Vaya sorpresa: una nueva filtración de Apple apunta a un evento en septiembre... ¿con un iPhone 14 mini?

Si hay algo en lo que la mayoría de los rumores del iPhone 14 (opens in new tab) están de acuerdo, es que este año Apple no va a lanzar un iPhone 14 mini, sino que en vez de eso, habrá un nuevo modelo llamado iPhone 14 Max (opens in new tab), que será el cuarto modelo de la gama insignia de 2022. Pues bien, ahora, una nueva filtración va en contra de todas las demás.

Según 91mobiles (opens in new tab) y Evan Blass, dos conocidas fuentes de filtraciones con un gran historial, uno de los socios asiáticos de Apple está planeando almacenar siete nuevos dispositivos el próximo mes. Esos dispositivos aparentemente incluyen un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) y... un iPhone 14 mini.

Y si eso no es suficiente como para que te hayas quedado flipando, la lista se completa con el iPad básico de 10,2 pulgadas de décima generación y dos nuevos iPad Pro (un modelo de 11 pulgadas y otro de 12,9 pulgadas).

Una vez más, la mayoría de las filtraciones han afirmado que los nuevos iPads no los veremos hasta octubre (opens in new tab), pero según esta última noticia, aparecerán en el evento de lanzamiento de septiembre junto con la gama iPhone 14.

La verdad está ahí fuera

Claro que, teniendo en cuenta todo lo anterior, todo parece apuntar a que este socio de Apple tiene mal la información, pero con Apple nunca se sabe, eso para empezar, y por otro lado, está la reputación de las fuentes implicadas. Blass filtró con precisión información por adelantado sobre el Google Pixel Watch (opens in new tab), entre otros muchos dispositivos, por ejemplo.

El hecho de que estos detalles hayan aparecido demuestra lo difícil que es producir dispositivos en secreto. Mientras que empresas como Apple, Samsung y Google pueden tener controlados a sus propios empleados, es necesario que un montón de compañías de terceros, desde minoristas internacionales hasta fabricantes de fundas, sepan lo que va a ocurrir con antelación.

Teniendo esto en cuenta, hemos creído pertinente compartir esta filtración con vosotros para que la podáis tener en consideración: sería una gran sorpresa, pero quizás finalmente sí que haya un sucesor del iPhone 13 mini (opens in new tab), por mucho que se haya afirmado lo contrario. Por otro lado, tal vez Apple quiera ahorrar tiempo presentando sus nuevos iPhones y iPads en un mismo evento, aunque eso nos parece poco probable, la verdad.

Hay que saber de qué rumores fiarse

Como hemos dicho, es difícil que se lancen nuevos smartphones o tablets sin que se filtren cosas por adelantado.

Las empresas lo tienen muy difícil para conseguir mantener absolutamente todo en secreto, y más en un caso como este, en el que hay un gran interés en estos próximos dispositivos.

Eso, a su vez, incentiva a los filtradores y a los usuarios de las redes sociales para que compartan toda la información especulativa posible, ya que saben que van a conseguir visitas por ello.

Pero ese no parece ser el caso con esta filtración en concreto, ya que las fuentes implicadas son fiables y no suelen publicar cosas solo por conseguir visitas y clics de la gente. Tal y como se indica en el artículo de 91mobiles, los detalles sobre el iPhone 14 mini y los iPads proceden de uno de los mayores distribuidores de Apple en la región asiática.

Dicho esto, es muy importarte tener en cuenta el contexto de cualquier filtración o rumor, y a juzgar por la gran cantidad de informaciones (opens in new tab)que ha habido hasta ahora que han descartado un modelo mini en la gama iPhone 14 de este año, vamos a poner en duda esta nueva información.

Pero ¿quién sabe? Tal vez Apple nos sorprenda en el evento de septiembre... es bien sabido que a esta compañía le encanta sorprender al mundo.