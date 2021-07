Näin katsot Unkarin F1-osakilpailun suorana Suomessa ja ulkomailla

Lewis Hamilton kiipesi korkeimmalle korokkeelle Silverstonen osakilpailussa. Kyseessä oli ensimmäinen voitto kuuteen kilpailuun, mutta suurin huomio keskittyi avauskierroksen kolariin Sir Lewisin sekä mestaruustaistoa johtavan Max Verstappenin välillä. Vaikka hollantilaisässä näyttäisi selvinneen pahannäköisestä onnettomuudesta säikähdyksellä, tunteet ovat pinnassa ennen Unkarin osakilpailua.

Lähetys katsottavissa: C More

Verstappen ja Red Bull ovat pitäneet äläkkää Silversonen tapahtumista, joten tallilla on runsaasti hampaankolossa. On kuitenkin todennäköistä, että perinteikkäällä Hungaroringin radalla ei jouduta tyytymään kahden kuskin taistoon. Erityisesti Ferrarin Charles Leclerc on ollut huimassa vireessä, ja vain Hamiltonin huikea loppurutistus esti nuoren monacolaisen voiton Silverstonessa.

Viikonlopun osakilpailu on kauden kannalta käänteentekevä. Vuoden 2021 kisakalenteri jää Unkarin jälkeen kesätauolle, joten pelissä on paljon. Suomalaisittain katseet kääntyvät Valtteri Bottakseen, jonka Mercedes-sopimus on jälleen katkolla. Se, saako nastolalaislähtöinen kuski jatkaa huipputallissa, saattaa hyvinkin olla panoksena viikonlopun kilpailussa. Britti George Russell hamuaa nimittäin paikkaa nälkäisesti.

Kärkitallien takana katseet kohdistuvat Ferrari-uransa jälkeen uuteen nousuun lähteneeseen Sebastian Vetteliin. Aston Martinin kokenut saksalainen on ollut kauden avauspuoliskolla hyvässä vireessä. Toisaalta taas erityisesti Daniel Ricciardolta odotetaan selvästi enemmän kuin mitä alkukaudesta ollaan saatu.

Uusista kuskeista 20-vuotias Yuki Tsunoda on osoittautunut ailahtelevaksi kuskiksi. Hyviä kilpailuja on seurannut tukku helppoja virheitä. Minkälainen suoritus nähdään Englannissa? Häntäpään valloittanut Haas-talli on taasen ajanut ilman suurempia kohuja. Mick Schumacheriin kohdistuu sukunimenkin puolesta suuria odotuksia, kun taas tallikaveri Nikita Mazepin on noussut otsikoihin lähinnä törttöilyistään.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.