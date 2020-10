Lagringsplads for iPhone 12 rygtes at starte ved 64 GB

Nu har vi næsten det komplette billede af, hvad der kan forventes af den nye iPhone 12-telefon, selvom der er stadig er en del, vi ikke ved – men de seneste lækkede nyheder antyder, at mulighederne for lagringsplads starter ved 64 GB for de billigere modeller.

Det kommer fra den anerkendte Jon Prosser på Twitter, dere siger, at du vil kunne få en 5,4-tommer iPhone 12 Mini og 6,1-tommer standard iPhone 12 med henholdsvis 64 GB, 128 GB og 256 GB intern lagerstørrelse.

Dette er både med til at fremhæve de mulige lagringsmuligheder, men det støtter også op om rygtet, at den mindste iPhone rent faktisk vil få navnet iPhone 12 Mini. Det ville være første gang, at Apple brugte navnet Mini på en af deres smartphones.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5thThe shipment includes: iPhone 12 mini 5.4(Definitely the final marketing name) -64/128/256iPhone 12 6.1-64/128/256Event on October 13, as I mentioned before.September 29, 2020

Når det kommer til Pro-modellerne, kan du finde både 6,1-tommer iPhone 12 Pro og 6,7-tommer iPhone 12 Pro Max. Prosser siger, at disse telefoner vil starte med en lagringsstørrelse på 128 GB. For nyligt har han ramt rigtigt flere gange, men også helt ved siden af, når det gælder Apple-nyheder, men disse lækkede nyheder virker meget troværdige (iPhone 11 starter med 64 GB-lager).

Ifølge Prossers kilder bliver iPhone 12 Mini og iPhone 12 sendt ud til distributørerne den. 5. oktober. Det betyder, at de vil være klar til at blive sendt ud efter det kommende Apple-event, som vi forventer, finder sted den 13. oktober.

Hans tweet indeholdte ikke oplysninger om, hvornår den dyrere Pro-model ville blive udgivet. Der er en ret god chance for, at den ikke lander i butikkerne i de næste par uge, da rygterne siger, at der er forsinkelser i produktionen.

Faktisk ser vi typisk udgivelsen af nye telefoner i starten af september, og lanceringen af iPhone 12 er derfor allerede bagud. Apple har selv indrømmet på forhånd, at iPhone 12 ville blive afsløret senere end forventet. De forsikrede os dog, at vi ikke behøvede at vente alt for længe.

Vi forventer forbedret ydeevne og kamera, som vi har set de andre gange. Muligvis vil der være nye premium-funktioner, som bl.a. en skærm med 120Hz opdateringshastighed og en LiDAR-scanner, der kun vil være at finde på den dyreste model iPhone 12 Pro Max.