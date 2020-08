Apple udfaser iPhone XR og iPhone 11 Pro, når iPhone 12 kommer

Apples største lancering i år, vil ligge i oktober, hvor vi får den nye iPhone 12-serie at se. Allerede inden begivenheden, som bliver af den virtuelle slags, går der rygter om, at tech-giganten vil droppe to af sine eksisterende modeller, iPhone XR, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Det er i sig selv ikke overraskende, da Apple sidste år droppede den store iPhone XS og dens større storebror iPhone XS Max samtidig med lanceringen af iPhone 11-serien. Der er dog en forskel denne gang, da både iPhone 11 Pro og Pro Max har været noget mere succesrige end Apples modeller fra 2018.

Rapporter om beslutningen dukkede op via twitter i AppleTimes, som hævdede, at ikke kun iPhone XR og to af iPhone 11-modellerne forsvandt fra markedet, iPhone 11 ville også se en betydelig prisreduktion på 150 dollars, som Apple skulle offentliggøre ved iPhone 12-lanceringen.

I betragtning af at iPhone SE 2020, der blev lanceret af Apple tidligere i år, er betydeligt kraftigere end iPhone XR, giver det mening at udfase sidstnævnte.

iPhone XR var en succes

iPhone XR blev en succes grundet sine skarpere kanter og udseende, som begge er fraværende i iPhone SE 2020, der til gengæld ligner en opfrisket iPhone 8. Spørgsmålet er så, om Apple-fans vil foretrække den firkantede iPhone SE eller vægte iPhone 11, som får et hak i prisen.

Hvis du står og ønsker at opgradere din iPhone, vil vi foreslå, at du venter en måned endnu. Når Apple lancerer iPhone 12, er der sandsynlighed for en betydelig prisnedsættelse – og ikke blot på iPhone 11-modellerne, men også på de sidste iPhone XR-modeller, som kan ligge på hylderne.

Til sammenligning virker det mere indlysende med iPhone 11 Pro og Pro Max. For når iPhone 12 Pro og Pro Max lander, vil de understøtte 5G, og selvom vi stadig mangler det nye netværk her i Danmark, er Apple naturligvis også nødt til at fremtidssikre deres telefoner. Man kan desuden argumentere for, at det giver god mening at pensionere iPhone 11-modellerne, når man nu gør det samme med den ægte stjerne fra lanceringen i 2018, der som bekendt var iPhone XR.