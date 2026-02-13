Budsjett-OLED-TV-er pleide å gå på kompromiss med prisen og manglet ofte viktige funksjoner, men dette problemet har avtatt de siste årene. LGs B-serie, som rangerer blant de beste OLED-TV-ene år etter år, har konsekvent forbedret seg når det gjelder funksjoner hvert år, og fjorårets B5 tilbød nesten samme nivå av spillfunksjoner som oppgraderingene LG C5 og LG G5

Mens LGs B-serie uten tvil er den mest populære budsjett-OLED-modellen hvert år, finnes det to andre merker som tilbyr fristende alternativer: Samsung og Philips. For å utfordre LG B5 lanserte disse to merkene henholdsvis Samsung S85F og Philips OLED760.

Samsungs OLED-TV-er har vist veldig god lysstyrke og fargegjengivelse, og Philips' OLED-TV-er har det hemmelige våpenet Ambilight, som jeg er en stor fan av. Så jeg bestemte meg for å teste B5, S85F og OLED760 side om side for å finne ut hvilken rimelig OLED som yter best.

1. Lysstyrke

På sin høyeste lysstyrke hadde Samsung S85F (midten) en fordel over Philips OLED760 (venstre) og LG B5 (høyre) i lysere scener. (Image credit: Future)

Før jeg går inn på den første sammenligningskategorien, er det på sin plass med en rask merknad om innstillingene. Selv om jeg primært bruker Filmmaker-modus når jeg tester TV-er, brukte jeg Film/Kino-modus for denne testen, ettersom alle disse TV-ene har relativt lave lysstyrkenivåer sammenlignet med dyrere OLED-modeller.

Jeg endret også noen innstillinger på Philips OLED760 etter hvert som de påvirket bildet. Disse var: teksturforbedring (av), støyreduksjon (av), endring av fargetemperatur fra Normal til Varm, og til slutt innstilling av topplysstyrke til Maksimal. Disse endringene gjorde OLED760 mer lik de to andre TV-ene.

Når det gjaldt lysstyrke, var det en klar vinner: Samsung S85F, som føltes betydelig mer slagkraftig på dagtid og i lyse scener. Snøscener så skarpe og lyse ut på S85F, og selv om de fortsatt var gode på de to andre TV-ene, var forskjellen tydelig.

Under en scene i Wicked der Elphaba løper over et hveteåker, viste S85F de mest levende gule tonene. OLED760 var den mørkeste, og selv om den var nøyaktig, manglet den S85Fs intensitet. B5 lå et sted midt imellom. En ting jeg la merke til, fortsatt i Wicked, var at lyset som reflekterte fra de sandfargede bygningene i Shiz så litt overeksponert ut på S85F, mens OLED760 og B5 håndterte dette bedre.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

En titt i innstillingene viste at en stor del av lysstyrken til S85F kom fra Tone Mapping-innstillingen. Når den var satt til Active (standard i Filmmodus), var bildet mye lysere. Da jeg byttet til Static, ble det betydelig mørkere og mer likt de to andre modellene.

Når det gjelder faktiske lysstyrkemålinger, skilte S85F seg ut. Den nådde 777 nits med maksimal HDR-lysstyrke sammenlignet med B5s 668 nits og OLED760s 665 nits (alle målt i Filmmaker-modus for å sikre sammenlignbare resultater). For HDR-lysstyrke over hele skjermen var alle mellom 130–150 nits, men det er det høyere toppnivået som gir S85F den ekstra intensiteten.

2. Farger

Image 1 of 2 S85F (midten) hadde de kraftigste fargene i både Wicked (1) og The Mask (2), men de andre TV-ene var noen ganger mer presise. (Image credit: Universal Pictures / Future ) S85F (midten) hadde de kraftigste fargene i både Wicked (1) og The Mask (2), men de andre TV-ene var noen ganger mer nøyaktige. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future )

OLED-TV-er skiller seg ut med sine fyldige farger, og selv om disse budsjettmodellene ikke helt når samme intensitet som dyrere modeller, leverte de alle utmerket fargegjengivelse. Ved å bruke scenen «Wizard & I» fra Wicked, fanget alle tre TV-ene den livlige følelsen av de rosa blomstene i treet Elphaba står under. Takket være den høyere lysstyrken hadde S85F de sterkeste rosa tonene totalt sett, men OLED760 og B5 så mer naturlige ut, samtidig som de leverte gode utskrifter.

Vi går videre til The Mask, nærmere bestemt hovedpersonens lyse og glorete gule antrekk, og S85F hadde igjen mest slagkraft, der antrekket virkelig brant seg inn i skjermen. Til tider grenset den til overmettet.

B5 hadde de mest behagelige fargene av de tre, og balanserte både intensitet og nøyaktighet. OLED760, derimot, hvis farger var de mest naturlige og rike, ble holdt tilbake av den lavere opplevde lysstyrken, noe som reduserte effekten av det gule antrekket og den grønne masken.

Under mørkere seerforhold strålte OLED760 takket være Ambilight-funksjonen. Scener med sterke farger – tenk på Pixar, Star Wars – kommer virkelig til live på OLED760, noe som gjør filmer mer oppslukende og til og med får skjermen til å føles større.

