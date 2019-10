Samsung Galaxy S11 kan udkomme d. 18. februar

Vi ved endnu ikke ret meget om Samsung Galaxy S11, men vi ved dog, hvornår den måske lander – nærmere bestemt d. 18. februar.

Datoen blev nævnt af en kilde, som har talt med SamMobile. Hjemmesiden tilføjer dog, at ”de ikke har nok tiltro til kildens information til at stole fuldt of fast på datoen”. At en dato kommer i spil på dette tidspunkt, så længe før en eventuel lancering, betyder samtidig, at vi bør tage dette med et ordenligt gran salt.

Når det er sagt, er d. 18. februar stadig en ganske troværdig dato, eftersom Samsung Galaxy S10 blev annonceret d. 20 februar i år og Galaxy S9 blev vist frem d. 25. februar i 2018. En lancering midt i februar er derfor meget sandsynlig.

Men hvor tidligere Galaxy S-telefoner er udkommet i netop denne periode, er andre modeller landet i andre måneder, men dog oftest tidligt på året.

Springer MWC over

Det er værd at notere sig, at holder datoen stik, vil det samtidig betyde, at Samsung Galaxy S11 lander før MWC 2020(stor mobilmesse som hvert år afholdes i slutningen af februar i Barcelona). Kilden siger desuden, at telefonen vil blive vist frem under et event i San Francisco.

Dette ville dog heller ikke komme som nogen overraskelse – Samsung har før brugt MWC til at afsløre flagskibe, men ikke hver gang, og Galaxy S10 blev netop også afsløret under messen. Vi kan derfor konkludere, at der nok alligevel er lidt sandfærdighed i datoen, om end den kan vise sig at ligge inden for en uge fra den faktiske lancering af Galaxy S11.

Via T3