En ny Apple-läcka pekar på en lansering i september - med en iPhone 14 mini

Majoriteten av alla rykten vi fått höra kring den nya iPhone 14-serien (opens in new tab) hittills har antytt att Apple inte kommer att producera en iPhone 14 mini, utan kommer istället att släppa en iPhone 14 Max (opens in new tab) som den fjärde flaggskeppsmodellen 2022 – men en ny läcka som har dykt upp vågar gå emot strömmen.

Enligt 91mobiles (opens in new tab) och Evan Blass – två välkända källor till läckor med starka meriter – planerar en av Apples asiatiska partners att ta in sju nya enheter nästa månad. Dessa enheter inkluderar tydligen en iPhone 14, en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Pro Max och en iPhone 14 mini.

Om det inte var tillräckligt för att få dig att höja på ögonbrynen, avrundas listan med 10:e generationens 10,2-tums iPad på ingångsnivå och två nya iPad Pros (en 11-tumsmodell och en 12,9-tumsmodell).

De flesta andra läckor förutspår att vi inte kommer att få se nya iPads förrän i oktober (opens in new tab), men den här läckan menar att de kommer att dyka upp vid lanseringen av iPhone 14.

Sanningen finns där ute

Om man räknar in alla läckor och rykten som dykt upp, känns det som att denna information troligen är felaktig – men det är värt att rapportera om med tanke på hur god historik de båda källorna har vad gäller läckor. Blass läckte exempelvis exakt information i förväg om Google Pixel Watch (opens in new tab), bland många andra enheter.

Att dessa detaljer har dykt upp överhuvudtaget är ett bevis på hur svårt det är att tillverka enheter i hemlighet. Även om företag som Apple, Samsung och Google kanske kan hålla koll på sina egna anställda, måste en hel mängd tredje parter – från internationella återförsäljare till tillverkare av mobilskal – få veta vad som kommer i förväg.

Med det i åtanke vill vi ändå rapportera om detta rykte, sedan är det upp till dig hur du tolkar det. Om det faktiskt stämmer hade det kommit som en stor överraskning, men det finns alltså en chans att det kanske kommer att dyka upp en efterföljare till iPhone 13 mini (opens in new tab) trots allt. Det kan också hända att Apple vill spara tid genom att presentera sina nya iPhones och iPads på en gång – även om det fortfarande känns väldigt osannolikt vid det här laget.

De flesta rykten pekar i en riktning

Som tidigare nämnt är det svårt för nya mobiler eller surfplattor att lansera utan att det dyker upp någon form av läckor eller rykten i förväg. Precis som med transfer-fönster inom sport, pratas det om de flesta tillkännagivanden innan de faktiskt hinner att bli officiella.

Företag har inte bara svårt att hålla locket stängt för sina planer, de vet också att det finns ett enormt intresse för dessa kommande enheter. Det driver i sin tur publikationer och användare på sociala medier att lägga upp så mycket spekulativ information som möjligt – vilket återigen är något man ofta ser vid transfer-fönster inom sport.

Den här gången är det dock lite annorlunda, då källorna som är inblandade vanligtvis är väldigt tillförlitliga och publicerar inte förutsägelser bara för att få klick. Som 91mobiles nämner i sin artikel, kommer detaljerna kring iPhone 14 mini och iPads från en av de största Apple-distributörerna i den asiatiska regionen.

Men oavsett rekommenderar vi alltid att ta läckor och rykten med en nypa salt, och med tanke på att vi har fått se så många källor (opens in new tab) som nämner två iPhones i standardstorlek och två större iPhones för det nya iPhone 14-sortimentet, känns det hela ganska osannolikt. Men man vet ju aldrig ..