, med en välbalanserad bild, ska du välja B5.

Ett övergripande val är svårt, men jag skulle ändå säga att B5 vinner med minsta möjliga marginal. OLED760 är visserligen kanske mest korrekt men hålls tillbaka av sin rörelsehantering, och S85F är ljusstarkast och mest kraftfull men går ibland över i översaturering. Men ärligt talat: om någon av dessa TV-modeller dyker upp med ett riktigt bra kampanjpris som gör den billigare än de andra kommer du inte bli besviken.