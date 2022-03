iPhone 14 rygter: Kan få et større kameramodul og et 48 MP kamera

For kort tid siden blev der delt tegninger af iPhone 14 Pro Max online af Max Weinbach, der er kendt for at lække historier om iPhone. Hans lækkede historie indikerer, at vi kan forvente et endnu større kamera på Apples kommende telefon.

Ifølge tegningerne vil kameramodulet på Apples næste Pro Max-mobil stikke endnu længere ud end på den nuværende iPhone 13 Pro Max, idet det vil stige fra 3,60 mm til 4,17 mm.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVcMarch 22, 2022 See more

Som MacRumors har beskrevet, vil kameramodulets ud over at stikke højere op fra kameraet også blive længere og bredere med cirka fem procent, så det får en længde, der går fra 36,24 mm til 38,21 mm og en bredde, der går fra 35,01 mm til 36,73 mm.

Nu taler vi om en forskel på 1-2 millimeter her, hvilket næppe vil være en deal-breaker for de fleste brugere. Når det er sagt, betyder et højere kameramodul, at brugere, der ønsker, at deres enhed skal ligge fladt ned uden at vippe, skal bruge et større etui til mobilen.

Hvad betyder det for kameraet i iPhone 14 Pro?

Hvis det er rigtigt, at IPhone 14 Pro Max får et større kamera og kameramodul, må vi gå ud fra, at Apples kommende flagskib vil få en betydelig kameraopgradering, og det viser sig, at den ret troværdige Apple-analytiker Ming-Chi Kuo mener, at det absolut er tilfældet.

På Twitter har han svaret på Weinbachs lækkede skematiske tegninger og erklærede, at stigningen i modulstørrelsen skyldes Apples "opgradering af deres "wide" kamera (hovedkameraet) til 48 MP" på iPhone 14's Pro- og Pro Max-modeller - et ret betydeligt skridt op fra iPhone 13 Pro og Pro Max's nuværende 12 MP kamera.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNceMarch 27, 2022 See more

Ming-Chi Kuo forklarer i tweetet, at "Diagonallængden af 48MP CIS (Contact Image Sensors) vil stige med 25-35 %, og højden af 48MP's 7P-linse vil stige med 5-10 %."

Selvfølgelig er det ikke noget, der står fast endnu, og vi kommer nok ikke til at kunne sige, om det er sandt eller ej, før den forventede lancering i september. Men hvis lækket viser sig at være sandt, mener vi, at disse påståede kameraopgraderinger absolut vil betyde, at det ekstra store kameramodul vil være pengene værd.