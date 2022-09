Näin näet F1-osakilpailun Singaporen GP ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla

F1-sarja kurvaa loppurutistukseensa, kun syyskuun ja lokakuun taitteessa ajetaan Singaporen GP. Maailmanmestaruus näyttää jo lähes varmalta, sillä viisi edellistä kilpailua voittanut Max Verstappen johtaa MM-taistoa ylivoimaisesti.

Näin näet Singaporen F1-kisaviikonlopun kaikki tapahtumat suorana ja ilmaiseksi.

Singaporen Grand Prix Ajankohta: 2.10.2022 Kilpailu alkaa: 16.00 Rata: Marina Bay Street Circuit Lähetys katsottavissa: Elisa Viihde Viaplay (Avaa uuteen ikkunaan), Servus TV (Avaa uuteen ikkunaan) Näin katsot lähetyksen Suomen ulkopuolella: kokeile maailman parasta VPN-palvelua ilmaiseksi (Avaa uuteen ikkunaan)

Sen sijaan himmeämmistä pokaaleista ajetaan tasaväkisesti kilpaa. Leclerc on omista sekä ennen kaikkea Ferrarin möhläyksistä huolimatta saanut pidettyä kakkospaikkansa, joskin ero Sergio Pereziin on vain yhdeksän pistettä.

Kauden isoimpia tarinoita on ollut Mercedeksen nousu. Alkukaudesta surkeassa jamassa ollut talli on saanut kaivettua kilpuristaan tarvittavaa vauhtia, ja nyt George Russell on noussut MM-taistossa jo neljänneksi. Takavuosien mestari Lewis Hamilton on jäänyt osittain epäonnenkin ansiosta nuoremman tallikaverinsa varjoon.

Alfa Romeon Valtteri Bottas ajoi säkenöivän alkukauden, mutta kauden edetessä seinä on tullut vastaan. Omistajavaihdoksen jäljiltä painopiste lienee jo ensi kaudessa. Irtopisteitä on yhä onnistuneena viikonloppuna saatavissa

Kisaviikonloppu on katsottavissa sekä Suomessa että ulkomailla täysin suorana. Kerromme tässä artikkelissa sen, miten näet kaikki ajohetket vapaista harjoituksista ruutulipun heilahdukseen asti.

Milloin Singaporen GP ajetaan?

1. vapaat harjoitukset - perjantaina 29.9. klo 12.55

2. vapaat harjoitukset - perjantaina 29.9. klo 15.55

3. vapaat harjoitukset - lauantaina 1.10. klo 12.55

Aika-ajot - lauantaina 1.10. klo 15.00

- lauantaina 1.10. klo 15.00 Singaporen GP 2022 - sunnuntaina 2.10. klo 15.00 (lähetys 14.00)

Onko Singaporen GP katsottavissa ilmaiseksi?

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Singaporen osakilpailu on katsottavissa täysin ilmaiseksi. Tosin tämä tarkoittaa lähetyksen katsomista jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai englanniksi.

Osakilpailu näytetään nimittäin ilmaiseksi Itävallan Servus TV (Avaa uuteen ikkunaan):n toimesta.

Katsominen vaatii Itävallassa olemista, mutta asian voi myös kiertää VPN-palvelun avulla. Tutustu VPN-oppaisiimme, joissa kerromme niiden toimivuudesta tarkemmin.

(Avaa uuteen ikkunaan) ExpressVPN - tämän hetken paras VPN-palvelu (Avaa uuteen ikkunaan)

Olemme arvostelleet satoja VPN-palveluita, joiden joukosta ExpressVPN on noussut mielestämme markkinoiden parhaaksi kokonaisuudeksi. Se on nopea, helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Lisäksi kiittelimme arvostelussa sen kattavaa laitetukea. Lisäksi se pärjää todella hyvin eri maarajoitusten kanssa. Saat vuositilauksen mainion alennuksen päälle kolme ilmaista lisäkuukautta (Avaa uuteen ikkunaan). Ja jos et koe palvelun sopivan sinulle, saat rahasi takaisin ensimmäisen 30 päivän ajan. Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan (Avaa uuteen ikkunaan)

Näin käytät VPN-palvelua

VPN-palvelun käyttäminen on helppoa:

1. Lataa ja asenna VPN-sovellus - Kuten mainittua, ykkössuosituksemme on ExpressVPN

2. Valitse haluamasi palvelin - Avaa VPN-sovellus, valitse sijainti (choose location) ja valitse haluamasi palvelinsijainti

3. Avaa valitsemasi suoratoistopalvelu - Voit valita suomalaisesta palvelinsijainnista vaikkapa YLE Areenan (Avaa uuteen ikkunaan)

Näin katsot F1-kauden tapahtumat Elisa Viihde Viaplaystä

(Avaa uuteen ikkunaan) Koko F1-kausi 2022 on nähtävissä Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelusta (Avaa uuteen ikkunaan) sekä F1 TV -palvelusta (Avaa uuteen ikkunaan). Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti. Elisa Viihde Viaplayn studiosta sekä lähetyksistä vastaavat asiantuntijat Iiro Harjula, Mervi Kallio, Mika Häkkinen, Emma Kimiläinen, Niki Juusela, Ossi Oikarinen ja Toni Vilander. Elisa Viihde Viaplay (Avaa uuteen ikkunaan) on maksullinen palvelu, joka maksaa 39,99 euroa kuukaudessa. Tilaus kattaa F1-kauden lisäksi NHL:n, Valioliigan, Bundesligan, NFL:n, UFC:n, golfia sekä paljon muuta. Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella. Tilaa Elisa Viihde Viaplay täältä. (Avaa uuteen ikkunaan)

Näin katsot F1-kauden tapahtumat F1 TV -palvelusta