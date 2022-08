Apple Watch 8 Rugged Edition: Alt, hvad vi ved indtil videre

Ifølge rygterne kommer der et Apple Watch 8 (opens in new tab) i 'Rugged Edition' eller 'Extreme Edition', som er designet til ekstremsport eller intensiv udendørs brug.

Den type smartwatch vil ligne dem, der er designet af Garmin, Amazfit eller Casio, med et robust design, lang batterilevetid og fokus på funktioner der er nyttige til ekstremsport.

Uret vil være et praktisk værktøj med nyttige funktioner som fx GPS, højde- og vejrovervågning til fx langdistancevandring, trailløb, klatring, skiløb eller lignende aktiviteter.

Lige nu findes der ingen Apple Watch (opens in new tab) på markedet, som kan tilbyde den slags.

Vi har hørt nok rygter til at tro på, at dette nye Apple Watch 8 til udholdenhedssport bliver en realitet, men da det er første gang, at Apple kommer med sådan et ur, ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at se ud. For at få en idé om, hvad vi kan forvente, har vi lavet denne guide, hvor vi har samlet alt, hvad vi har hørt indtil videre, og hvad vi godt kunne tænke os at få at se.

Lanceringsdato og pris

Aktuelle rygter tyder på, at denne nye Apple Watch-version lanceres sammen med Apple Watch 8 og Apple Watch SE (opens in new tab) hen mod slutningen af 2022. Måske får vi det at se i forbindelse med lanceringen af iPhone 14 (opens in new tab) i september, eller måske får det sin helt egen lanceringsdato enten tidligere eller senere sammen med de førnævnte modeller.

Når det gælder prisen, er det svært at vide helt præcist, hvad uret kommer til at koste, men vi kunne forestille os, at det nok bliver dyrere end Apple Watch 8-standardmodellen, som vi heller ikke kender prisen på endnu.

Prisen for et Apple Watch 7 (opens in new tab)starter ved 3.299 kr. for den mest overkommelige model. Vi regner derfor med at Apple Watch 8 Rugged Edition kommer til at koste en del mere.

Navn

Da dette ikke er et officielt produkt endnu, ved vi ikke, hvad det helt nøjagtige navn bliver. Vi har opkaldt det efter Apple Watch 8, men det er muligt, at det slet ikke er så forbundet med flagskibs-smartwatchet, og at 8-tallet slet ikke indgår i navnet.

De fleste læk og rygter har ikke henvist til enheden med et navn, men bruger i stedet egenskaberne. Vi ved altså ikke om det kommer til at hedde Extreme Edition, Rugged Edition, Endurance Edition eller noget helt andet.

Vi har valgt at bruge Rugged-navnet til denne artikel, da det er det navn, de fleste Apple-fans har besluttet sig for at bruge, men det betyder ikke, at det på nogen måde er bekræftet. Vi ændrer navnet i denne artikel, hvis vi hører et officielt navn fra Apple.

Læk og rygter

De fleste læk og rygter om Apple Watch Rugged Edition, vi har hørt, nævner bare urets eksisten, og ikke hvad det rent faktisk kommer til at byde på. Vi har hørt nogle Apple Watch 8-rygter, hvor der rent faktisk kunne være tale om den robuste udgave.

Bl.a. har vi hørt rygter om en ny teknologi, der kan registrere, om dit smartwatch har fået vandskade (opens in new tab), og som advarer dig, hvis det bliver et problem. Det er jo helt fantastisk, hvis man vil bruge uret til vandsport. Det er også muligt, at uret får et sporingsværktøj til kropsmålinger (opens in new tab), som vi faktisk forventede at få at se i forbindelse med Apple Watch 7.

Vi har set et interessant iPhone-skærmpatent (opens in new tab), der ville være meget egnet til et robust smartwatch. Teknologien registrerer, hvor meget vand der er omkring enheden, og ændrer parametrene for, hvilken form for berøring, der accepteres. Hvis det fx regner, har skærmen måske brug for, at du trykker lidt hårdere, eller hvis du snorkler, justeres ikonerne, så de er nemmere at trykke på.

Det nye ur kommer højst sandsynligt med watchOS 9 (opens in new tab), da det er Apples nyeste smartwatch-operativsystem. Nogle af funktionerne inkluderer ny sporing af løbestillinger og forbedret søvnsporing.

Hvad vil vi gerne se?

Vi har testet masser af robuste ure før, og vi er derfor kommet frem til et par funktioner, som vi godt kunne tænke os at få at se i et robust Apple Watch.

1. GPS-kortlægningsfunktioner

Hvis du vandrer meget ude i naturen, er det altid meget nemt at fare vildt. Nogle ure har GPS-kortlægningsfunktioner, hvor du kan se et kort og din position, og nogle gange kan de også vise dig en kortlagt rute, for at hjælpe dig med at finde vej eller planlægge de bedste ruter generelt.

Vi kunne godt tænke os at se den slags teknologi fra Apple, så Apple Watch kan hamle op med mange af de andre enheder på markedet. Apple har en irriterende vane med at begrænse sine bedste funktioner til USA eller udvalgte lande, så måske var det en god idé, hvis de samarbejdede med et andet firma om denne kortlægningsfunktion - alt andet end Apple Maps.

2. Et robust design

Smartwatches kan være nogle af de mest skrøbelige enheder på markedet. De sidder på dit håndled og er meget udsat, så derfor kan du nemt komme til at støde ind i ting med det. Et robust ur har altså brug for at kunne klare lidt mere end et almindeligt ur.

Mange af de ure, vi tester, er hårdføre og er designet til at beskytte skærmen og det, der gemmer sig bag den. Det kan fx være tykkere rammer, materialer, der ikke bliver så let ridsede og god vandbeskyttelse.

For at et Apple Watch skal kunne klare mosten samt vejr og vind, har det brug for noget lignende. Det ville være lidt ærgerligt, hvis det blev skrammet på din første klatretur, eller hvis det får en vandskade, den første dag du bruger det, mens du surfer.

3. Flere funktioner end Apple Watch 8

Den robuste Apple Watch-udgave har brug for flere funktioner (både hardware og software) end Apple Watch 8 - ellers er der ikke meget formål med at lave det.

Du kan købe robuste etuier til Apple Watch- standardmodellerne, som sandsynligvis koster meget mindre end en robust version af enheden, så hvis uret ikke byder på funktioner, som kan retfærdiggøre dets eksistens, ville det være en unødvendig tilføjelse til serien.