Patent afslører: Foldbar og selvreparerende iPhone kan være på vej

Et nyligt offentliggjort patent peger i retning af, at Apple arbejder på en foldbar skærm, der kan udbedre hakker og ridser, når der er brug for det. Patentet har forstærket vores håb om at der kommer en foldbar iPhone i en ikke alt for fjern fremtid.

I dokumenterne, som Patently Apple opdagede, har skærmen "et hængsel, så enheden kan bøjes om en akse." Øverst er der en skærm, der kan bruges på tværs af hængslet - samme principper som Galaxy Z Fold 2.

I patentet nævnes også et lag af selvreparerende materiale med en proces som "kan starte eller forstærkes uden udefrakommende tilførsel af varme, lys, elektrisk strøm eller andre eksterne stimuli, står der i patentet.

Med andre ord lyder det til, at den foldbare skærm kan reparere sig selv - f.eks. under opladning. Der findes allerede forskellige typer af selvreparerende materiale, der virker lidt som menneskekroppen, nemlig ved at udvide sig selv hen over de områder, der har taget skade.

Det er usandsynligt, at materialet kan klare perfekte reparationer af store ridser og skrammer i skærmgladset. Men det kan mindske omfanget af mindre skader og gøre et sårbart område mere robust.

Vi har her fokuseret på en foldbar iPhone, men patentet rummer også antydninger af, at Apples bærbare computere og iPads kan få glæde af den foldbare skærmteknologi, der kan reparere sig selv. Så måske bliver teknologien brugt på tværs af enheder.

Mindst en gammelkendt rygtesmed har sagt, at Apple utvivlsomt arbejder på en foldbar iPhone, men at skærmene ikke kan nå at blive klar til iPhone 12. Måske dukker der noget op næste år, men det er stadig usikkert.

Som det altid er tilfældet med patenter fører det ikke nødvendigvis et færdigudviklet produkt med sig. Det viser bare tankerne i Apples forsknings og udviklingsafdeling. Virksomheden har lavet patenter som det her i årevis.