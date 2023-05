Näin piilotat viimeksi paikalla -tiedon WhatsAppissa

Tarvittavat laitteet ● Android- tai iPhone-puhelin

● Verkkoyhteys tai mobiililiittymä

WhatsApp on markkinoiden suosituimpia viestintäsovelluksia. Syy menestykseen on sen helppokäyttöisyydessä ja monipuolisuudessa, sillä tarjolla on perinteisten viestien ohella ääniviestejä, ryhmäkeskusteluja sekä paljon muuta.

Sovelluksella on yli kaksi miljardia käyttäjää ympäri maailmaa. Kun valtaosalla ihmisistä on ystävät, perheenjäsenet, työkaverit ja muut tutut samassa palvelussa, on WhatsApp omiaan esimerkiksi lomakuvien sekä muiden henkilökohtaisuuksien lähettämiseen. Palvelu on onneksi tietoturvaltaan parhaita Android- ja iPhone-pikaviestimiä.

Kuten varmasti jokainen sovellusta käyttävä tietää, palvelu näyttää käyttäjän nimen alla viimeksi paikalla -tiedon. Sen avulla toinen käyttäjä voi nähdä mahdollisen aktiivisuutesi tai ajankohdan, jolloin edellisen kerran käytit sovellusta.

Vaikka tieto on näppärä, voi se olla yksityisyyden kannalta myös hankala. Monet eivät tiedäkään, että tämän saa piilotettua tuntemattomilta käyttäjiltä, haluamiltaan kontakteilta tai jopa ihan kaikilta.

Kuten valtaosa WhatsAppin ominaisuuksista, myös viimeksi paikalla -tiedon hallinta onnistuu Asetukset-valikosta. Kerromme tässä oppaassa vaihe vaiheelta tarvittavat kikkakolmoset, joiden avulla saat piilotettua tiedon puhelimesi WhatsApp-sovelluksesta.

Viimeksi paikalla -tiedon piilottaminen lyhyesti

Paina sovelluksen avausnäkymästä kolmea pistettä ja valitse Asetukset

ja valitse Napauta Tietosuoja ja sen jälkeen Viimeksi paikalla ja paikalla

ja sen jälkeen Valitse haluamasi vaihtoehdot

Näin piilotat Viimeksi paikalla -tiedon Android-puhelimella

Paina kolmea pistettä ruudun oikeasta yläkulmasta.

(Image credit: Future)

Valitse Asetukset (Settings).

(Image credit: Future)

Napauta Yksityisyydensuoja (Privacy)

(Image credit: Future)

Valitse Viimeksi paikalla ja paikalla (Last Seen and online).

(Image credit: Future)

Valitse kohdassa "Kuka näkee, milloin olen ollut viimeksi paikalla" (‘who can see my last seen’) alin kohta Ei kukaan sekä "Kuka näkee, milloin olen paikalla" (‘who can see when I'm online') alempi kohta Sama kuin viimeksi paikalla (Same as last seen).

(Image credit: Future)

Näin piilotat Viimeksi paikalla -tiedon iPhonella

Valitse Settings ja paina Privacy

(Image credit: Future)

Näpäytä kohtaa Last Seen

(Image credit: Future)

Valitse ‘who can see my last seen’ -kohdasta Nobody sekä tämän alla olevasta ‘who can see when I'm online’ -valikosta Same as last seen.

(Image credit: Future)

Loppukaneetti

Jos haluat estää viimeksi paikalla -tiedon jakamisen yksittäisiltä henkilöiltä, onnistuu tämä samasta valikosta. Valitse tällöin vain sopiva valinta, minkä jälkeen pääsetkin valitsemaan ne yhteystiedot, joille tieto ei välity.

Toinen vaihtoehtoinen vaihtoehto viimeksi paikalla -tiedon eväämiseen on puhelimen lentotilan hyödyntäminen. Tällöin tosin muutkin puhelimen yhteydet katkeavat. Tätä voi kuitenkin hyödyntää esimerkiksi tilanteessa, jossa haluat lukea toisen lähettämän viestin, mutta et halua kertoa siitä vastapuolelle. Kun tämän jälkeen suljet WhatsAppin ja poistat lentotilan käytöstä, viesti näyttää lähettäjän silmissä edelleen lukemattomalta.

Viimeksi paikalla -ominaisuus on monesti hyödyllinen, sillä sen avulla voi tunnistaa esimerkiksi kaverin, joka on kiireinen tai juuri puhelimen läsnä. On kuitenkin tilanteita, joissa lisäyksityisyys on hyvä asia. Tällöin viimeksi paikalla -tiedon piilottaminen voi hyvinkin olla oivaltava ratkaisu.