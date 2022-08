Rygter peger på en Apple-lancering i september… med en iPhone 14 mini

Kommer der en iPhone 14 mini?

De fleste rygter, vi har hørt om iPhone 14 (opens in new tab)indtil videre, har antydet, at Apple ikke kommer med en iPhone 14 mini, men at virksomheden i stedet lancerer en iPhone 14 Max (opens in new tab) som den fjerde flagskibsmodel i 2022 – Nogle kilder er dog ikke helt enige.

91mobiles (opens in new tab) og Evan Blass er to velkendte kilder, som før er kommet med pålidelige oplysninger, og ifølge dem planlægger en af Apples asiatiske partnere at lagerføre syv nye enheder i næste måned. Disse enheder inkluderer tilsyneladende en iPhone 14, en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Pro Max og... en iPhone 14 mini.

Men ikke nok med det. Listen skulle også omfatte en ny 10. generations 10,2-tommer iPad og to nye iPad Pro-enheder (en 11-tommer og en 12,9-tommer model).

De fleste andre rygter, vi har hørt indtil videre, lyder, at vi ikke kommer til at se nye iPads før i oktober (opens in new tab), men ifølge de nye læk får vi dem altså at se under lanceringen af iPhone 14.

iPhone 14 mini: Sandt eller falsk?

De nye rygter skiller sig meget ud fra alle de andre læk og rygter, vi har hørt indtil videre, så der er selvfølgelig en større chance for, at de ikke er korrekte. Vi mener dog, at det er værd at nævne, i og med at kilderne før er kommet med pålidelige oplysninger. Blass lækkede fx korrekte oplysninger om Google Pixel Watch (opens in new tab) og mange andre enheder, før de blev offentliggjorte.

Det er enormt svært at holde produktionen af enheder hemmelige, og det er disse oplysninger et bevis på. Selvom medarbejderne i virksomheder som Apple, Samsung og Google muligvis er i stand til at holde tæt, skal en lang række tredjeparter fra internationale forhandlere til producenter af mobiltelefonetuier vide, hvad der kommer på forhånd.

Uanset hvad, har vi valgt at oplyse om de pågældende rygter og vil lade det være op til dig, hvordan du vil fortolke dem. Får vi en efterfølger til iPhone 13 mini (opens in new tab)? Og vælger Apple at spare tid ved at afsløre sine nye iPhones og iPads samtidig? På nuværende tidspunkt virker det stadig temmelig usandsynligt, men hvem ved?

De fleste rygter peger i én og samme retning

Det er som sagt utrolig svært at lancere nye smartphones eller tablets, uden at der opstår rygter og siver oplysninger ud på forhånd. Som med transfervinduer i sport, bliver de fleste udmeldinger heftigt omdiskuteret, før de bliver offentliggjorte.

Ikke nok med at det er svært for virksomheder at holde helt tæt om deres planer, men de ved også, at der er en kæmpe interesse for disse kommende enheder. Derfor florerer der lynhurtigt masser af oplysninger og rygter rundt på internettet.

I dette tilfælde er der dog tale om kilder, som normalt er temmelig pålidelige, og som ikke bare siger hvad som helst for at få klik. Som nævnt i 91mobiles-artiklen stammer oplysningerne om iPhone 14 mini og iPads fra en af de største Apple-distributører i den asiatiske region.

Man skal dog altid tage alle rygter og læk med et gran salt. Da mange kilder siger (opens in new tab), at iPhone 14-serien kommer til at bestå af to iPhones i standardstørrelse og to større iPhones, lyder de nye oplysninger knapt så sandsynlige.

Man man ved jo aldrig...