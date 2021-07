Näin katsot Britannian F1-osakilpailun ja sprinttikilpailun suorana Suomessa ja ulkomailla

Max Verstappenin peräkkäiset voitot Red Bull Ringilla nostivat nuoren hollantilaisen mestarisuosikiksi. Seuraavaksi vuorossa on Lewis Hamiltonin kotirata Silverstone, jossa vaikeuksissa ollut Mercedes tavoittelee menestystä useamman vaikean osakilpailun jälkeen.

Lähetys katsottavissa: C More

Vaikka Sir Lewis on edelleen ollut kärkikahinoissa, ovat viimeiset viisi osakilpailua olleet synkkä ajanjakso. Britti ei ole noussut tänä aikana kertaakaan voittajaksi, mikä on ennenkuulumatonta. Verstappen on myös Silverstonessa ennakkosuosikki, sillä Red Bull satsaa tähän kauteen selvästi Mercedestä enemmän.

Itävallan peräkkäiset viikonloput mullistivat koko F1-sarjan. Jos koko mennyt vuosikymmen on ollut lähinnä Mersun juhlakulkua, nyt Red Bull ja Verstappen ovat oikeasti ennakkosuosikkeja. Tappio olisi jopa järkytys.

Silverstonen riehakas yleisö saattaa kuitenkin saada Hamiltonin sekä kenties niin ikään kotiradallaan ajavan Lando Norrisin yltämään ihmeisiin. Taustalla kurvaavat myös Valtteri Bottas sekä Sergio Perez, joten pistetaistosta on luvassa todellinen jännitysnäytelmä.

Kokonaan oma lukunsa on täysin poikkeuksellinen kisaviikonloppu. Silverstonessa kokeillaan täysin uutta sprinttikilpailua, joka ajetaan lauantaina. Tämän vuoksi aika-ajot ovat siirtyneet jo perjantai-iltaan. Kannattaakin siis katsoa oppaastamme aikataulut kahteen otteeseen, jotta näet varmasti koko viikonlopun suorana.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.