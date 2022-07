Näin näet F1-osakilpailun Ranskan GP ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla

(opens in new tab)

Koko F1-kausi 2022 on nähtävissä Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelusta sekä F1 TV -palvelusta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

Elisa Viihde Viaplayn studiosta sekä lähetyksistä vastaavat asiantuntijat Iiro Harjula, Mervi Kallio, Mika Häkkinen, Emma Kimiläinen, Niki Juusela, Ossi Oikarinen ja Toni Vilander.

Elisa Viihde Viaplay on maksullinen palvelu, joka maksaa 39,99 euroa kuukaudessa. Tilaus kattaa F1-kauden lisäksi NHL:n, Valioliigan, Bundesligan, NFL:n, UFC:n, golfia sekä paljon muuta.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.

