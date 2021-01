iPhone 13 kan få ny kølingsteknologi

Vi har allerede hørt et par rygter om, hvad der kunne være i vente på iPhone 13 senere på året, og der er nu et nyt stykke ny teknologi, som vi kan føje til listen over potentielle opgraderinger: dampkøling.

Den velkendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo siger ifølge, AppleInsider, at Apple laver mange "tests" af teknologien for at gøre den klar til fremtidige iPhones - selvom det endnu er uklart, om det kan nås i tide til 2021-modellerne

Kølesystemet er i det store hele en lille udgave, af det man kender fra kraftige gaming-computere: Vand eller en anden form for væske fordampes af varmen, fra vigtige interne komponenter, hvorefter termisk energi spreder det gennem hele enheden.

Den forbedrede køling betyder mindre risiko for overophedning og potentielt hurtigere hastigheder til at køre apps og grafik på skærmen. Ifølge Kuo har Apple arbejdet på teknologien i nogen tid, selvom man endnu ikke mener det er godt nok til at komme i mobilerne.

Dampkøling er ikke nyt

At bruge damp som køling af smartphones er faktisk ikke nyt. Huawei brugte det eksempelvis i Mate 20 X og vi ved, at Microsoft har udforsket det til sine mobiler.

Teknologien er relevant, når mobilen kører krævende apps eller spil i længere tid. GPU'er og CPU'er kan nemlig være nødt til at lægge bånd på sig selv for ikke at overophede og dermed et systemnedbrud.

Mere avanceret køling vil være med til at afhjælpe problemet og gøre, at iPhonen ikke bliver varm at røre ved, uanset hvor længe den har været i brug. Men hvis ikke Apple kommer med en officiel udmelding, må vi vente til september for at finde ud af, om det bliver i iPhone 13 eller ej.