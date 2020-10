Halvdelen af de 10-12-årige har oplevet digitale misforståelser

Nogle gange går det lidt for hurtigt, når man kommunikerer digitalt. Det gælder også for børn, der ikke mangler muligheder for at komme i kontakt med vennerne: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og SMS for bare at nævne nogle få.

En undersøgelse, som Wilke har lavet for Telenor, viser, at halvdelen af de 10-12-årige har skrevet noget i en besked, der blev misforstået. Seks ud af ti har skrevet noget, de ikke ville sige til en anden person.

Det skyldes, at børnene ikke kan aflæse, hvordan digitale beskeder modtages, mener Lise Kirkegaard, chef for Kommunikation og CSR i Telenor.

“Det er meget sværere at kommunikere via SMS’er eller chat, end når man kan se hinanden i øjnene. I den digitale verden mangler vi en masse kommunikationssignaler og kan ikke se, om der er et løftet øjenbryn, et smil i mundvigen eller høre på stemmen, om man er glad eller ked af det. Vores undersøgelse viser, at uden disse kommunikationssignaler har børn svært ved at aflæse den kontekst, som budskaber gives i, og det skaber desværre en række misforståelser,” siger hun i en pressemeddelelse.

Det hører dog med, at undersøgelsen bygger på et spinkelt grundlag. Der er gennemført interviews og andet med otte børn i aldersgruppen og deres forældre. Derudover er 307 børn blevet spurgt i et online spørgeskema. Normalt skal der 1.000 eller flere besvarelser, fra repræsentativt udvalgte personer (i det her tilfælde børn i alderen 10-12 år) til, før man med nogenlunde statistisk sikkerhed kan tegne et generelt billede.

I 2019 lavede BørneTelefonen en undersøgelse, der viste, at mere end halvdelen af 761 adspurgte børn, havde oplevet at få grimme kommentarer på sociale medier.