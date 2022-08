Näin näet F1-osakilpailun Belgian GP ilmaiseksi Suomessa ja ulkomailla

F1-sarja palaa lähes kuukauden mittaiselta kesätauoltaan, kun vuorossa on Belgian GP legendaarisella Span radalla. Mestaruustaisto ei tänä vuonna vaikuta kuitenkaan yltävän vastaavaan legendaarisuuteen, sillä Max Verstappenin alkukausi on nostanut nuoren hollantilaisen ylivoimaiseen johtoon mestaruustaistolla. Ero kakkospaikalle on jo 80 pistettä, joten Verstappen voi keskeyttää peräti kolmesti putkeen menettämättä edes kärkipaikkaansa.

Näin näet Belgian F1-kisaviikonlopun kaikki tapahtumat suorana ja ilmaiseksi.

Belgian Grand Prix Ajankohta: 28.8.2022 Kilpailu alkaa: 16.00 Rata: Circuit de Spa-Francorchamps Lähetys katsottavissa: Elisa Viihde Viaplay (opens in new tab), Servus TV (opens in new tab) Näin katsot lähetyksen Suomen ulkopuolella: kokeile maailman parasta VPN-palvelua ilmaiseksi (opens in new tab)

Erityisesti Ferrarin kesä on ollut synkkää aikaa. Charles Leclerc näytti avauskisojen jälkeen jopa kauden ykkössuosikilta, on Maranellon ori köhinyt sen jälkeen pahasti. Ferrari on törmännyt aivan liian usein tekniikkaongelmiin, ja silloin kun niiltä on vältytty, on kuljettaja itse pilannut mahdollisuutensa.

Belgian osakilpailun alla suurin kysymys lieneekin Mercedeksen vauhti. Onko George Russell ja Lewis Hamilton saaneet alleen entistä kilpailukykyisemmät autot, jolloin Mersulta voisi oikeasti jo odottaa voittoa?

Kisaviikonlopun alla on puhuttu myös kuljettajatilanteesta. Daniel Ricciardo sai McLarenilta potkut kesätauon aikana, joten hymyilevä australialainen ei aja tallissa ensi kaudella. Ricciardolla lienee kuitenkin loppukauden osalta suuret näyttöhalut, joten hän aikonee laittaa kaikin puolin kampoihin tallikaveri Lando Norrista vastaan.

Kisaviikonloppu on katsottavissa sekä Suomessa että ulkomailla täysin suorana. Kerromme tässä artikkelissa sen, miten näet kaikki ajohetket vapaista harjoituksista ruutulipun heilahdukseen asti.

Milloin Belgian GP ajetaan?

1. vapaat harjoitukset - perjantaina 26.8. klo 14.55

2. vapaat harjoitukset - perjantaina 26.8. klo 17.55

3. vapaat harjoitukset - lauantaina 27.8. klo 13.55

Aika-ajot - lauantaina 27.8. klo 17.00

- lauantaina 27.8. klo 17.00 Belgian GP 2022 - sunnuntaina 28.8. klo 16.00 (lähetys 15.00)

Onko Belgian GP katsottavissa ilmaiseksi?

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Ranskan osakilpailu on katsottavissa täysin ilmaiseksi. Tosin tämä tarkoittaa lähetyksen katsomista jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai englanniksi.

Osakilpailu näytetään nimittäin ilmaiseksi Itävallan Servus TV (opens in new tab):n toimesta.

Katsominen vaatii Itävallassa olemista, mutta asian voi myös kiertää VPN-palvelun avulla. Tutustu VPN-oppaisiimme, joissa kerromme niiden toimivuudesta tarkemmin.

Näin katsot F1-kauden tapahtumat Elisa Viihde Viaplaystä

(opens in new tab) Koko F1-kausi 2022 on nähtävissä Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelusta (opens in new tab) sekä F1 TV -palvelusta (opens in new tab). Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti. Elisa Viihde Viaplayn studiosta sekä lähetyksistä vastaavat asiantuntijat Iiro Harjula, Mervi Kallio, Mika Häkkinen, Emma Kimiläinen, Niki Juusela, Ossi Oikarinen ja Toni Vilander. Elisa Viihde Viaplay (opens in new tab) on maksullinen palvelu, joka maksaa 39,99 euroa kuukaudessa. Tilaus kattaa F1-kauden lisäksi NHL:n, Valioliigan, Bundesligan, NFL:n, UFC:n, golfia sekä paljon muuta. Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella. Tilaa Elisa Viihde Viaplay täältä. (opens in new tab)

Näin katsot F1-kauden tapahtumat F1 TV -palvelusta