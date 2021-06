Näin katsot Itävallan F1-osakilpailun suorana Suomessa ja ulkomailla

Formula 1 siirtyy seuraavaksi Itävaltaan, jossa ajetaan koronavuoden vaikeuksien takia kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Vaikka Suomessa siirrytään juhannuksen viettoon, tarjoaa viikonloppu todella mehukkaat lähtökohdat.

Viime viikonlopun osakilpailu Ranskassa oli lopulta Red Bullin juhlaa. Kahden pysähdyksen taktiikalla ajanut Max Verstappen sai ohitettua sekä Valtteri Bottaksen että Lewis Hamiltonin kivuttomasti viimeisten kierrosten aikana. Kun Red Bullin kakkoskuljettaja Sergio Perez kurvasi vielä kolmanneksi Mercedes-kuskien väliin, antoi viikonloppu jälleen loistavat eväät mestaruustaistoa johtavalle energiajuomajätille.

Mercedeksellä on pähkäilyn paikka. Vaikeat viikonloput ovat seuranneet toinen toistaan, joten junan on käännyttävä ennen kuin mestaruustaistot karkaavat viimeistä vuosikymmentä suvereenisti dominoineelta tallilta. Vaikeudet ovat kuuluneet jo tiimiradiossakin. Vaikka Mersu on esiintynyt podiumilla säännöllisesti, epäonnistumiset ja voittojen karkaamiset ovat saaneet molemmat kuljettajat ärsyyntymään.

Red Bull lähtee viikonloppuihin ennakkosuosikkina. Kotiradallaan ajava talli on huippuvireensä lisäksi ollut perinteisesti vahva Itävallassa, joten Mersulla on valtava työmaa tilanteen kääntämiseksi.

Kärkitallien takana katseet kääntyvät jälleen onnistumisten kantaan nousseeseen Sebastian Vetteliin. Kokenut saksalainen on piiskannut hankalien avauskilpailujen jälkeen Aston Martinia erinomaisesti, joten iso pistepotti on jälleen mahdollinen.

Toisaalta taas Ferrari hakee kasvojenpesua. Talli jäi Ranskassa kokonaan ilman pisteitä, eikä meno ole muutenkaan ollut aika-ajoa lukuun ottamatta millään tavalla historiallisen perinteen vaatimalla tasolla. Tifosot vaativat parempaa, ja Ferrarin on löydettävä autoonsa lisää vauhtia.

Koska F1 on Suomessa edelleen huippusuosittua, keräsimme tähän oppaaseen helpoimmat tavat päästä kisahuumaan käsiksi. Näillä nikseillä voitkin katsoa kaikki kauden 22 kilpailua suorana lähetyksenä riippumatta siitä, missä päin maailmaa sijaitset.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.