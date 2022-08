iPhone 14 Pro Max: Alt, hvad vi ved indtil videre

iPhone 14 Pro Max bliver muligvis den bedste, den dyreste og uden tvivl den mest interessante af de 4 modeller vi forventer at få at se i fobindelse med lanceringen af iPhone 14 (opens in new tab)-serien, som nærmer sig med hastige skridt.

Der er tale om markante ændringer i design, farvel til udskæringer og goddag til store kameraopgraderinger. Derudover byder den også på andre forbedringer, så det lader til, at der er gode grunde til at glæde sig. Hvis læk og rygter viser sig at blive en realitet, bliver iPhone 14 Pro Max den mest spændende opgradering, Apple har udgivet i årevis.

Nedenfor har vi samlet alt, hvad vi har hørt om denne nye super-telefon indtil videre som bl.a. den estimerede lanceringsdato og pris. Vi opdaterer artiklen løbende, når vi hører noget nyt, så vend tilbage i ny og næ for at holde dig opdateret om 14 Pro Max-telefonen.

Seneste nyt iPhone 14 Pro Max får muligvis den samme mængde RAM som iPhone 13 Pro Max - men denne gang er der muligvis tale om endnu hurtigere hukommelse (opens in new tab).

iPhone 14 Pro Max: Kort og godt

Hvad er det? Den bedste iPhone i 2022

Den bedste iPhone i 2022 Hvornår lanceres den? Formentlig i september

Formentlig i september Hvad bliver prisen? Vi forventer, at basismodellen minimum kommer til at koste omkring 9.755 kr.

Lanceringsdato go pris

Vores bedste bud på, hvornår iPhone 14 Pro Max (og resten af iPhone 14-serien) vil blive annonceret, er den 13. september. Det er ikke en dato vi bare har snuppet ud af den blå luft. Datoen har vi fra en kilde (opens in new tab).

Indtil videre har vi kun hørt om denne specifikke dato fra én kilde, så vi tager det med et gran salt. Vi har dog heller ikke hørt rygter om andre datoer, og den 13. september giver meget god mening, da Apple i de seneste år altid har annonceret nye iPhones-modeller omkring midt september, og det sker typisk på en tirsdag, som passer med den 13. september.

Som sædvanligt skal du nok ikke regne med at få fingrene i telefonen den samme dag. Der kommer nok til at gå ca. 10 dage, før den lander i butikkerne - altså, omkring fredag den 23. september.

Selvom disse datoer lyder meget sandsynlige, er der dog en chance for at tingene skubbes lidt. Især pga. nedlukningerne i Kina, som tilsyneladende har forsinket produktionen et par uger (opens in new tab). Apple sigter dog efter at indhente det forsømte og komme tilbage til deres oprindelige tidsplaner.

Med hensyn til prisen antyder en kilde, at priserne muligvis kommer til at ligne priserne på iPhone 13-serien (opens in new tab), hvilket vil betyde en startpris kommer til at ligge på ca. 9.755 kr. for en iPhone 14 Pro Max.

En anden kilde hævder dog, at den nye telefon kommer til at koste ca. 100 dollars (ca. 700 kr.) mere (opens in new tab) end iPhone 13 Pro Max (opens in new tab). Det ville ikke være så mærkeligt, hvis prisen stiger lidt, når man sammenligner med de opgraderinger, som 14-serien angiveligt kommer med.

Design

iPhone 14 Pro Max kommer muligvis ikke til at ligne de tidligere iPhones, da Apple efter sigende er ved at droppe udskæringen. Det har vi hørt fra flere forskellige kilder nu. Første gang, vi hørte om denne ændring, var allerede tilbage i september sidste år (opens in new tab), hvor vi også så illustrationen, som du kan se nedenfor.

Et muligt design af iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Dette billede hentyder, at der vil være en lille udskæring til kameraet, som vi har set på mange Android-telefoner, i stedet for det hak, vi har set på de seneste iphones. Det lader også til at kamerasamlingen på bagsiden ikke kommer til at stikke så meget ud. Det ser ud til at telefonen er gjort lidt tykkere for at opnå denne ændring.

Kilden tilføjer, at stellet tilsyneladende er lavet af titanium i stedet for rustfrit stål. Men det er ikke det eneste sted, vi har hørt det fra (opens in new tab).

Jon Prosser var den første, der talte om at udskæringen forsvinder på iPhone 14 Pro Max, men vi har siden hørt samme udtalelser fra andre som fx Ming-Chi Kuo (opens in new tab) og Mark Gurman (opens in new tab).

Men nu ser det ud til at nogle af detaljerne i illustrationen ovenfor ikke er helt korrekte. Flere læk siger (opens in new tab), at iPhone 14 Pro Max ikke har én enkelt kameraudskæring, men derimod to: Et lille rundt hul og en større pilleformet udskæring ved siden af. Du kan se, hvordan det potentielt kommer til at se ud i den tekniske tegning (opens in new tab) og lækkede CAD-illustration (opens in new tab) nedenfor.

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

En af disse illustrationer viser også et stort kameramodul på bagsiden, og det er muligvis mere sandsynligt, da en lækket teknisk tegning (opens in new tab) antyder, at den bagerste kamerablok faktisk bliver større end på iPhone 13 Pro Max - ikke mindre som de første lækkede illustrationer ovenfor viste.

