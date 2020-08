Lækage: Første iPhone 12-video viser 120Hz opdateringshastighed og nye kameraindstillinger

Som vi nærmer os lanceringen af Apples iPhone 12-serie af flagskibstelefoner, stiger mængden af rygter og lækager. Det seneste kommer fra en video fra Front Page Tech, der hævder at have en ret god idé om, hvordan den nye telefon vil se ud og fungere.

Videoen hævder at vise hands-on tid med en PVT (Product Validation Testing) version af iPhone 12 Pro Max. PVT er et særligt sent trin i processen med at fremstille en ny telefon, hvor næste store fase er den faktiske masseproduktion.

Et af de mest populære temaer i de seneste iPhone 12-lækager har været inkluderingen af LiDAR (Light Detection And Ranging), og denne nye video ser ud til at bekræfte, at den vil blive inkluderet i mindst nogle iPhone 12-modellerne. Læs vores artikel, hvor vi dykker ned i LiDAR og forklarer hvorfor det er så smart, men kort fortalt, vil det give mulighed for mere AR (Augmented Reality) sjov som det ses på iPad Pro (2020).

Der er også mere om sandsynligheden for en 120Hz opdateringsfrekvens på de nye iPhone 12-skærme. Dagens video inkluderer optagelser af en tidligere lækket indstillingsskærm med en mulighed for at "aktivere høj opdateringsfrekvens" samt muligheden for at skifte "adaptiv opdateringsfrekvens", der "ændrer opdateringsfrekvensen fra 120Hz til 60Hz i overensstemmelse med det viste indhold på skærmen".

Den lækkede video indeholder omfattende optagelser af skærmen på iPhone 12 Pro Max, da tipperen navigerer i indstillingerne og aktiverer den forbedrede opdateringsfrekvensindstilling. Denne optagelse viser også enhedens kamerahak, der ser ud til at være identisk med det på forgængeren, iPhone 11.

Det er vigtigt at bemærke, at disse indstillinger kun er bekræftet på PVT-modellen på iPhone 12 Pro Max, så det ikke 100% garanteret, at funktionen finder vej til den endelige model, eller om den vil være tilgængelig i andre modeller .

Vores bedste gæt på dette tidspunkt er dog, at iPhone 12 Pro og Pro Max begge får 120Hz-skærme, mens iPhone 12 og iPhone 12 Plus i stedet har de almindelige 60Hz-skærme.

Andre bemærkelsesværdige indstillinger inkluderer muligheden for at optage video i både 4K / 120fps såvel som “4K / 240fps Slow Mo”, hvilket giver mulighed for nogle højopløste og silkebløde optagelser.

Face ID er eftersigende nu mere effektiv, og skulle kunne låse din telefon op hurtigere og fra flere vinkler, ligesom kanterne er mærkbart smallere og kanterne flade, svarende til iPhone 5-designet.

Naturligvis er intet af dette endnu officielt, hvorfor vi anbefaler, at man tager det med et gran salt, men i betragtning af at dette er faktiske optagelser af det, der hævdes at være en PVT-model af iPhone 12 Pro Max, giver det måske alligevel den indtil videre bedste indikation på, at disse funktioner er reelle. Vi bliver klogere på lanceringsdagen..

[Kilde Front Page Tech]