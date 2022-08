Nyt iPhone 14-læk tyder på, at lilla bliver en populær farve i år

Vi har allerede hørt rygter om, at den nye Apple iPhone 14 (opens in new tab) muligvis også lanceres i en lilla farve. Nu viser et nyt læk på det kinesiske websted Weibo noget, der ligner den helt nye iPhone 14 Pro (opens in new tab) i en lidt mørkere lilla farve, end vi havde forventet.

iPhone 14 Pro (Image credit: Sleepy Afternoon)

De nye oplysninger kommer fra Sleepy Afternoon i form af et billede, der viser Apple iPhone 14 Pro i fem potentielle farver. Sølv-, grafit- og guldversionerne kender vi allerede fra tidligere, men der vises også en mørkere blå og en ny lilla model. Et andet billede viser kun de første tre farver sammen med den lilla model i en lidt anden tone.

(Image credit: Sleepy Afternoon)

På det første billede ser den lilla model mørt og mat ud, mens farven på det andet billede viser telefonen i en lidt lysere lilla nuance og med et mere metalagtigt finish. Mobilproducenter kan bruge flere forskellige lag af materialer på bagsiden af en telefon for at skabe denne metalskinnende effekt, hvor farven ændre sig alt efter det lys, der rammer den. På de nuværende iPhones bruges der lignende materialer, afhængigt af model og farve. Du kan se effekten i vores anmeldelse af den grønne Apple iPhone 13 (opens in new tab).

Bliver lilla årets trendfarve?

De fleste flagskibstelefoner lanceres typisk i tre eller flere farvevariationer (opens in new tab). Som regel er der en mørkegrå eller sort, en lys sølvfarvet eller hvid, og så er der den lidt sjovere farvevariation. Det lader til at lilla bliver årets nye trendfarve, baseret på disse iPhone-rygter og den flotte lyse lilla farve (opens in new tab), som Samsung valgte til sit flagskibssortiment, der bl.a. inkluderer Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Tidligere var det rosaguld, som derefter blev erstattet med en mere champagnefarvet guldtone. Årets Pantone-farve i 2022 (opens in new tab) er en violet farve kaldet "Very Peri", så det ville ikke komme som nogen kæmpe overraskelse, hvis Apple også vælger lilla i år. Især nu, hvor Samsung allerede er hoppet med på farvetrenden.

Det bliver interessant at se, hvor længe den lilla fase varer. Årets nye Pantone-farve annonceres i december, og de næste Samsung-flagskibstelefoner lanceres enten i slutningen af februar eller i løbet af foråret næste år.

I dag kan du få Galaxy S22 Ultra i en smuk ny bordeaux farve (opens in new tab) samt i lyseblå. Den findes også i grøn, som matcher Apples iPhone 13 (opens in new tab). Den dyre Ultra-model fås på nuværende tidspunkt ikke i lilla som Samsungs andre nye telefoner, men det kan jo være, at Samsung beslutter sig for at tilføje farven senere.