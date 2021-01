Mads Steffensen: Derfor skiftede jeg til Podimo

I mere end et årti har Mads Steffensen været fast gæst i danskernes højtalere og fjernsyn. Den folkekære vært har lavet populære radioprogrammer, TV-underholdning og store shows på stribe. Nu har han forladt de trygge omgivelser i DR for at starte et nyt kapitel i sit arbejdsliv. Bl.a. som vært på podcasten Mads og A-holdet, der kan høres eksklusivt på Podimo.

Det endegyldige farvel til DR vagte opsigt. For Mads Steffensen handlede det om at prøve noget andet.



"Jeg havde lyst til at tage mere ejerskab på min tid og karriere. Da jeg havde muligheden for at lave det her skifte var det som at stå ude på timetervippen, lidt med bævende knæ. Jeg kunne vælge bare at kravle ned igen på sikker grund, og lave de programmer jeg plejer. Jeg er meget stolt af min tid på DR, men jeg kunne også vælge at tage springet. Jeg gjorde det, fordi jeg tror alternativet ville være, at jeg tænkte tilbage og spurgte mig selv "hvorfor gjorde du det ikke". Jeg ved det ikke, men det tror jeg," fortalte han i Go' Morgen Danmark forleden.

