Parece que este año Apple no lanzará ningún iPad junto con los iPhone 14

Cada vez que Apple lanza una nueva generación de iPhones, casi siempre suele aprovechar el mismo evento de presentación para mostrarnos también algún nuevo iPad. La compañía espera poder aprovechar así que todo los ojos del mundo están puestos en ella para mostrar su nuevo iPad estándar, el más básico de todos, y por tanto, el más asequible.

Sin embargo, parece que eso podría cambiar este año 2022, y que Apple siga otra estrategia de lanzamiento.

Según un nuevo informe, es posible que durante el evento de presentación de la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab), que se espera que sea a mediados de septiembre, Apple no lance esta vez ningún iPad nuevo. Eso contradice rumores anteriores, en los que se afirmaba que tanto el nuevo iPad (estándar) de 2022 (opens in new tab) como el nuevo iPad Pro (opens in new tab) serían lanzados a la vez que los nuevos iPhone.

Esta información proviene del respetado filtrador yeux1122, que publica en la página web coreana Naver (opens in new tab). Según lo que se afirma, los nuevos iPads no es que se hayan cancelado, sino que se lanzarán en otro evento que se celebraría a finales de octubre.

Se ha proporcionado alguna información más sobre el nuevo iPad de gama básica, aunque no es nada que no hayamos escuchado antes. Al parecer, la tablet tendrá un puerto de carga USB-C, vendrá rediseñado para parecerse más a los iPads Mini, Air y Pro actuales, con un marco más fino y un diseño más plano, no contará con conector para auriculares, y ofrecerá conectividad 5G.

¿Y qué pasa con los Apple Watch?

Fíjate que en el primer párrafo de esta notica hemos dicho "casi siempre", y esto es debido a que ha habido excepciones.

Una de ellas fue en 2020, y probablemente fue causada por la pandemia de COVID-19. Ese año, un mes antes del lanzamiento de los nuevos iPhone, Apple celebró un evento para lanzar varios otros dispositivos, entre los cuales había varios Apple Watch y el iPad Air 4 (opens in new tab).

En este caso, el filtrador Yeux1122 no ha mencionado el Apple Watch 8 (opens in new tab), el Apple Watch 8 Rugged Edition o el Apple Watch SE 2 (opens in new tab), que son los tres próximos smartwatches de la compañía que se esperan próximamente.

Por lo tanto, de momento no sabemos si todos estos relojes aparecerán junto a los iPhones, o junto a los iPads, o de forma independiente en un tercer evento.

Creemos que la opción más probable es la segunda, ya que de esta forma organizarían los lanzamientos como lo hicieron en 2020, con la intención de evitar que los fans se saturen con demasiados eventos seguidos. Apple podría presentar los dos nuevos iPads y los tres Apple Watch en un gran evento centrado en la calidad de vida, y quizás los dispositivos podrían venir acompañados de algunos otros servicios de la compañía, como Fitness Plus y Arcade.

Sin embargo, esto es solo especulación, y tendremos que esperar para saber con seguridad qué productos se presentarán en el lanzamiento del iPhone... de hecho, es muy posible que no lo sepamos hasta que se celebre el evento y veamos si han aparecido, o no, los iPads o los Apple Watch.