Näin katsot Belgian F1-osakilpailun suorana Suomessa ja ulkomailla

Onko kolmen viikon tauko tuntunut iäisyydeltä? Oletko valmis loppurutistukseen? Tämän oppaan avulla näet Belgian F1-osakilpailun suorana lähetyksenä Suomessa ja ulkomailla. Ja katsomiselle on todella syytä, sillä mestaruustaisto käy kuumempana kuin vuosikausiin tai jopa -kymmeniin.

Lähetys katsottavissa: C More

Hamiltonin edellinen osakilpailu Unkarissa oli kaksijakoinen. Järkälemäinen virhe rengastaktiikassa tiputti brittikuskin hännänhuipuksi, mutta lopputulos oli kuitenkin mainio. Vaikka voitto karkasi, Max Verstappenin kompurointi auttoi Mercedes-kuskia entisestään.

Seitsenkertainen maailmanmestari kampesi itsensä viimeiseltä sijalta aina kakkoseksi, kun Sebastian Vettel lopulta hylättiin. Samalla taas Verstappen kolaroi toista kertaa peräkkäin Mersun kanssa. Tällä kertaa syyllinen oli kuitenkin Suomen Valtteri Bottas, jonka avausmutkan tohelointi sai monet kiukkuuntumaan. Lopulta Verstappen sai rikkinäisen Red Bullinsa maaliin kahden pisteen arvoisesti.

Kaksi peräkkäistä tapahtumarikasta kilpailua ovat palauttaneet Hamiltonin mestaruustaistoon. Jos Verstappenin karkumatka näytti jo ylitsepääsemättömältä, epäonni ja ja Hamiltonin suoritukset ovat käytännössä nollanneet eron. Red Bullilla onkin melkoinen savotta pysäyttäessään Mercedeksen virettä.

F1-kausi saavutti puolivälinsä kesätauolla, joten nyt matka jatkuu kiivaalla tahdilla kohti mestaruustaiston huipennusta. Jännittävän tilanteen vuoksi suosittelemme pitämään viikonlopun aikana F1-lähetykset käynnissä. Tässä oppaassa kerromme mistä ja miten näet Span legendaarisen osakilpailun suorana lähetyksenä Suomessa sekä ulkomailla.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.