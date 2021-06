Ung dansk tech startup lander millioninvestering

Den unge danske startup Turis har på imponerende vis netop rejst 6 millioner kroner i en opsigtsvækkende kapitalrunde.

Her indgår blandt Vækstfonden, Techhub Invest og en gruppe business angels, der tæller nogle af Danmarks stærkeste e-commerce kompetencer, herunder Jørgen Balle Olesen (Saxo.com) og Mike Nielsen (Coolshop). To stiftere af den internationale SaaS succes, Monsido, går også med i runden, og skal bidrage med deres erfaring med international skalering.

32-årige Casper Groot, der har stiftet Turis og har en kandidat i Informationsteknologi, siger om investeringsrunden:

"Turis har på få år sikret sig et internationalt kundegrundlag og hjulpet virksomheder med at automatisere processer, der hidtil har været domineret af manuelt arbejde. Faktisk har vi i dag brugere i 89 lande, så vi har påvist, at problemet med papirnusseri og overflødige regneark selvsagt langt fra er et dansk anliggende. Set i det lys er vi ekstra begejstrede for at have modtaget en kapitalindsprøjtning fra en investeringsgruppe, der ligesom os har internationale ambitioner og erfaringer, så vi i fællesskab kan nå ud til virksomheder verden over med vores digitale løsning."

Turis er stiftet af Casper Groot (tidligere Head of IT, Saxo.com) og Dan Christoffersen på baggrund af deres egne erfaringer og ikke mindst frustrationer i mulighederne – eller nærmere manglen på – for digitalisering af nogle af de mest essentielle processer for virksomheder, der sælger fysiske produkter til et forhandlernetværk, hvad end det er fysiske forretninger, online butikker eller begge dele.

"Da coronakrisen ramte, fik mange consumer brands øjnene op for vigtigheden i et effektivt – og ikke mindst digitalt – ansigt udadtil. Det gjaldt ikke mindst for business-to-business (B2B), hvor mange virksomheder stadig er afhængige af medarbejdere, der manuelt udfører salgsopgaver på wholesale-området (tidligere kendt som engros, red.), på trods af at der meget ofte er tale om rutineopgaver, eller simple genbestillinger fra eksisterende kunder," siger Casper Groot.