Samsung Galaxy S11 kan dyka upp den 18 februari

Vi vet inte särskilt mycket om Samsung Galaxy S11 ännu, men vi vet när den eventuellt kan komma att dyka upp - nämligen den 18 februari.

Det datumet kommer från en källa som talat med SamMobile, även om hemsidan tillägger att "de inte är tillräckligt säkra på källan och dennes information att de kan ställa sig bakom påståendet". Det är fortfarande väldigt tidigt att höra om något exakt datum, så vi rekommenderar att du tar det här ryktet med en extra stor nypa salt.

Med det sagt känns den 18 februari ändå som ett trovärdigt datum, med tanke på att Samsung Galaxy S10 tillkännagavs den 20 februari i år medan Galaxy S9 presenterades den 25 februari 2018. Även om datumet inte skulle stämma exakt, känns alltså ett tillkännagivande i mitten av eller i slutet av februari troligt.

Även om de senaste Galaxy S-mobilerna har dykt upp under den perioden, har vissa tidigare modeller släppts under andra månader - men det har nästan alltid varit tidigt på året.

Inte aktuell för MWC

Det är värt att notera att Samsung Galaxy S11 hade släppts innan MWC 2020, om datumet faktiskt stämmer. Det är den stora mobilmässan som hålls varje år i slutet av februari och källan hävdade att mobilen istället kommer att presenteras vid ett evenemang i San Francisco.

Det hade inte heller varit särskilt förvånande, då Samsung ibland väljer att presentera nya flaggskepp under MWC - men inte alltid. Galaxy S10 presenterades exempelvis inte under MWC. Så även om detta datum inte stämmer exakt, kommer vi förmodligen att få se Galaxy S11 lanseras inom en vecka från det datumet och det är nästan säkert att det åtminstone är under rätt tid på året.

Via T3