Skærm

Selvom iPhone 14 Pro Max på mange måder lyder som en større opgradering, kommer det muligvis ikke til at gælde for skærmen. Ross Young (opens in new tab), som før har lækket pålidelige informationer, hævder, at den nye iPhone får en 6,68 tommer 1284 x 2778 OLED-skærm med en opdateringshastighed på 120Hz og 458 pixels pr. tomme. Hvis det er rigtigt, får iPhone 14 Pro Max en identisk skræm med iPhone 13 Pro Max.

Vi har hørt lignende rygter fra Ming-Chi Kuo, der hævder, at den nye telefon får en 6,7-tommer skærm (opens in new tab). Vi forventer ikke, at Apple har tænkt sig at ændre på størrelsen, da det ikke sker så tit.

Det er dog muligt, at vi ser forandringer i andre skærmdetaljer som fx lysstyrken, men indtil videre lyder det meget som skærmen på iPhone 13 Pro Max. Lige bortset fra hakket, som højst sandsynligt bliver fjernet fra toppen af skærmen.

Kamera

Kameraet ser ud til at blive langt bedre i iPhone 14 Pro Max i forhold til forgængeren. I stedet for et hovedkamera på 12 MP (vidvinkel) skulle den nye telefon efter sigende få et 48 MP-kamera (opens in new tab). Det hævder den respekterede analytiker Ming-Chi Kuo, og han har nævnt det op til flere gange. Men vi har også hørt det fra andre kilder (opens in new tab).

Ifølge kilderne vil dette kamera være i stand til at optage 8K-video (en opgradering fra 4K på iPhone 13 Pro Max). Det forbedrede hovedkamera får selskab af to andre kameraer, som vi ikke har hørt særlig meget snak om. Det er muligt at de to andre kameraer bliver de samme som på 13’eren: et 12 MP vidvinkelkamera og et 12 MP telefotokamera med 3x optisk zoom.

Der har også været en del snak om et periskopkamera (opens in new tab) med 5x optisk zoom, men på nuværende tidspunkt ser det ud til at vi bliver nødt til at vente på den nye teknologi indtil iPhone 15-serien lander næste år.

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Specifikationer og funktioner

iPhone 14 Pro Max vil angiveligt få et A16 Bionic-chipsæt. Det er nu ikke den helt store overraskelse, da den nuværende model har en A15 Bionic.

Vi ved stadig meget lidt om, hvor meget hurtigere den nye chip kommer til at være. Nogle kilder hævder, at det muligvis bygges på en 4nm-process (opens in new tab) eller endda 3nm. Den nuværende A15 er 5nm og de seneste læk tyder på, at A16 Bionic fortsætter på 5nm (opens in new tab).

Jo lavere tallet er, jo bedre, og hvis processoren ender med at blive bygget på 4nm eller 3nm-process vil det betyde en markant forbedring i ydeevne og/eller effektivitet. Hvis Apple vælger at holde ved de 5nm, vil det højst sandsynligt byde på andre forbedringer.

Når det kommer til RAM, er der nogen, som mener, at Apple holder sig til 6 GB (opens in new tab), mens andre siger 8 GB (opens in new tab). Vi har dog hørt tale om 6GB op til flere gange (opens in new tab) nu, så det virker mere sandsynligt i skrivende stund.

Selvom Apple måske holder sig til 6 GB RAM, kan det stadig være en opgradering. En rapport peger nemlig på, at Apple vælger at bruge den hurtigere og mere energieffektive (opens in new tab) LPDDR5. Det er en opgradering fra LPDDR4X RAM i iPhone 13 Pro Max.

Der har også været rygter om, at den nye telefon får mere lagerplads, og at den potentielt kan få helt op til 2 TB (opens in new tab). Det er det dobbelte af, hvad du kan får i iPhone 13 Pro Max. Men baseret på de seneste oplysninger (opens in new tab)ser det ud til, at de nye telefoner vil holde sig til de samme lagermuligheder som tidligere år.

En anden mulig, men mindre sandsynlig, ændring er brug af eSIM i stedet for et fysisk SIM-kort (opens in new tab). Nuværende iPhones har begge dele, og hvis Apple beslutter sig for at gøre det, vil der sandsynligvis også være versioner af iPhone 14 Pro Max, der understøtter fysiske SIM-kort, da det ikke alle mobilnetværk, der understøtter eSIM lige nu.

Batteri

Ifølge en kilde får iPhone 14 Pro Max muligvis et større batteri (opens in new tab) end sin forgænger. Det er spændende nyt, da iPhone 13 Pro Max allerede har en fremragende batterilevetid.

Vi har dog også hørt det modsatte. En mindre pålidelig kilde hævder (opens in new tab), at den nye iPhone muligvis får et batteri med mindre kapacitet på 4.323 mAh. Batteriet i iPhone 13 Pro Max er på 4.352 mAh.

Og nu, hvor vi er ved de lidt mere usandsynlige facts, er der også gået rygter om, at Apple måske skifter fra fra Lightning-proten til USB-C (opens in new tab). Det kommer muligvis til at ske alligevel i det lange løb især nu, hvor det bliver et krav fra EU fra 2024 (opens in new tab). Vi tvivler dog på, at vi får det at se i forbindelse med iPhone 14-serien.

Der har også været tale om, at vi på et tidspunkt ude i fremtiden får en iPhone uden port. Det bliver altså en mobil, som kun understøtter trådløs opladning. Det virker dog usandsynligt, at Apple vælger at gå så langt med iPhone 14 Pro Max.

Se også: