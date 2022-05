Näin näet F1-osakilpailun Miami GP 2022 Suomessa ja ulkomailla

Leclerc johtaa tällä hetkellä MM-taistoa, mutta Max Verstappen kiri viime viikonlopun Imolan GP:ssä jo lähietäisyydelle. Miamin GP:n panokset ovatkin korkeat, sillä kärkikaksikon selän takana ajetaan myös isoista asioista. Alkukauden suurimmaksi pettymykseksi noussut Mercedes hakee vihdoin paluuta voittokantaan.

Näin näet Miamin GP:n suorana lähetyksenä sekä ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Miamin GP Ajankohta: Sunnuntaina 8.5. Milloin kisa alkaa: 22.30 Rata: Miami International Autodrome, Florida Lähetys katsottavissa: Elisa Viihde Viaplay Lähestys katsottavissa ilmaiseksi: ABC (Yhdysvallat, vain kilpailu) | Servus TV (Itävalta) Näin katsot lähetyksen Suomen ulkopuolella: kokeile maailman parasta VPN-palvelua ilmaiseksi

Red Bull on ollut pitelemätön niissä kisoissa, joissa kone on kestänyt. Verstappen on voittanut ja keskeyttänyt kahdesti, joten vauhdista ei jää kiinni. Ferrarin Charles Leclerc on sen sijaan ollut selvästi tasaisempi. Imolassa nähtiin kuitenkin ensimmäinen särö suoritukseen, kun nuori huippukuski jäi oman ajovirheen takia kauaksi kärjestä. Nyt monacolaisella onkin halu palauttaa Maranellon punaiset orit takaisin podiumille.

Miamin GP on uusi osakilpailu F1-kalenterissa. Amerikassa ajetaan myös loppukaudesta, mutta uutuudenviehätyksessä on oma ilonsa. Rata onkin herättänyt runsaasti huomiota. Tyylikäs baana sekä humoristinen tekojärvi "veneineen" on saanut monet irvailemaan. Onneksi itse rata vaikuttaa vapaiden harjoitusten perusteella oivalliselta ja haastavalta.

Lewis Hamilton on julkisesti myöntänyt mestaruustaiston karanneen näpeistä. On silti varmaa, että brittilegenda tahtoo päihittää nuoren George Russellin, joka on päässyt alkukaudesta karkumatkalle. Ero on ollut toistaiseksi nopeudessa sekä myös onnenkantamoisissa.

Floridassa ajettava kilpailu kurvaillaan tavallista myöhemmin, mutta yötöiksi ei katselu onneksi mene. Olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki keskeiset tiedot Miamin GP:stä aina katseluajoista ja -paikoista lähtien. Voit myös nähdä kisan täysin ilmaiseksi.

Miami GP:n aikataulu

1. vapaat harjoitukset - perjantaina 6.5. klo 21.30

2. vapaat harjoitukset - lauantaina 7.5. klo 00.30

3. vapaat harjoitukset - lauantaina 7.5. klo 20.00

Aika-ajot - lauantaina 7.5. klo 23.00 (lähetys 22.00)

- lauantaina 7.5. klo 23.00 (lähetys 22.00) Miamin GP 2022 - sunnuntaina 8.5. klo 22.30 (lähetys 21.00)

Näin katsot F1-kauden tapahtumat Elisa Viihde Viaplaystä

Näin katsot F1-kauden tapahtumat F1 TV -palvelusta

F1 TV saapuu Suomeen täksi kaudeksi. Kyseessä on kansainvälinen palvelu, joka näyttää kauden kaikki tapahtumat englanniksi. Tilauspalvelu maksaa 109,90 € koko kaudesta, joten kilpailun hinnaksi jää noin viisi euroa. Tilaa F1 TV täältä.

Näin näet Miamin GP:n ilmaiseksi ulkomailla

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Miamin GP näytetään ulkomailla täysin ilmaiseksi. Yhdysvaltojen antennitaloudet voivat katsoa osakilpailun maksutta ABC-kanavalla. Se, näkyykö lähetys myös ilmaiseksi kanavan verkkosivuilla, on vielä epäselvää.

Euroopassa kilpailun näyttää ilmaiseksi itävaltalainen Servus TV. Tämä vaatii kuitenkin joko Itävallassa olemista tai verkkotietojen siirtämistä maahan.

Näin käytät VPN-palvelua

ExpressVPN - tämän hetken paras VPN-palvelu

Olemme arvostelleet satoja VPN-palveluita, joiden joukosta ExpressVPN on noussut mielestämme markkinoiden parhaaksi kokonaisuudeksi. Se on nopea, helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Lisäksi kiittelimme arvostelussa sen kattavaa laitetukea. Lisäksi se pärjää todella hyvin eri maarajoitusten kanssa. Saat vuositilauksen mainion alennuksen päälle kolme ilmaista lisäkuukautta. Ja jos et koe palvelun sopivan sinulle, saat rahasi takaisin ensimmäisen 30 päivän ajan. Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan

VPN-palvelun käyttäminen on helppoa:

1. Lataa ja asenna VPN-sovellus - Kuten mainittua, ykkössuosituksemme on ExpressVPN

2. Valitse haluamasi palvelin - Avaa VPN-sovellus, valitse sijainti (choose location) ja valitse haluamasi palvelinsijainti

3. Avaa valitsemasi suoratoistopalvelu - Voit valita suomalaisesta palvelinsijainnista vaikkapa YLE Areenan

Onnistuuko katselu ulkomailla?

EU-asetuksen ansiosta Elisa Viihde Viaplay toimii sellaisenaan kaikkialla EU:n sisällä sekä Norjassa samaan tapaan kuin olisit Suomessa. Muissa maissa tilanne on kansainvälisten ohjelmaoikeuksien vuoksi toinen, eivätkä urheilut ole siten tarjolla. VPN-palvelu saattaa kuitenkin auttaa tilanteessa, sillä sen avulla voit siirtää verkkotietosi Suomeen.

Voit myös ladata osan Elisa Viihde Viaplayn ohjelmista Offline-tilaan, jolloin katselu onnistuu ilman verkkoyhteyttä. Tuen piirissä ovat iOS- ja Android-mobiililaitteet. Lisätietoja voi lukea suoratoistopalvelun omalta ohjesivulta. Tämä ei tokikaan auta suoraa lähetystä haikaileville.