Snart kan du ikke slippe for Microsoft Teams i Outlook

Inden længe bliver det stort set umuligt at undslippe Microsoft Teams, efter at virksomheden annoncerede endnu et partnerskab for deres videokonference-software.

Softwaregiganten afslørede, at der i øjeblikket arbejdes på en ny funktion, der giver brugerne mulighed for at køre apps, der er bygget til Microsoft Teams i e-mail-tjenesten Outlook.

Ændringen skulle gøre onlinesamarbejde og -kommunikation meget bedre og mere integreret, så brugere ikke længere behøver at skifte mellem Teams og Outlook for at holde styr på deres arbejde.

Outlook og Teams

Ifølge et officielt opslag på oversigten over Microsoft 365 er funktionen i øjeblikket under udvikling, og den planlagte lanceringsdato er sat til december 2022. Når den udkommer, bliver den tilgængelig for alle Outlook-brugere i verden, uanset om man bruger web- eller desktop-versionen.

Ud over at køre apps bygget til Teams i Outlook, kan brugere også downloade og installere de opdaterede Teams-apps (inklusive personlige faner og/eller søgebaserede beskedudvidelser) uden at skulle forlade e-mail-platformen.

Funktionen bliver muligvis også en del af den efter sigende helt nye e-mail-tjeneste i Windows 11, som skulle være under udvikling. Projektet går under kodenavnet "Project Monarch" og planen er at forbedre oplevelsen med e-mails i Windows 11 og tilbyde en praktisk og nem oplevelse på tværs af platforme for brugere, der beskæftiger sig med hybridarbejde.

Den nye app skulle efter sigende have en overlegen grænseflade, der ligner Outlook Web, og afrundede hjørner og ikoner, som vi allerede har set i forskellige nye Windows 11-apps, da Microsoft arbejder på et mere ensartet udtryk i deres design på tværs af softwarepakke.

Microsoft har også for nyligt arbejdet på en række opdateringer og opgraderinger til Outlook, i et forsøg på at puste nyt liv i softwaren, som ofte har modtaget en hel del kritik.

Det inkluderer en kommende opgradering, der giver Outlook Web-brugere mulighed for at tilpasse farven på begivenheder i kalenderappen, lanceringen af stave- og grammatikkontrol for Outlook på mobilplatformen og en anden opdatering, der giver brugerne mulighed for at tilpasse en besked, som viser, hvor de arbejder , uanset om de er derhjemme, på kontoret eller andre steder.