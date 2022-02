Tre nye M2-baserede Mac'er kan dukke op til Apples event i marts

Tre nye lagerkoder til Mac er blevet registreret i den eurasiske økonomiske database forud for den berygtede forårsbegivenhed, som tilføjer yderligere brændstof til eksisterende rygter om, at den næste generation af Apple-systemchips snart vil blive lanceret, muligvis ved en begivenhed den 8. marts eller dage deromkring.

Registreringen blev gjort opmærksom på Consomac, som oplyste, at det ikke er muligt at læse meget information fra koderne, selvom der er nogle spekulationer. De registrerede modelnumre er A2615, A2686 og A2681, hvor sidstnævnte er beskrevet som en bærbar computer.

Vi har ikke en officiel erklæring om, at disse nye enheder vil blive drevet af de forventede M2-kredsløb, men alle M1-baserede enheder, der er blevet registreret, er startet med A24. Da disse nye enheder bryder den trend, er det sandsynligt, at vi vil se en form for ny variant af systemkredsløb, selvom det ikke er M2 specifikt, der præsenteres.

Consomac antyder også, at de to andre modeller kan være desktops, men det er ikke muligt at sige, om det bliver Mac Pro, Mac Mini eller iMac. Uanset hvad, tilføjer dette klart tidligere rygter om, at Apple planlægger at lancere nye Mac-produkter under forårets begivenhed sammen med rygter omkring en større 27" iMac, der vil erstatte den udgåede iMac Pro.

Som med alle rygter, bør disse også tages med en portion salt, indtil vi har set officielle udtalelser eller de produkter, der rent faktisk er lanceret. Apple har tidligere registreret produkter flere måneder før lanceringen, så selvom dette kan være lovende nyheder om nye Macs, kan en lancering stadig tage lang tid. Indtil videre har Apple ikke officielt inviteret til nogen forårsbegivenhed, så har rimelig høje forventninger i et stykke tid.

Analyse: Lad os begrave Touch Bar

Den registrerede bærbare computer forventes at være en entry-level model af MacBook Pro, der vil erstatte den nuværende 13" model med M1 kredsløb, den eneste model, der stadig er udstyret med den kontroversielle Touch Bar samt kun USB-C.

Bloomberg-journalisten Mark Gurman forventer, at denne nye MacBook Pro vil have samme form for transformation til det ydre, dog uden Mini LED ProMotion-skærmen. DigiTimes spekulerer i, at ud over systemkredsløbet vil de fleste af alle andre komponenter blive genbrugt fra den nuværende MacBook Pro, hvilket tyder på, at de fleste af specifikationerne er de samme som nu.

Apples Touch Bar har altid været en kontroversiel funktion, men hvis det er den model, der endelig fjerner den, så er den nuværende generation af MacBook Pro 13" med M1 din sidste chance for at købe en enhed udstyret med Touch Bar. Lige meget hvad du synes og tænk på Touch Bar, det markerer unægtelig afslutningen på en æra for Apple, en afslutning som mange bestemt hilser velkommen.