3. Kontrast

OLED760 (venstre) viste seg å ha den beste naturlige kontrasten under mørke forhold og i mørkere filmer som Dark City, men S85F (midten) hadde den mest dynamiske kontrasten. (Image credit: Arrow Video / New Line Cinema / Future)

Som forventet av tre OLED-skjermer, selv i en rimeligere klasse, er kontrast og svartnivåer suverene på hver av disse TV-ene. OLEDs evne til å dempe hver enkelt piksel gir en veldig god balanse mellom lyse og mørke toner gjennomgående.

Det var imidlertid noen klare forskjeller mellom de tre. Igjen betydde S85Fs høyere lysstyrke at den skapte den mest dynamiske kontrasten. I Dark City er det mange bilder der skygger fra lys utenfor skjermen faller over folks ansikter. Med sin høyere lysstyrke hadde S85F det kraftigste og kraftigste dynamiske området.

Utover lysstyrke viste OLED760 den mest «autentiske» kontrasten og så mer naturtro ut. Både den og B5 leverte et dypere spekter av svarte toner enn S85F, noe som passet utseendet til Dark City. B5 falt igjen mellom de to andre, og ga en fin balanse mellom lys og mørke.

Da jeg så åpningsscenen til The Warriors, skar lysene fra T-baneplattformene gjennom nattens svarthet på alle tre TV-ene, men det var det samme igjen. S85F leverte de mest slagkraftige høydepunktene, mens OLED760s svarte så mer nøyaktige ut, og B5 fant en balanse mellom de to. Jeg la imidlertid merke til at her hadde B5 et svakt grønt skjær, noe som betydde at hudtoner og kontrast ikke var fullt så presise.

4. Bevegelse og oppskalering

Ved panorering i No Time To Die viste B5 (høyre) den jevneste og mest naturlige bevegelsen, mens OLED760 (venstre) hadde problemer. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Den største forskjellen mellom disse tre TV-ene er hvordan de håndterer bevegelse. Da jeg så en panorering langs en klippekant i No Time To Die, viste B5, med Cinematic Movement aktivert, den mest nøyaktige bevegelsen: jevn, med minimal vibrasjon og ingen såpeoperaeffekt. S85F, med vibrasjon satt til 4 og uskarphet satt til 2, så også jevn ut, men hadde litt mer vibrasjon enn B5 og så ikke like naturlig ut.

OLED760, derimot, slet. Uten bevegelsesbehandling var det merkbar vibrasjon når kameraet panorerte sakte. Da jeg la til en form for bevegelsesutjevning, selv på nivå 1, oppsto en merkelig uskarphetseffekt hver gang kameraet panorerte eller beveget seg raskt, noe som påvirket teksturer. OLED760 ser faktisk bedre ut å se på når vibrasjonen fortsatt er til stede.

En siste test var hvordan hver TV håndterte oppskalering. Da jeg spilte av en DVD av The Amazing Spider-Man, var det ingen overraskelse at B5 leverte den beste oppskaleringen, med jevnere teksturer og forbedrede farger og kontrast – det samme resultatet ble oppnådd av LG G5 i vår test av fire avanserte OLED-modeller.

Det som imidlertid var overraskende, var at den lyseste TV-en i SDR var OLED760. Den hadde lett de mest levende fargene og så bedre ut i lysere scener. Teksturene var imidlertid ikke like rene, og bildet så fortsatt litt uklart ut noen steder. S85F gjorde en god jobb totalt sett, og lå fint mellom B5 og OLED760, selv om den hadde ulempen av å være en større skjerm.

Konklusjon

(Image credit: Future)

Alle de tre TV-ene utmerket seg faktisk på forskjellige områder, og det er vanskelig å bli skuffet over noen av dem. Alle tre har også hele spekteret av spillfunksjoner som jeg forventer av de beste gaming-TV-ene, så det er ingen reell forskjell mellom dem.

Det er verdt å merke seg at Philips er den eneste som støtter både HDR10+ og Dolby Vision HDR-formater, mens Samsung bare tilbyr HDR10+ og LG bare tilbyr Dolby Vision.

Prismessig er alle tre omtrent på samme nivå, så det er ingen forskjell mellom dem der heller. Så det kommer egentlig an på hva du ser på og hva du vil ha ut av en TV.

For lysstyrke og ren intensitet, burde du velge Samsung S85F. For riktig kontrast og en unik Ambilight-funksjon som får skjermen til å føles større enn den er, er Philips OLED760 et godt valg. For god bevegelseshåndtering og oppskalering, med et godt balansert bilde, velger du B5.

Det er et vanskelig valg totalt sett, men jeg vil fortsatt si at B5 vinner med minst mulig margin. OLED760 er kanskje den mest nøyaktige, men hemmes av bevegelseshåndteringen, og S85F er den lyseste og kraftigste, men overmetter noen ganger. Men ærlig talt: hvis en av disse TV-modellene dukker opp med en virkelig god kampanjepris som gjør den billigere enn de andre, vil du ikke bli skuffet.

Videre lesning